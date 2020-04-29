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22:37 (мск), источник: РИА Новости

В ВОЗ прокомментировали ситуацию с коронавирусом в России

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения видит положительную тенденцию по заболеваемости коронавирусом в России, заявила представитель ВОЗ Мелита Вуйнович на круглом столе «Распознать и победить COVID-19: тактики диагностики и обеспечение доступности лечения».

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Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 22:32 MSK, 29.04
Инфицировано99 399+5 841
Скончалось972+105
Выздоровело10 286+1 830
Инфицировано3 173 036+89 569
Скончалось225 927+12 103
Выздоровело959 774+43 786
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Источник: РИА Новости

Она отметила, что темп роста заболеваний последние десять дней снижается.

Сегодня мы даже увидели в Москве значительное снижение случаев (инфицирования коронавирусом. — Прим. ред.). Конечно, нужно очень осторожно смотреть на следующие две недели. Надеемся, можем добиться контроля над эпидемией, который позволит перейти в фазу постепенного ослабления ограничивающих мер.
Мелита Вуйнович
представитель Всемирной организации здравоохранения в России

Вуйнович подчеркнула, что очень важной остается «локальная оценка риска», ее надо продолжать до тех пор, пока нельзя будет сказать, что эпидемия «перешла на самый низкий уровень».

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