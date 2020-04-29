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17:36 (мск), источник: Lenta.Ru

Морские дьяволы Третьего рейха. Как немецкие моряки воевали за дело Гитлера и где погибли их корабли

«Лента.ру» продолжает публиковать уникальные фотографии времен Второй мировой войны.

Украинский фотограф Артур Бондарь недавно купил на интернет-аукционе в Германии ранее неизвестные негативы, снятые безымянным моряком Военно-морских сил Третьего рейха (Кригсмарине). Такие снимки — это особая удача, ведь боевые корабли и подводные лодки по сей день считаются режимными военными объектами.

Все 32 негатива, датированные 1940 годом, были сложены в бумажный конверт военного образца из фотолаборатории немецкого портового города Киля. Кадры сделаны неизвестным моряком, служившим на одном из самых больших и передовых боевых кораблей Кригсмарине — линкоре «Гнейзенау». В Военно-морских силах нацистской Германии было всего два линкора этого типа — «Шарнхорст» и «Гнейзенау», и на боевые задания они почти всегда выходили вместе. В начале Второй мировой войны линкоры активно участвовали в самых важных сражениях германского флота: в операции «Везерюбунг» в апреле 1940 года прикрывали высадку гитлеровских войск в Норвегии; в операции «Берлин» в декабре 1941 года атаковали британские торговые суда в Атлантике; в операции «Цербер» («Рывок через Ла-Манш») в феврале 1942 года, когда германские корабли прорывались из французского Бреста на главную базу Кригсмарине в Вильгельмсхафене.

Доставив немало неприятностей нашим союзникам по антигитлеровской коалиции, оба немецких морских монстра все-таки дождались неминуемой расплаты. В ночь на 27 февраля 1942 года во время британского налета на Киль одна из мощных авиабомб попала в линкор «Гнейзенау» и сильно его повредила. До конца войны корабль так и не отремонтировали, а 28 марта 1945 года его затопили в Готенхафене (ныне — польская Гдыня) в качестве брандера, чтобы загородить фарватер порта при наступлении на город частей Красной армии. Осенью 1951 года обломки бывшего линкора нацистского флота подняли со дна и отправили в переработку как металлолом.

Линкор «Шарнхорст», который виден на некоторых снимках, в марте 1943-го прибыл в Норвегию, где совместно с другими кораблями Кригсмарине стремился помешать передвижению союзных конвоев в СССР и противостоять угрозе высадки британского десанта. В декабре 1943 года в знаменитом бою у мыса Нордкап ВМФ Великобритании во главе с линкором «Дюк оф Йорк» при попытке атаки конвоя JW-55B потопили его. Из 1968 немецких моряков, находившихся на «Шарнхорсте», выжили всего 36 человек. Британский адмирал Брюс Остин Фрэзер, командовавший сражением с борта линкора «Дюк оф Йорк», за победу над германским флотом получил от короля Георга VI рыцарское звание и титул барона Нордкапского, а от советского правительства — орден Суворова I степени.

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