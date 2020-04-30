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03:54 (мск), источник: Аргументы и факты

Ей пришёл Ханой. Почему Вьетнам смог задушить пандемию в зародыше

Может ли Россия заимствовать успешный опыт борьбы с инфекцией «вьетнамских товарищей»? Когда-то эта республика научилась у нас всему. А вот теперь, похоже, пришло наше время поучиться у Вьетнама.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 03:32 MSK, 30.04
Инфицировано99 399+5 841
Скончалось972+105
Выздоровело10 286+1 830
Инфицировано3 190 743+74 766
Скончалось227 368+10 236
Выздоровело972 124+43 581
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Источник: AFP 2020

Вьетнам по размерам и числу граждан вовсе не крохотная страна вроде Сингапура: 96 млн населения, 331 700 кв. км территории — живут довольно тесно. Коронавирус по принципу Италии должен был уложить вьетнамцев в госпитали десятками тысяч, однако ничего подобного не произошло. За 3 последних месяца эпидемии во Вьетнаме COVID-19 заразились лишь 270 человек, и ни один из них не умер. Как такое может случиться, если в развитых странах Европы, Азии и Америки новейшим вирусом инфицированы миллионы, а скончались уже сотни тысяч пациентов? Нам, жившим при СССР, покажется: Вьетнам наверняка скрывает или приукрашивает информацию. Но на деле все чистая правда.

Солдаты, дроны и маски

Первый случай инфекции в Социалистической Республике Вьетнам был отмечен 23 января 2020 г. — некий пожилой китаец из города Ухань (КНР) приехал навестить живущего в Ханое сына и заразил беднягу коронавирусом. Обоих положили в хошиминскую больницу.

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Сына выписали через неделю, отца продержали 20 дней. Власти дружно выдохнули, но тут начали массово возвращаться домой вьетнамцы, работавшие в Китае. К 7 февраля в стране числилось 13 больных COVID-19: число инфицированных быстро увеличивалось. Закрыли все школы, а компартия сформировала штаб для борьбы с заразой — тот занялся инспекцией больниц в стране, выясняя готовность к эпидемии.

В кратчайшие сроки было закуплено новейшее оборудование для госпиталей (включая аппараты искусственной вентиляции лёгких), мобилизованы лучшие врачи, увеличено количество больничных коек. А ведь Вьетнам, в отличие от Японии или Кореи, отнюдь не блещет качеством своей медицины. Тем не менее денег не пожалели. Причина такой реакции кроется во вспышке атипичной пневмонии в 2003 г. — тогда во Вьетнаме заразились 63 человека, 5 из них умерли.

Несмотря на малое количество жертв, правительство сделало выводы — инфекцию следует остановить максимально быстро и любыми способами.

Карантин для начала ввели выборочно: блокировали районы Ханоя и Хошимина, где жили заболевшие и их семьи. Улицы патрулировали военнослужащие, в воздух запустили дроны с функциями электронного слежения. Еду людям доставляли бесконтактно, оставляя пакеты с продуктами у двери, оплату питания взяло на себя государство.

Что полезно знать
Если сидишь дома

Такого, как в Москве, чтобы турист прилетел из Италии и, наплевав на требования самоизоляции, катался по друзьям и родственникам, во Вьетнаме быть не могло. Органы правопорядка отслеживали всю цепочку контактов зараженного, и, кстати, тесты на COVID-19 тут появились мгновенно и повсеместно: власти закупили их в Корее, не обратив внимания на высокую цену. Официально запретили выход на улицу без медицинской маски. Маски вскоре появились во всех аптеках по минимальным ценам (в отличие от России, США и Европы), а в апреле волонтеры раздавали их на улице бесплатно.

Аресты, фейки и имбирь

Едва Китай 31 декабря 2019 г. сообщил о первом случае заражения вирусом нового типа, в тот же день вьетнамское правительство заявило: государственные службы, армия и полиция должны быть готовы к масштабной эпидемии, и план надо продумать уже сейчас.

В ЕС и США власти спохватились лишь в разгар пандемии, а Вьетнам действовал на упреждение.
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В ходе молниеносной реакции и принятых суровых мер распространение коронавируса во Вьетнаме серьезно замедлилось — счёт больных шел на десятки, а не на тысячи, как в соседнем Китае.

Но вьетнамское руководство не считало это успехом и на лаврах не почивало. Оно закрыло полеты в опасные страны и ограничило передвижение по стране, отменив междугородные автобусы. Карантин заболевших вьетнамцев был увеличен с 14 до 20, а в отдельных случаях и до 40 дней. 16 марта, когда число инфицированных достигло 60, в республике была введена всеобщая самоизоляция. С 1 апреля во Вьетнаме больше не работало ничего — закрылись кафе, морские курорты, исчезли с улиц прохожие, заперли двери торговые центры и кинотеатры. Одновременно «народная полиция» задержала полторы сотни людей, распространявших в интернете фальшивые сведения о коронавирусе, включая авторов поддельного ролика, как китайцы якобы массово бегут из КНР во Вьетнам. Были арестованы продавцы «чудо-таблеток», рекламируемых как лекарство от COVID-19.

Спекулянтов имбирем (прошел слух, будто этот корень убивает бактерии коронавируса) без колебаний отправляли в тюрьму.

Желающих оказаться в камере больше не нашлось.

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«Бюджетный карантин»

«Богатая Южная Корея могла себе позволить платить людям хорошие деньги за сидение дома, запустить программы отслеживания больных по смартфонам с помощью приложений, — объясняет вьетнамский журналист Ле Тхан Дык. — Поскольку Вьетнам беднее и не так технически оснащен, мы ввели у себя “бюджетную модель” противостояния COVID-19, основанную на жестком карантине, а свободные средства влили в медицину. Огромным плюсом явилась реакция со стороны населения. Люди не проявили недовольства — мол, их в теплую погоду не пускают гулять по паркам и жарить шашлыки на решетке, а хором поддержали правительство: такой консолидации и единства во Вьетнаме я не помню со времен войны с Америкой». Сыграло роль, что Вьетнам — социалистическое однопартийное государство.

Бардак при социализме имеется, но его все же значительно меньше, нежели при капитализме и демократии.

Вьетнамцы задушили эпидемию в зародыше. За последнюю неделю в стране не было зафиксировано ни одного случая заболевания коронавирусом. 23 апреля Вьетнам официально объявил о снятии многих суровых карантинных ограничений.

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В крупных городах торговцам разрешили выйти на улицы — варить страшно популярный здесь суп с говядиной фо бо, жарить лапшу и продавать фрукты. Вновь открываются столовые, кафе и рестораны, отдельные школы готовы принять учеников. Тем не менее караоке-бары, большие торговые центры, зоопарки и стадионы еще остаются под замком, а граждан по-прежнему строго обязывают носить на лице маски и соблюдать социальную дистанцию в два метра. В конкретных районах Ханоя, определённых врачами как «опасные», карантин сохранится до 30 апреля. Премьер-министр Вьетнама предупредил народ: расслабляться пока рано.

Представитель ВОЗ в республике Кидун Парк подтвердил успех вьетнамцев, сообщив: раннее реагирование на проблему оказалось главным фактором успеха.

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