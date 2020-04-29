В ВОЗ прокомментировали ситуацию с коронавирусом в России

Она отметила, что темп роста заболеваний последние десять дней снижается.
Сегодня мы даже увидели в Москве значительное снижение случаев (инфицирования коронавирусом. — Прим. ред.). Конечно, нужно очень осторожно смотреть на следующие две недели. Надеемся, можем добиться контроля над эпидемией, который позволит перейти в фазу постепенного ослабления ограничивающих мер.
Вуйнович подчеркнула, что очень важной остается «локальная оценка риска», ее надо продолжать до тех пор, пока нельзя будет сказать, что эпидемия «перешла на самый низкий уровень».