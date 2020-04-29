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20:08 (мск), источник: Новости Mail.ru

Соседи из США случайно узнали, что они дальние родственники

Их сблизил карантин и общие воспоминания

Режим карантина на несколько месяцев разделил многие семьи по всему миру, но американцы Эрик и Джен Стром, наоборот, на самоизоляции нашли новых родственников, которые оказались их соседями. Правда, чтобы обняться и провести время вместе, им все-таки придется ждать окончания карантина.

Къетил и Зои Ньотен переехали в Лос-Анджелес из Великобритании в 2019 году, но с соседями близких отношений у них не было. Все изменилось после того, как в США ввели карантин из-за коронавируса. Из-за сокращения социальных контактов пара начала больше общаться с жителями на своей улице и сдружилась с Эрикой и Джен Стром.

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Как-то соседи завели разговор о Норвегии и выяснили, что 45-летний Къетил вырос в Норвегии, а у 38-летнего Эрика есть норвежские корни. Стромы также отметили, что им знакома фамилия соседей и кто-то из их родственников когда-то жил на острове с похожим названием Ньотен, пишет The Washigton Post.

В тот же день Стром позвонил своей маме и попросил ее найти семейную книгу, которую его предки вели с XVIII века. В семейном архиве они нашли фото мужчины с фамилией Ньотен. После этого Эрик связался в Къетилем, а тот со своей мамой в Норвегии. В течение нескольких дней мужчины выяснили, что у них есть общий прапрадедушка — Якоб Ньотен. Самое забавное в том, что общий предок жил в том же доме, где спустя 100 вырос его праправнук Къетил.

Опубликовано Nic Quamme Воскресенье, 5 апреля 2020 г.

Обе семьи пришли в восторг от такого совпадения, ведь, не зная ничего друг о друге, они поселились в одном городе и на одной улице. Теперь они общаются каждый день и с нетерпением ждут окончания карантина, чтобы обняться и отпраздновать такое событие за общим столом.

Екатерина Гура

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