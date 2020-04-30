Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 В Крыму нашли затопленный в 1941 году корабль Тайна одной из самых масштабных трагедий в истории судоходства раскрыта в Крыму
Фоторепортажи
16Одинокий остров: знаменитый Мон-Сен-Мишель превращается в город-призрак
60Телескоп «Хаббл» 30 лет делает нас ближе к звездам
01:49 (мск), источник: РИА Новости

Протодиакон Кураев отреагировал на запрет в служении

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Протодиакон Андрей Кураев в эфире НСН заявил, что не особо волнуется из-за временного отстранения от службы, потому что скорбит об умершем духовнике московских священников протоиерее Георгии Брееве, который скончался в среду от двусторонней пневмонии.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 01:32 MSK, 30.04
Инфицировано99 399+5 841
Скончалось972+105
Выздоровело10 286+1 830
Инфицировано3 187 030+73 583
Скончалось227 177+10 247
Выздоровело971 472+45 742
Идёт загрузка
Источник: РИА Новости

«Именно он давал мне рекомендацию в семинарию 35 лет назад. Я сегодня об этом больше переживаю. В очередной раз осиротел», — сказал он.

В комментарии радиостанции «Говорит Москва» Кураев ранее также заявил, что купил внучкам плюшевого медвежонка и это для него сейчас «актуальнее и важнее», чем отстранение от службы.

Ранее патриарх Кирилл временно запретил Кураева в служении, после того как тот резко высказался о бывшем настоятеле Богоявленского кафедрального собора Москвы протоиерее Александре Агейкине, который 21 апреля скончался от осложнений из-за коронавируса.

Читайте также
РПЦ установила ответственность служителей за нарушение мер по COVID-19

В РПЦ сочли оскорбление памяти Агейкина безнравственным и циничным.

Глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда назвал решение временно отстранить Кураева от службы законным и принятым «по совести».

Ранее многие видные представители духовенства выразили свои соболезнования в связи с кончиной протоиерея Александра Агейкина, дав ему высокую оценку как священнослужителю и просто как человеку. В частности, председатель Учебного комитета РПЦ протоиерей Максим Козлов заявил РИА Новости, что отец Александр был «достойнейшим служителем Церкви» и человеком «без какого-либо превозношения и апломба». Глава Русской православной церкви за границей (РПЦЗ) митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский Иларион со своей стороны отметил, что Агейкин многое сделал для укрепления связей РПЦ и РПЦЗ и «всегда тепло принимал представителей духовенства и мирян из Зарубежной Руси».

Оскорбительно высказавшийся о покойном Кураев запрещен в священнослужении на фоне конфликтных отношений со священноначалием в последние годы. Протодиакон много критиковал Церковь, в том числе за то, что она недостаточно рано закрыла храмы для прихожан в условиях эпидемии коронавируса.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Карта распространения COVID-19 в Российской Федерации. Данные предоставлены ИД "Коммерсантъ" на 00:00 MSK, 30.04
 Названы 'выигравшие' от коронавируса страны
Премьер Чехии не видит необходимости в высылке российского посла
Песков надеется, что Россия вышла на плато по коронавирусу
Минобороны России назвало число зараженных коронавирусом в армии
Бизнесмен Константин Малофеев заразился коронавирусом
В России прокомментировал угрозы Киева «Северному потоку — 2»
Российский космонавт рассказал о зарплатах коллег
СМИ: Макрон надеется, что футбольные лиги Европы не возобновятся
Здоровье
Медики сфотографировались без одежды из-за нехватки масок Так они показывают свою уязвимость перед болезнью.
Hi-Tech
В кабинете премьера случайно заметили необычное устройство Устройство для «умного» дома стоит как хороший смартфон
Горячие темы на Авто
Есть ли жизнь после коронавируса 159
Читая новости... 145
Вирус идиотизма 139
Повышенный расход 126
Кино
Умер актер из фильмов «Миллионер из трущоб» и «Жизнь Пи» Ирфан Кхан скончался на 54-м году жизни
Новости партнеров
Степаненко прокомментировала возвращение Петросяна
Мясников признал большой ошибкой введение самоизоляции в России
Ургант глаз не мог оторвать от похудевшей Лолиты в телесном комбинезоне
Пьянство Собчак перешло все границы
Популярные темы на «Детях»
Ну вот вроде и не охота материться, но прям сил нет. Или зря пылю? 290
Сумма сделки и отказ от неё 261
Добавка к жилью родителей. Как это нужно оформить? 118
Студия. 110
Леди
Разлучницы: шесть артисток, которые увели чужих мужей Читай наш текст о звездных девушках-разлучницах!
Дом
Что делать с инфекционными больницами после окончания эпидемии
Когда москвичи начнут съезжать из съемных квартир из-за пандемии
Как уберечь свой дом от проникновения вируса
Москвичи испугались за свои квартиры из-за самоизоляции
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь