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23:19 (мск), источник: Forbes

Бизнесмен Константин Малофеев заразился коронавирусом

Бизнесмен Константин Малофеев заразился коронавирусом. Об этом он сам заявил в эфире телеканала «Царьград».

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 22:32 MSK, 29.04
Инфицировано99 399+5 841
Скончалось972+105
Выздоровело10 286+1 830
Инфицировано3 173 036+89 569
Скончалось225 927+12 103
Выздоровело959 774+43 786
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Источник: РИА "Новости"

Малофеев рассказал, что заболел неделю назад, и у него была «нехарактерная симптоматика»: «Не было ни температуры, ни одышки, ни сухого кашля. У меня не было ничего, кроме слабости. Очень болела спина — верхний плечевой пояс, это связано с лёгкими», — рассказал бизнесмен. В таком состоянии он пробыл три дня. Малофеев сделал тест на коронавирус на дому, который дал положительный результат. Компьютерная томография подтвердила диагноз.

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Сейчас Малофеев чувствует себя «неплохо для больного с COVID-19», отметил он.

Малофеев — учредитель телеканала «Царьград» и основатель инвестиционного фонда Marshall Capital Partners. Ему принадлежали 10,7% акций «Ростелекома», в 2013 году эту долю выкупила структура Bellared Holdings Ltd Аркадия Ротенберга F 36.

За последние недели о заболевании коронавирусом сообщили несколько известных и публичных людей: среди них принц Чарльз, князь Монако Альбер II, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, писатель Борис Акунин, главврач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко. 25 апреля о заражении заявили сразу два депутата Госдумы от КПРФ. В марте стало известно, что заболел гендиректор Якутской топливно-энергетической компании Андрей Коробов — это был первый известный случай заболевания среди руководителей крупных российских компаний.

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