Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Руки прочь!Где в магазине наибольший риск заражения COVID-19
Фоторепортажи
20Самые удивительные места на Земле
12Стрельба в канадской провинции Новая Шотландия
07:04 (мск), источник: Известия

Что изменится в жизни россиян с 1 мая

План по выходу из самоизоляции, банковские переводы без комиссии, доплаты пенсионерам Подмосковья и другие нововведения месяца.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 06:32 MSK, 30.04
Инфицировано99 399+5 841
Скончалось972+105
Выздоровело10 286+1 830
Инфицировано3 193 961+76 969
Скончалось227 644+10 461
Выздоровело972 741+43 811
Идёт загрузка
Источник: Известия

С начала мая в России фактически отменят банковскую комиссию на переводы средств по номеру телефона — по решению ЦБ ее можно будет устанавливать только на суммы более 100 тыс. рублей. Пенсионеры Подмосковья, проживающие одиноко, получат небольшую прибавку к пенсии. Ограничительные меры, введенные в связи с коронавирусом, продолжат действовать до конца праздников, но после этого, скорее всего, последуют первые шаги по выходу из режима самоизоляции. Подготовить план правительство должно до 5 мая. Подробнее — в традиционном обзоре «Известий».

Читайте также
Вирус жадности. Как спекулянты и жулики наживаются на коронавирусе

Ограничение банковских комиссий

С начала месяца банкам фактически запретят взимать с физических лиц комиссию за так называемые быстрые переводы — их можно совершать между клиентами разных банков только по номеру телефона, без использования данных карты.

По решению ЦБ, бесплатными должны стать переводы в размере до 100 тыс. рублей. Для платежей выше установленного лимита комиссия должна составлять не более 0,5% от суммы при условии, что это не превысит планки в 1,5 тыс. рублей.

Система быстрых платежей была разработана Банком России. Сейчас к ней присоединились около 50 кредитных организаций, включая ВТБ, Газпромбанк, Почта Банк, Райффайзенбанк и многие другие.

Решение об ограничении размеров комиссии Центробанк принял в конце марта. Оно входит в пакет мер, которые, как следует из сообщения ведомства, направлены на «поддержку потребителей финансовых услуг, снижение рисков для их финансового благополучия в дальнейшем» на фоне пандемии.

Также в списке — рекомендации кредитным и микрофинансовым организациям по политике в отношении заемщиков, столкнувшихся со сложностями при внесении очередного взноса.

Доплата к пенсии в Подмосковье

В Московской области одиноко проживающим людям старше 65 лет с 1 мая должны начать дополнительно выплачивать 1 тыс. рублей. В региональном правительстве говорят, что доплата будет ежемесячной. Претендовать на нее смогут не работающие пожилые люди, проживающие в одиночестве и получающие страховую пенсию.

Читайте также
Дмитрий Песков: «Главное сейчас — спасти как можно больше жизней»

Решение было принято в конце зимы 2020 года. Ранее министр социального развития Московской области Ирина Фаевская заявила журналистам, что всего на эту прибавку смогут претендовать около 216,6 тыс. жителей области.

В 2020 году, по ее словам, на эти цели планируется потратить 1,7 млрд рублей, в 2021 году — 2,6 млрд рублей, в 2022-м — 2,6 млрд рублей.

Тем, кто подходит под критерии программы, деньги должны быть начислены автоматически — если с мая 2020 года размер пенсии не изменится, нужно будет обратиться в местный МФЦ.

Тахографы для физических лиц

С начала месяца требование об обязательной установке тахографов распространится в том числе на физлиц, осуществляющих городские, пригородные и междугородные перевозки на автобусах, рассчитанных на 8 человек и больше, массой от 5 т и соответствующих экологическому классу Евро-4 или выше.

Ранее им была предоставлена отсрочка — закон, обязывающий владельцев автобусов и грузовиков массой более 3,5 т в обязательном порядке оборудовать их тахографами, вступил в силу 1 ноября 2019 года, его требования вступали в силу поэтапно. Дополнительное время было предусмотрено для физлиц. Сроки отсрочки варьируются в зависимости от экологического класса, размера и типа транспортного средства.

Так, большая часть автобусов должна быть оборудованы тахографами до конца 2020 года, грузовиков — в течение 2021-го.

Для всех остальных транспортных средств той же массы и вместимости требования вступили в силу еще раньше — поэтапно в ноябре 2019-го и в феврале 2020-го.

Поправки, в соответствии с которыми в ПДД появился раздел о режиме труда и отдыха, который должны соблюдать водители (и для контроля за соблюдением которого, собственно, и установлены тахографы) вступили в силу с 1 января 2020-го. Поэтому теперь нарушителей смогут штрафовать. Индивидуальным предпринимателям придется заплатить 15−25 тыс. рублей, юридическим лицам — 25−50 тыс. рублей, водителям, которые не являются собственниками, — 3−5 тыс. рублей.

Читайте также
Нефтяников и бюджет в этом году ждут рекордные потери

Снижение экспортных пошлин на нефть

После весеннего обвала на нефтяном рынке, когда цены на нефть марки WTI упали до нуля, что привело к резкому снижению цен на топливо других марок, экспортная пошлина на нефть в России будет снижена с $52 до $6,8 за тонну (в январе 2020-го она составляла $77,2 за тонну).

Пошлины на высоковязкую нефть уменьшатся до $1 (в апреле она составляла $5,2), на светлые нефтепродукты и масла — до $2, на темные — до $6,8.

Это касается, в первую очередь, нефтяных компаний — выплата пошлин составляет одну из важных статей их расходов. Снижение пошлин, особенно на фоне падения цен на углеводороды, позволит расходы сократить.

К 29 апреля нефть марки Brent, которую производят российские компании, составляла около $21,4 за баррель.

Коронавирус: продление действующих ограничений

Во вторник, 28 апреля, президент Владимир Путин выступил со специальным обращением, в котором рассказал о планах, связанных с борьбой с распространением коронавирусной инфекции, и о том, что планируется предпринять в мае.

Коллекции
Как пандемия COVID-19 повлияла на Землю

В частности, режим самоизоляции, который предварительно был введен до 1 мая, пока будет продлен до 11 мая включительно. В разных регионах России он действует с разной строгостью — главы субъектов имеют право определять набор необходимых мер самостоятельно, в зависимости от конкретной ситуации. Одни из самых строгих правил введены в Москве и области, где заболевших больше всего.

Жителей столичного региона попросили не покидать дома без необходимости. Тем, чье присутствие не требуется на работе, выходить можно для того, чтобы вынести мусор, сходить в магазин или аптеку или погулять с собакой. Можно также посещать врачей — если речь не идет о плановом приеме. Для того чтобы передвигаться по городу и области на любом виде транспорта, включая личные автомобили, нужно получить специальный пропуск. Нарушителям выписывают административные штрафы.

Все эти меры были введены в начале апреля и рассчитаны на срок до конца месяца, но накануне Сергей Собянин объявил, что они также продлеваются до 11 мая. В соответствии с действующими правилами выехать на дачу можно, оформив для этого специальный пропуск.

Кроме того, по словам президента, нерабочими (но с сохранением заработной платы) должны стать дни между праздниками — 6, 7 и 8 мая. Коснется это, скорее всего, не всех, а только тех, чьи предприятия в принципе соблюдают режим нерабочих дней.

Он был введен в стране еще 30 марта, но компании многих отраслей продолжили свою работу, переведя сотрудников на удаленку. Это в том числе индивидуальные предприниматели, журналисты, работники сферы услуг и предприятия, деятельность которых необходима для жизнеобеспечения экономики.

Что полезно знать
Если сидишь дома

…Введение новых и подготовка к выходу из самоизоляции

В некоторых регионах также не исключено введение дополнительных ограничений по мере изменения ситуации с распространением инфекции. Например, в Свердловской области с начала месяца введут обязательный масочный режим.

Об этом в понедельник, 27 апреля, сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. По его словам, маски нужно будет носить в общественном транспорте, магазинах и любых закрытых помещениях. Нарушителей пообещали штрафовать.

Постепенный выход из режима самоизоляции тоже, скорее всего, начнется в мае, но позднее — как следует из обращения президента, первые шаги в этом направлении будут сделаны уже 12 мая.

Во всех странах, которые прошли пик эпидемии, ограничения снимались очень поступательно, с чего выход из режима самоизоляции начнется в России и как будет проходить в разных регионах, пока неясно.

В соответствии с поручением президента правительство и Роспотребнадзор должны подготовить поэтапный план к 5 мая. К этому же времени правительство должно представить новый пакет антикризисных мер.

Евгения Приемская

Во время загрузки произошла ошибка.
Справка
«Мы больше не можем продолжать»: как Европа возвращается к нормальной жизниВ конце прошлой недели Италия, Испания и Франция объявили о постепенном снятии введенных из-за коронавируса ограничений
Во время загрузки произошла ошибка.
5 шагов для приближения окончания карантина
Карта распространения COVID-19 в Российской Федерации. Данные предоставлены ИД "Коммерсантъ" на 00:00 MSK, 30.04
 Принять и простить: россиян хотят амнистировать по лёгким статьям КоАПа
Что изменится в жизни россиян с 1 мая
Почему Вьетнам справляется с пандемией
В Екатеринбурге ФСБ предотвратила подготовку терактов
В Кремле назвали появление Саакашвили плохой приметой
В России прокомментировал угрозы Киева «Северному потоку — 2»
Песков надеется, что Россия вышла на плато по коронавирусу
Протодиакон Кураев отреагировал на запрет в служении
Здоровье
Медики сфотографировались без одежды из-за нехватки масок Так они показывают свою уязвимость перед болезнью.
Hi-Tech
В кабинете премьера случайно заметили необычное устройство Устройство для «умного» дома стоит как хороший смартфон
Горячие темы на Авто
Есть ли жизнь после коронавируса 159
Читая новости... 145
Вирус идиотизма 139
Повышенный расход 128
Кино
Умер актер из фильмов «Миллионер из трущоб» и «Жизнь Пи» Ирфан Кхан скончался на 54-м году жизни
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Популярные темы на «Детях»
Ну вот вроде и не охота материться, но прям сил нет. Или зря пылю? 299
Сумма сделки и отказ от неё 266
Добавка к жилью родителей. Как это нужно оформить? 119
Студия. 110
Леди
Звездные красотки, которые ходят по дому без одежды Смотри на снимки звездных красоток!
Новости партнеров
Бессимптомный COVID-19 проявляется этим единственным признаком
Первый признак, что у вас бессимптомный COVID-19
Перенесшая инсульт Буланова осталась жить в нищете
"Выписали из больницы": как видоизменилась больная Заворотнюк
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь