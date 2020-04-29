23:19 (мск), источник: Forbes
Бизнесмен Константин Малофеев заразился коронавирусом
Бизнесмен Константин Малофеев заразился коронавирусом. Об этом он сам заявил в эфире телеканала «Царьград».
Малофеев рассказал, что заболел неделю назад, и у него была «нехарактерная симптоматика»: «Не было ни температуры, ни одышки, ни сухого кашля. У меня не было ничего, кроме слабости. Очень болела спина — верхний плечевой пояс, это связано с лёгкими», — рассказал бизнесмен. В таком состоянии он пробыл три дня. Малофеев сделал тест на коронавирус на дому, который дал положительный результат. Компьютерная томография подтвердила диагноз.
Сейчас Малофеев чувствует себя «неплохо для больного с COVID-19», отметил он.
Малофеев — учредитель телеканала «Царьград» и основатель инвестиционного фонда Marshall Capital Partners. Ему принадлежали 10,7% акций «Ростелекома», в 2013 году эту долю выкупила структура Bellared Holdings Ltd Аркадия Ротенберга F 36.
За последние недели о заболевании коронавирусом сообщили несколько известных и публичных людей: среди них принц Чарльз, князь Монако Альбер II,