Песков надеется, что Россия вышла на плато по коронавирусу

Отвечая на вопрос, произошел ли сейчас выход на плато, представитель Кремля заметил, что «можно робко на это надеяться, все-таки лучше быть оптимистами».
Но во многом, конечно, ситуация будет зависеть от того, насколько мы все дисциплинированно отсидим дома майские праздники, то есть насколько мы все выполним режим самоизоляции до 11 мая включительно.
Пресс-секретарь убежден, что статистика по заражению коронавирусом нового типа в России не занижена.
«Безусловно, могут встречаться какие-то расхождения в данных по линии разных ведомств (по ситуации с распространением коронавируса в РФ — прим. ТАСС), этого тоже нельзя исключать. Но в целом я, безусловно, доверяю и считаю, что нет повода не доверять [данным статистики]", — сказал представитель Кремля. По его мнению, «в таких ситуациях вряд ли можно от любой страны ожидать исчерпывающих цифр, это просто невозможно».
При этом, отвечая на вопрос, уверен ли он, что в РФ нет заниженной статистики, Песков заявил: «Да, я уверен».