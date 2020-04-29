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22:18 (мск), источник: Коммерсантъ

Попова рассказала о снижении темпов роста заболеваемости за период ограничений

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ограничения из-за коронавируса COVID-19 уже позволили сохранить жизнь и здоровье старшего поколения россиян. Она отметила, что за период ограничений темпы роста заболеваемости существенно снизились.

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Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 22:32 MSK, 29.04
Инфицировано99 399+5 841
Скончалось972+105
Выздоровело10 286+1 830
Инфицировано3 173 036+89 569
Скончалось225 927+12 103
Выздоровело959 774+43 786
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Источник: Агентство «Москва»

По ее словам, решение о продлении ограничений было принято из-за того, что вирус долго живет на поверхности и быстро передается от человека к человеку. Но если россияне будут соблюдать карантин, то у них появится возможность вернуться к обычной жизни, «но с определенными особенностями».

Соблюдение всех правил сегодня, безусловно, приведет к тому, что дальше у нас возникнет возможность возвращаться к обычной нашей жизни, но с определенными особенностями, которые, безусловно, будет диктовать этот вирус.
Анна Попова
(цитата по «РИА Новости»)
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Глава Роспотребнадзора напомнила, что инкубационный период заболевания составляет 14 дней. Благодаря тому, что «режим самоизоляции» россиян продлился уже в течение двух инкубаций, удалось снизить темп прироста новых случаев коронавируса с 23−30% до 7−8%. Но, по ее мнению, необходимо провести в разобщении еще один, третий 14-дневный период.

Анна Попова подчеркнула, что «совершенно неизвестно, как будет протекать заболевание у каждого человека, насколько тяжело и каковы последствия, осложнения, которых мы сегодня еще не видим», и поэтому сегодня главное — «не заболеть, сберечь свое здоровье и здоровье своих близких».

Напомним, режим «нерабочих дней» в связи с пандемией продлен в России до конца майских праздников. В большинстве регионов введены строгие карантинные меры: россиянам по-прежнему предписано не выходить из дома без веских причин, а для поездок в Москве и некоторых других субъектах федерации нужны специальные пропуска. Ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия еще не достигла пика заболеваемости.

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