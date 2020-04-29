Почему тесты иногда находят коронавирус у выздоровевших от Covid-19?
Южнокорейские ученые пришли к заключению, что повторные тесты могут давать положительный результат даже после полного выздоровления пациента из-за наличия в его организме «обезвреженных фрагментов вируса», не способных к заражению.
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 19:32 MSK, 29.04
Инфицировано99 399+5 841
Скончалось972+105
Выздоровело10 286+1 830
Инфицировано3 157 459+73 992
Скончалось219 611+5 787
Выздоровело957 094+41 106
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При повторной проверке переболевших Covid-19 пациентов на наличие вируса в организме тесты иногда дают положительный результат — даже после полного выздоровления больного и исчезновения симптомов (если они были).
Поскольку знания о новом вирусе по-прежнему очень ограничены, ученые несколько месяцев не могли понять, как повторное тестирование может давать такой результат и какие выводы на основании этого нужно сделать.
Значит ли это, что перенесенная болезнь не дает выздоровевшим иммунитета и поэтому заразиться Covid-19 можно несколько раз?
Может ли человек оставаться заразным даже после полного выздоровления, и если да, то как долго он продолжает представлять опасность для окружающих?
Точного ответа на первый вопрос по-прежнему нет. Мы знаем, что после перенесенного заболевания у человека развивается специфический иммунитет, но можем только предполагать, как долго выздоровевшие пациенты остаются невосприимчивыми к коронавирусу.
Некоторые болезни (вроде кори или ветряной оспы) дают иммунитет до конца жизни, другие (гепатит А, желтая лихорадка и другие) — примерно на 10 лет, а вирусы вроде сезонного гриппа специфического иммунитета практически не оставляют.
Впрочем, в случае с Covid-19 (судя по более изученным родственникам вируса) иммунитет должен держаться по меньшей мере год-два, так что заразиться повторно пациенты вряд ли могли.
На второй вопрос, кажется, удалось ответить южнокорейским ученым: выздоровевшие пациенты не заразны и опасности не представляют.
В среду эксперты здравоохранения страны заявили, что повторные тесты могут давать положительный результат даже после полного выздоровления пациента из-за наличия в его организме обезвреженных фрагментов вируса.
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«Реактивировать вирус невозможно»
Во вторник сообщалось, что в Южной Корее тесты по-прежнему обнаруживают вирус почти у 300 человек, переболевших Covid-19 — при этом общее число выздоровевших пациентов приближается к 9000.
Однако, подробнее изучив эти анализы, ни в одной из сданных переболевшими положительных проб медики не нашли активных вирусных частиц.
Дело в том, что большинство тестов, используемых для диагностики Covid-19 по всему миру, использует метод полимеразной цепной реакций (ПЦР-тесты), задача которого — во много раз повысить концентрацию генетического материала вируса, чтобы его было проще обнаружить во взятом образце.
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В данном случае, по словам ученых, тесты оказались очень чувствительными и среагировали не на сам вирус, а на оставшиеся в организме пациентов отдельные фрагменты вирусной РНК, умноженные в процессе тестирования.
«Фрагменты РНК могут находиться в клетке, даже если сам вирус обезврежен, — говорится в заявлении южнокорейского центрального клинического комитета по контролю за новыми заболеваниями. — Скорее всего, повторный анализ показал наличие РНК уже обезвреженного вируса».
Однако, подчеркивают эксперты, в таком разобранном виде вирус не способен к заражению, так что опасности для окружающих эти люди не представляют, так как заново активировать вирус практически невозможно, если только Covid-19 не вызывает хроническую инфекцию.
«В отличие от возбудителей других инфекций, таких как ВИЧ или гепатит В, вирус, вызывающий Covid-19, не проникает в ядро клетки и не встраивается в ДНК пациента. А значит, и хронической инфекции он не вызывает», — заверил журналистов глава комитета О Мён Донь.