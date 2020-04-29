Коронавирус COVID-19: главные события 29 апреля

За последние сутки в России выявили 5841 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших увеличилось до 99 399 человек. С начала эпидемии в России скончалось 972 человека с COVID-19. Общее число выздоровевших превысило 10 тысяч человек.
На данный момент неизвестно, смогут ли те, кто перенес заболевание в легкой форме или вообще бессимптомно, выработать достаточно устойчивый механизм для противодействия инфекции того же типа в дальнейшем. Чем тяжелее проходит заболевание, тем выше шансы на формирование иммунитета против него в дальнейшем, полагают ученые.
Медики из Пекина выяснили, что мужчины и женщины одинаково часто заражаются коронавирусом нового типа, однако мужчины гораздо чаще попадают в реанимацию и вдвое чаще умирают от COVID-19.
Самая богатая страна мира перестала богатеть. Виной тому — коронавирус. В первом квартале американский ВВП сократился на 4,8% в годовом выражении. У экономистов нет сомнений, что это не единовременный сбой, и полгода спада американской экономике обеспечены.
Основной ущерб от карантина придется на второй квартал — апрель, май и июнь. Его итоги объявят в самый разгар избирательной кампании к ноябрьским президентским выборам, на которых Дональд Трамп рассчитывает переизбраться на второй срок. До сих пор его основным козырем была сильная экономика. Коронавирус спутал все карты.
Коронавирус распространяется даже при дыхании и разговоре, выяснили китайские ученые. Пока неизвестно, насколько жизнеспособны вирусные частицы, оставшиеся в микрокаплях в воздухе, но исследователи рекомендуют избегать мест скопления людей и плохо вентилируемых помещений.
Ученые нашли общие черты у летальных коронавирусов, отличающие их от тех, что вызывают обычную сезонную простуду. Специалисты выделили у SARS, MERS и SARS-CoV-2 одиннадцать общих геномных последовательностей, ответственных за высокую патогенность. Благодаря им опасные штаммы могут эффективнее других проникать в ядра зараженных клеток.
Несколько влиятельных членов итальянских мафиозных кланов на днях вышли из тюрем благодаря пандемии коронавируса. Как и сотням тысяч других заключенных в разных странах мира, им упростили режим отбытия наказания, опасаясь за их здоровье и здоровье тюремщиков, которые могут заразить друг друга COVID-19.
Трудовые мигранты, как и тысячи россиян,
В условиях локдауна в Великобритании в непростой ситуации оказались не только рядовые граждане, но и, как это ни странно, сверхбогатые люди. Вынужденные отправить по домам своих поваров, экономок, нянь, уборщиков и другой обслуживающий персонал, они столкнулись с необходимостью самостоятельно выполнять всю ту работу, которую прежде за них делал
Сейчас мы сделали так, чтобы Мир на всякий случай не общался ни с кем, кроме членов нашей семьи. Очень надеемся на скорейшее завершение нынешней ситуации, когда угроза заражений заставляет страдать и людей, и животных.
Неунывающая компания испанцев разучила на карантине песню Виктора Цоя «Когда твоя девушка больна». Друзья и родственники записали свои исполнения на видео, а затем смонтировали в жизнерадостный и вдохновляющий ролик. Идея флешмоба принадлежит жительнице Барселоны по имени Нурия, которая изучает русский язык.