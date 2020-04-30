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От бинта: где и как ослабляют режим изоляцииКоронавирус не побежден, но от жизни взаперти устали и власти, и люди.
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11:04 (мск), источник: Известия

От бинта: где и как ослабляют режим изоляции

Коронавирус не побежден, но от жизни взаперти устали и власти, и люди.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 11:32 MSK, 30.04
Инфицировано106 498+7 099
Скончалось1 073+101
Выздоровело11 619+1 333
Инфицировано3 204 705+79 438
Скончалось227 847+10 484
Выздоровело982 818+48 056
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Источник: Reuters
Страх экономического упадка и усталость от заточения медленно, но верно берут вверх над опасностью коронавируса. В последние дни немалое число стран объявило о некоторых послаблениях в режиме строгой изоляции. В Испании детям впервые за долгие недели разрешили выйти на улицы, а в других странах, вроде Германии и Норвегии, их вновь усадили за парты. К радости взрослых «сидельцев» в Швейцарии и ряде американских штатов приоткрыли парикмахерские и салоны красоты, а Новая Зеландия разрешила жителям снова выйти на работу. Впрочем, ни одно правительство не рискует действовать в логике «помирать, так с музыкой»: все послабления вводятся крайне осторожно и с извечным примечанием «если позволит ситуация».

Ура фастфуду

«Невозможно передать, как прекрасно это пахнет», — написал в Twitter на этой неделе депутат новозеландского парламента Кристофер Бишоп под фотографией со стаканчиком кофе, который он взял c собой из кофейни.

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Пиццерии, кофейни и сети быстрого питания — пусть и только в режиме «на вынос» — заработали в Новой Зеландии на этой неделе впервые с начала почти месячного режима жесткой изоляции. У «Макавто» очереди из соскучившихся по гамбургерам и картошке-фри жителям стали скапливаться уже на рассвете, а пиццерия Dominos наняла тысячу человек обслуживающего персонала в первый же день выхода из локдауна, чтобы справиться с потоком заказов.

С 28 апреля премьер Новой Зеландии Джасинда Ардерн понизила уровень ограничений с 4-го до 3-го, назвав этот этап своеобразной «комнатой ожидания»: первые послабления покажут, можно ли затем и дальше двигаться к возврату в нормальную жизнь. На первых порах 400 тыс. жителей разрешили вновь ходить на работу, а всем остальным — выезжать на рыбалку, серфинг и ходить в горы. С 30 апреля в Новой Зеландии открылись школы. Правда, и тут Ардерн проявила осторожность, попросив всех, у кого есть возможность и дальше работать или учиться на дому, продолжать в том же духе. На всякий случай.

Новая Зеландия | Источник: Reuters

В схожей осторожной манере из локдауна начала со вторника выползать и соседняя Австралия. В Сиднее открыли для посещений несколько пляжей, пустовавших месяц. А в штате Новый Южный Уэльс, рекордсмене страны по числу случаев заболевания коронавирусом, разрешили походы в гости, но количеством не более двух человек, не считая детей.

Что полезно знать
Если сидишь дома

Глотки свободы

Всё еще сидящие на карантине испанцы получили первый глоток свежего воздуха в минувшее воскресенье — власти разрешили детям впервые с 14 марта выйти на улицы в сопровождении одного родителя. А на будущее задумали разработать специальный график для выходов из дома для разных категорий граждан (его, как ожидается, представят в начале мая). Например, дать старикам возможность прогуливаться по утрам, а детям — во второй половине дня. Канарские острова выступили с идеей выпускать жителей домов с четными номерами по четным дням и наоборот. А Андалусия, забежав сильно вперед, уже выступила за открытие с 25 мая баров и ресторанов, но с увеличенной дистанцией между столиками.

Потихоньку намечается возвращение к прежней жизни и в Италии. С 4 мая в стране должны вновь заработать предприятия в сфере строительства, оптовой торговли и недвижимости, а рядовые жители смогут выходить в парки, отправляться на велосипедные прогулки, брать еду на вынос и организовывать похороны. С 18 мая открываются магазины, музеи, бары и рестораны.

Дети на прогулке после частичного снятия ограничений в Испании | Источник: Reuters

— Это будет постепенный и очень мягкий переход от карантина к нормальной жизни, так сказать, медленный старт. Первый действительно чувствительный шаг к разблокировке сложившегося драматического положения для миллионов итальянцев — возможность вновь посещать своих родных и близких. Пусть и с сохранением всех известных мер предосторожности. В любом случае для людей, находящихся в изоляции 50−60 дней, это глоток свежего воздуха и надежда на скорейшее завершение кошмара, — сказал «Известиям» президент ассоциации итальянских промышленников Confindustria Russia Эрнесто Ферленги.

Впрочем, кое-где местные власти решили поторопить события.

Мы не можем стать лабораторией или подопытными кроликами. Мы тоже должны жить.
Лука Зайя
Губернатор Венето
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И разрешил жителям своего региона на неделю раньше других итальянцев спокойно заниматься спортом вне дома, уезжать в загородные дома и ездить на машинах за едой.

Германия начала послабления с 20 апреля, разрешив открыться магазинам площадью до 800 кв. м., а 27 апреля в половине из 16 немецких земель детям было позволено вернуться в школы — правда, только тем, у кого на носу экзамены.

— Также большему количеству детей разрешили ходить в детские сады. Раньше они были открыты только для детей, чьи родители относятся к социально значимым профессиям, теперь стали пускать тех, кто воспитывается одним родителем. А еще у нас на днях вновь открылся зоопарк, — рассказала о последних послаблениях «Известиям» россиянка Оксана, живущая с сыном в Берлине.

Супермаркет в Германии | Источник: Reuters
В Баварии уже неделю как открыто 80% всей розницы. Но как не раз подчеркнули местные власти, это пробный шар: сработает — будут новые послабления, если же кривая заражений вновь пойдет вверх — свободу передвижений опять ужесточат.

И об этом с истинно немецкой щепетильностью напоминают в каждой немецкой земле.

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В Швейцарии и Норвегии власти к радости обросших за время карантина изоляционистов уже открыли парикмахерские. В последней также начали работать школы — пока для самых младших школьников от 6 до 10 лет. В Бельгии разрешили прогулки по паркам, пообещав начать более ощутимые послабления с 4 мая. В тот же день посетить салоны красоты и церкви смогут и греки, тогда как французам придется ждать до 11 мая. Как пообещал на этой неделе премьер Эдуар Филипп, с этого дня Пятая республика разрешит открыть двери всем торговым точкам, кроме баров и ресторанов, а жителям — свободно передвигаться без спецразрешений в пределах не более 100 км от места проживания.

Тонкий лед

Послабления строгого домашнего режима начались даже в США, ныне самой пострадавшей от коронавируса стране. Во многом на это власти ряда штатов пошли под давлением мрачной статистики, демонстрирующей рост безработицы до 16% в нынешнем месяце.

Ряд американских штатов приоткрылся еще 24 апреля. Аляска разрешила посещение ресторанов и салонов красоты, в Калифорнии и Флориде вновь открыли часть пляжей, хоть и с рядом ограничений. В Миссури, Южной Каролине, Вермонте и Монтане позволили ходить в церкви и на блошиные рынки. Техас ограничился снятием запрета на посещение ресторанов, магазинов и театров с 1 мая, пообещав вскоре пускать публику в музеи и библиотеки.

Дальше всех пошли власти Джорджии: в конце апреля губернатор постановил открыть салоны красоты, тату-салоны и массажные кабинеты, боулинги и тренажерные залы, а затем рестораны и театры.
Нью-Йорк | Источник: Reuters
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А вот штат Нью-Йорк, где коронавирус убил свыше 22 тыс. человек и инфицировал 300 тыс., пока держится. Первые послабления здесь смогут начаться не ранее 15 мая, заявил на этой неделе губернатор штата Эндрю Куома.

Канада начала постепенное ослабление пандемических ограничений 27 апреля, но под аккомпанемент увещеваний премьера Джастина Трюдо о недопустимости резких шагов и необходимости сохранять бдительность. Первой запреты стала отменять провинция Нью-Брансуик, начав с открытия парков и пляжей. «Жизнь должна продолжаться», — заявил на днях и глава канадского Квебека Франсуа Лего, объявив, что с 11 мая будут открыты начальные школы и детские сады.

При этом в заявлениях всех политиков красной нитью проходит мысль, что до окончательной победы над вирусом еще далеко. И тут крайне показательным стал пример некоторых азиатских стран.

Если Китай, Южная Корея и Вьетнам в целом побороли COVID-19, то Япония и Сингапур не избежали нового всплеска заражений даже при раннем введении ограничительных мер.
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— В Японии объявлен режим ЧП до 6 мая, но власти только «просят» граждан остаться дома, а владельцев ресторанов и магазинов (за исключением аптек, супермаркетов и круглосуточных магазинов) не открывать свои заведения. Но ни центральное, ни местное правительство не могут ни к чему обязать: никаких наказаний за несоблюдение этой просьбы нет — наши законы и юридическая система просто не позволяют этого сделать, — рассказала «Известиям» жительница Токио Кадзуми.

В результате, по ее словам, если центры городов, где расположены предприятия и ведомства опустошены, то в пригородах Токио, где люди живут, парки, магазины и супермаркеты ежедневно заполнены людьми. И потому число заболеваний, увы, лишь набирает обороты.

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