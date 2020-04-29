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20:29 (мск), источник: Новости Mail.ru

Коронавирус COVID-19: главные события 29 апреля

Самой богатой стране мира подрезали крылья, мигранты остались без денег, богачи — без прислуги, а испанцы учат песни Виктора Цоя.

Коронавирус COVID-19
20:45 (мск)Почему тесты иногда находят коронавирус у выздоровевших от Covid-19?
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 19:32 MSK, 29.04
Инфицировано99 399+5 841
Скончалось972+105
Выздоровело10 286+1 830
Инфицировано3 157 459+73 992
Скончалось219 611+5 787
Выздоровело957 094+41 106
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7-летняя Гала общается со своим другом и одноклассником 6-летним Оливеромво дворе в Барселоне, Испания | Источник: AP 2020

Число заразившихся коронавирусом в России приблизилось к 100 тысячам

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Владимир Путин выступил с обращением к россиянам из-за коронавируса

За последние сутки в России выявили 5841 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших увеличилось до 99 399 человек. С начала эпидемии в России скончалось 972 человека с COVID-19. Общее число выздоровевших превысило 10 тысяч человек.

Можно ли заболеть COVID-19 повторно

На данный момент неизвестно, смогут ли те, кто перенес заболевание в легкой форме или вообще бессимптомно, выработать достаточно устойчивый механизм для противодействия инфекции того же типа в дальнейшем. Чем тяжелее проходит заболевание, тем выше шансы на формирование иммунитета против него в дальнейшем, полагают ученые.

Обнаружены новые половые различия в характере течения COVID-19

Медики из Пекина выяснили, что мужчины и женщины одинаково часто заражаются коронавирусом нового типа, однако мужчины гораздо чаще попадают в реанимацию и вдвое чаще умирают от COVID-19.

Коронавирус подрезал крылья Америке

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Самая богатая страна мира перестала богатеть. Виной тому — коронавирус. В первом квартале американский ВВП сократился на 4,8% в годовом выражении. У экономистов нет сомнений, что это не единовременный сбой, и полгода спада американской экономике обеспечены.

Основной ущерб от карантина придется на второй квартал — апрель, май и июнь. Его итоги объявят в самый разгар избирательной кампании к ноябрьским президентским выборам, на которых Дональд Трамп рассчитывает переизбраться на второй срок. До сих пор его основным козырем была сильная экономика. Коронавирус спутал все карты.

Ученые узнали, как долго коронавирус держится в воздухе

Коронавирус распространяется даже при дыхании и разговоре, выяснили китайские ученые. Пока неизвестно, насколько жизнеспособны вирусные частицы, оставшиеся в микрокаплях в воздухе, но исследователи рекомендуют избегать мест скопления людей и плохо вентилируемых помещений.

Мотоциклист на пустой улице в центре города Топека, штат Канзас | Источник: AP 2020

Найдены общие черты у смертельно опасных коронавирусов

Ученые нашли общие черты у летальных коронавирусов, отличающие их от тех, что вызывают обычную сезонную простуду. Специалисты выделили у SARS, MERS и SARS-CoV-2 одиннадцать общих геномных последовательностей, ответственных за высокую патогенность. Благодаря им опасные штаммы могут эффективнее других проникать в ядра зараженных клеток.

Вирус свободы

Несколько влиятельных членов итальянских мафиозных кланов на днях вышли из тюрем благодаря пандемии коронавируса. Как и сотням тысяч других заключенных в разных странах мира, им упростили режим отбытия наказания, опасаясь за их здоровье и здоровье тюремщиков, которые могут заразить друг друга COVID-19.

Кто поработал — тот поест

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Трудовые мигранты, как и тысячи россиян, из-за карантина остались без работы, денег и еды. По приезжим карантин ударил особенно сильно — многие работали сдельно. В пандемию они лишились источников дохода и даже медицинской помощи.

Богатых изолировали от прислуги

В условиях локдауна в Великобритании в непростой ситуации оказались не только рядовые граждане, но и, как это ни странно, сверхбогатые люди. Вынужденные отправить по домам своих поваров, экономок, нянь, уборщиков и другой обслуживающий персонал, они столкнулись с необходимостью самостоятельно выполнять всю ту работу, которую прежде за них делал кто-то другой, и, как оказалось, застелить постель может быть так же трудно, как включить стиральную машинку или заменить туалетную бумагу в диспенсере.

Карантин в трущобах Буэнос-Айреса, Аргентина | Источник: AP 2020

Кота, подаренного Путиным японскому губернатору, отправили на карантин

Сейчас мы сделали так, чтобы Мир на всякий случай не общался ни с кем, кроме членов нашей семьи. Очень надеемся на скорейшее завершение нынешней ситуации, когда угроза заражений заставляет страдать и людей, и животных.
Норихисе Сатакэ
губернатор японской северной префектуры Акита

Испанцы на карантине выучили песню Виктора Цоя

Неунывающая компания испанцев разучила на карантине песню Виктора Цоя «Когда твоя девушка больна». Друзья и родственники записали свои исполнения на видео, а затем смонтировали в жизнерадостный и вдохновляющий ролик. Идея флешмоба принадлежит жительнице Барселоны по имени Нурия, которая изучает русский язык.

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«Мы больше не можем продолжать»: как Европа возвращается к нормальной жизниВ конце прошлой недели Италия, Испания и Франция объявили о постепенном снятии введенных из-за коронавируса ограничений
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