Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 Путин отчитал банки за пустые обещания По словам президента, мало объявить о принятых решения, нужно еще их и реализовать
Фоторепортажи
16Одинокий остров: знаменитый Мон-Сен-Мишель превращается в город-призрак
60Телескоп «Хаббл» 30 лет делает нас ближе к звездам
02:25 (мск), источник: ТАСС

Песков надеется, что Россия вышла на плато по коронавирусу

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/ — Робкая надежда на то, что Россия выходит на плато по коронавирусу, есть, но нужно соблюсти режим самоизоляции до 11 мая. Такое мнение высказал в интервью RTVI пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 01:32 MSK, 30.04
Инфицировано99 399+5 841
Скончалось972+105
Выздоровело10 286+1 830
Инфицировано3 187 030+73 583
Скончалось227 177+10 247
Выздоровело971 472+45 742
Идёт загрузка
Источник: Reuters

Отвечая на вопрос, произошел ли сейчас выход на плато, представитель Кремля заметил, что «можно робко на это надеяться, все-таки лучше быть оптимистами».

Но во многом, конечно, ситуация будет зависеть от того, насколько мы все дисциплинированно отсидим дома майские праздники, то есть насколько мы все выполним режим самоизоляции до 11 мая включительно.
Дмитрий Песков
Что полезно знать
Если сидишь дома

Статистика верна

Пресс-секретарь убежден, что статистика по заражению коронавирусом нового типа в России не занижена.

«Безусловно, могут встречаться какие-то расхождения в данных по линии разных ведомств (по ситуации с распространением коронавируса в РФ — прим. ТАСС), этого тоже нельзя исключать. Но в целом я, безусловно, доверяю и считаю, что нет повода не доверять [данным статистики]", — сказал представитель Кремля. По его мнению, «в таких ситуациях вряд ли можно от любой страны ожидать исчерпывающих цифр, это просто невозможно».

При этом, отвечая на вопрос, уверен ли он, что в РФ нет заниженной статистики, Песков заявил: «Да, я уверен».

Во время загрузки произошла ошибка.
Справка
Коронавирус: вопросы, на которые пока нет ответовНесмотря на колоссальные усилия ученых всего мира, многое в поведении этого вируса остается непонятым.
Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Рекомендации по дезинфекции квартиры
Источник:©Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
Карта распространения COVID-19 в Российской Федерации. Данные предоставлены ИД "Коммерсантъ" на 00:00 MSK, 30.04
 Посол Китая в России о коронавирусе: однажды все тайное станет явным
Первое, что увидел Леонов, когда вышел в космос
Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19: главные события 28 апреля
Владимир Путин выступил с обращением к россиянам из-за коронавируса
Президент РФ поручил подготовить параметры поэтапного снятия COVID-ограничений с 12 мая
Путин продлил нерабочий период до конца майских праздников
Протодиакон Кураев отреагировал на запрет в служении
Минобороны России назвало число зараженных коронавирусом в армии
Бизнесмен Константин Малофеев заразился коронавирусом
В России прокомментировал угрозы Киева «Северному потоку — 2»
Российский космонавт рассказал о зарплатах коллег
СМИ: Макрон надеется, что футбольные лиги Европы не возобновятся
Здоровье
Медики сфотографировались без одежды из-за нехватки масок Так они показывают свою уязвимость перед болезнью.
Hi-Tech
В кабинете премьера случайно заметили необычное устройство Устройство для «умного» дома стоит как хороший смартфон
Горячие темы на Авто
Есть ли жизнь после коронавируса 159
Читая новости... 145
Вирус идиотизма 139
Повышенный расход 126
Кино
Умер актер из фильмов «Миллионер из трущоб» и «Жизнь Пи» Ирфан Кхан скончался на 54-м году жизни
Новости партнеров
Почему весь женский пол в королевской семье ненавидит Кейт Миддлтон
"Россия вымрет": священник рассказал, что ждет народ после карантина
20-летняя миллиардерша всколыхнула Сеть этим видео
Ученые: по Сирии нанесли мощный удар из космоса, очень много жертв
Дети
В какие игрушки играют дети Галкина и Пугачевой (фото) Смотрите, где выгодно купить похожие игрушки
Леди
Разлучницы: шесть артисток, которые увели чужих мужей Читай наш текст о звездных девушках-разлучницах!
Дом
Что делать с инфекционными больницами после окончания эпидемии
Когда москвичи начнут съезжать из съемных квартир из-за пандемии
Как уберечь свой дом от проникновения вируса
Москвичи испугались за свои квартиры из-за самоизоляции
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь