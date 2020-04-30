01:49 (мск), источник: РИА Новости
Протодиакон Кураев отреагировал на запрет в служении
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Протодиакон Андрей Кураев в эфире НСН заявил, что не особо волнуется
«Именно он давал мне рекомендацию в семинарию 35 лет назад. Я сегодня об этом больше переживаю. В очередной раз осиротел», — сказал он.
Ранее патриарх Кирилл временно запретил Кураева в служении, после того как тот резко высказался о бывшем настоятеле Богоявленского кафедрального собора Москвы протоиерее Александре Агейкине, который 21 апреля скончался от осложнений
В РПЦ сочли оскорбление памяти Агейкина безнравственным и циничным.
Глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда назвал решение временно отстранить Кураева от службы законным и принятым «по совести».
Ранее многие видные представители духовенства выразили свои соболезнования в связи с кончиной протоиерея Александра Агейкина, дав ему высокую оценку как священнослужителю и просто как человеку. В частности, председатель Учебного комитета РПЦ протоиерей Максим Козлов заявил РИА Новости, что отец Александр был «достойнейшим служителем Церкви» и человеком «без
Оскорбительно высказавшийся о покойном Кураев запрещен в священнослужении на фоне конфликтных отношений со священноначалием в последние годы. Протодиакон много критиковал Церковь, в том числе за то, что она недостаточно рано закрыла храмы для прихожан в условиях эпидемии коронавируса.