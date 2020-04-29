Попова рассказала о снижении темпов роста заболеваемости за период ограничений

По ее словам, решение о продлении ограничений было принято
Соблюдение всех правил сегодня, безусловно, приведет к тому, что дальше у нас возникнет возможность возвращаться к обычной нашей жизни, но с определенными особенностями, которые, безусловно, будет диктовать этот вирус.
Глава Роспотребнадзора напомнила, что инкубационный период заболевания составляет 14 дней. Благодаря тому, что «режим самоизоляции» россиян продлился уже в течение двух инкубаций, удалось снизить темп прироста новых случаев коронавируса с 23−30% до 7−8%. Но, по ее мнению, необходимо провести в разобщении еще один, третий 14-дневный период.
Анна Попова подчеркнула, что «совершенно неизвестно, как будет протекать заболевание у каждого человека, насколько тяжело и каковы последствия, осложнения, которых мы сегодня еще не видим», и поэтому сегодня главное — «не заболеть, сберечь свое здоровье и здоровье своих близких».
Напомним, режим «нерабочих дней» в связи с пандемией продлен в России до конца майских праздников. В большинстве регионов введены строгие карантинные меры: россиянам