03:54 (мск), источник: Аргументы и факты
Ей пришёл Ханой. Почему Вьетнам смог задушить пандемию в зародыше
Может ли Россия заимствовать успешный опыт борьбы с инфекцией «вьетнамских товарищей»?
Вьетнам по размерам и числу граждан вовсе не крохотная страна вроде Сингапура: 96 млн населения, 331 700 кв. км территории — живут довольно тесно. Коронавирус по принципу Италии должен был уложить вьетнамцев в госпитали десятками тысяч, однако ничего подобного не произошло. За 3 последних месяца эпидемии во Вьетнаме COVID-19 заразились лишь 270 человек, и ни один из них не умер. Как такое может случиться, если в развитых странах Европы, Азии и Америки новейшим вирусом инфицированы миллионы, а скончались уже сотни тысяч пациентов? Нам, жившим при СССР, покажется: Вьетнам наверняка скрывает или приукрашивает информацию. Но на деле все чистая правда.
Первый случай инфекции в Социалистической Республике Вьетнам был отмечен 23 января 2020 г. — некий пожилой китаец из города Ухань (КНР) приехал навестить живущего в Ханое сына и заразил беднягу коронавирусом. Обоих положили в хошиминскую больницу.
Сына выписали через неделю, отца продержали 20 дней. Власти дружно выдохнули, но тут начали массово возвращаться домой вьетнамцы, работавшие в Китае. К 7 февраля в стране числилось 13 больных COVID-19: число инфицированных быстро увеличивалось. Закрыли все школы, а компартия сформировала штаб для борьбы с заразой — тот занялся инспекцией больниц в стране, выясняя готовность к эпидемии.
В кратчайшие сроки было закуплено новейшее оборудование для госпиталей (включая аппараты искусственной вентиляции лёгких), мобилизованы лучшие врачи, увеличено количество больничных коек. А ведь Вьетнам, в отличие от Японии или Кореи, отнюдь не блещет качеством своей медицины. Тем не менее денег не пожалели. Причина такой реакции кроется во вспышке атипичной пневмонии в 2003 г. — тогда во Вьетнаме заразились 63 человека, 5 из них умерли.
Карантин для начала ввели выборочно: блокировали районы Ханоя и Хошимина, где жили заболевшие и их семьи. Улицы патрулировали военнослужащие, в воздух запустили дроны с функциями электронного слежения. Еду людям доставляли бесконтактно, оставляя пакеты с продуктами у двери, оплату питания взяло на себя государство.
Такого, как в Москве, чтобы турист прилетел из Италии и, наплевав на требования самоизоляции, катался по друзьям и родственникам, во Вьетнаме быть не могло. Органы правопорядка отслеживали всю цепочку контактов зараженного, и, кстати, тесты на COVID-19 тут появились мгновенно и повсеместно: власти закупили их в Корее, не обратив внимания на высокую цену. Официально запретили выход на улицу без медицинской маски. Маски вскоре появились во всех аптеках по минимальным ценам (в отличие от России, США и Европы), а в апреле волонтеры раздавали их на улице бесплатно.
Едва Китай 31 декабря 2019 г. сообщил о первом случае заражения вирусом нового типа, в тот же день вьетнамское правительство заявило: государственные службы, армия и полиция должны быть готовы к масштабной эпидемии, и план надо продумать уже сейчас.
В ходе молниеносной реакции и принятых суровых мер распространение коронавируса во Вьетнаме серьезно замедлилось — счёт больных шел на десятки, а не на тысячи, как в соседнем Китае.
Но вьетнамское руководство не считало это успехом и на лаврах не почивало. Оно закрыло полеты в опасные страны и ограничило передвижение по стране, отменив междугородные автобусы. Карантин заболевших вьетнамцев был увеличен с 14 до 20, а в отдельных случаях и до 40 дней. 16 марта, когда число инфицированных достигло 60, в республике была введена всеобщая самоизоляция. С 1 апреля во Вьетнаме больше не работало ничего — закрылись кафе, морские курорты, исчезли с улиц прохожие, заперли двери торговые центры и кинотеатры. Одновременно «народная полиция» задержала полторы сотни людей, распространявших в интернете фальшивые сведения о коронавирусе, включая авторов поддельного ролика, как китайцы якобы массово бегут из КНР во Вьетнам. Были арестованы продавцы «чудо-таблеток», рекламируемых как лекарство от COVID-19.
Желающих оказаться в камере больше не нашлось.
«Богатая Южная Корея могла себе позволить платить людям хорошие деньги за сидение дома, запустить программы отслеживания больных по смартфонам с помощью приложений, — объясняет вьетнамский журналист Ле Тхан Дык. — Поскольку Вьетнам беднее и не так технически оснащен, мы ввели у себя “бюджетную модель” противостояния COVID-19, основанную на жестком карантине, а свободные средства влили в медицину. Огромным плюсом явилась реакция со стороны населения. Люди не проявили недовольства — мол, их в теплую погоду не пускают гулять по паркам и жарить шашлыки на решетке, а хором поддержали правительство: такой консолидации и единства во Вьетнаме я не помню со времен войны с Америкой». Сыграло роль, что Вьетнам — социалистическое однопартийное государство.
Вьетнамцы задушили эпидемию в зародыше. За последнюю неделю в стране не было зафиксировано ни одного случая заболевания коронавирусом. 23 апреля Вьетнам официально объявил о снятии многих суровых карантинных ограничений.
В крупных городах торговцам разрешили выйти на улицы — варить страшно популярный здесь суп с говядиной фо бо, жарить лапшу и продавать фрукты. Вновь открываются столовые, кафе и рестораны, отдельные школы готовы принять учеников. Тем не менее
Представитель ВОЗ в республике Кидун Парк подтвердил успех вьетнамцев, сообщив: раннее реагирование на проблему оказалось главным фактором успеха.