17:36 (мск), источник: Lenta.Ru
Морские дьяволы Третьего рейха. Как немецкие моряки воевали за дело Гитлера и где погибли их корабли
«Лента.ру» продолжает публиковать уникальные фотографии времен Второй мировой войны.
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Все 32 негатива, датированные 1940 годом, были сложены в бумажный конверт военного образца из фотолаборатории немецкого портового города Киля. Кадры сделаны неизвестным моряком, служившим на одном из самых больших и передовых боевых кораблей Кригсмарине — линкоре «Гнейзенау». В
Доставив немало неприятностей нашим союзникам по антигитлеровской коалиции, оба немецких морских монстра
Линкор «Шарнхорст», который виден на некоторых снимках, в марте 1943-го прибыл в Норвегию, где совместно с другими кораблями Кригсмарине стремился помешать передвижению союзных конвоев в СССР и противостоять угрозе высадки британского десанта. В декабре 1943 года в знаменитом бою у мыса Нордкап ВМФ Великобритании во главе с линкором «Дюк оф Йорк» при попытке атаки конвоя JW-55B потопили его. Из 1968 немецких моряков, находившихся на «Шарнхорсте», выжили всего 36 человек. Британский адмирал Брюс Остин Фрэзер, командовавший сражением с борта линкора «Дюк оф Йорк», за победу над германским флотом получил от короля Георга VI рыцарское звание и титул барона Нордкапского, а от советского правительства — орден Суворова I степени.