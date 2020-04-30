Защитники запросили защиты

Как стало известно «Ъ», советы адвокатских палат и юридические коллегии как Москвы и Подмосковья, так и других регионов России обратились к властям с просьбой снизить ставки оплаты или хотя бы отсрочить платежи за арендуемые у них помещения. Адвокаты заявляют, что
По данным «Ъ», одними из первых обратились к местным руководителям главы адвокатских палат (АП) столичного региона. Президент совета АП Москвы Игорь Поляков написал письмо мэру Сергею Собянину, а аналогичный документ в адрес губернатора Московской области Андрея Воробьева вскоре поступил от главы подмосковной АП Алексея Галоганова.
Ссылаясь на закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ», главы АП напоминают, что в соответствии с Конституцией на адвокатов возложена реализация прав граждан на квалифицированную юридическую помощь, а потому адвокатура является неотъемлемым механизмом отправления правосудия в целом. Но в условиях пандемии коронавируса защитники просят, чтобы чиновники оказали им поддержку. Они отмечают, что сталкиваются со значительными трудностями — несут убытки и не могут получать доход от профессиональной деятельности в связи с ограничением режима работы судов, СИЗО и других органов и организаций, в которых защитники представляют своих доверителей.
«Многие адвокаты, а также члены их семей в связи с резким сокращением доходов оказались в условиях фактической борьбы за выживание», — сообщил Галоганов, отметив, что гражданские, административные и арбитражные дела практически не рассматриваются судами. Кроме того, он напомнил, что расследование и рассмотрение большинства уголовных дел также отложено или приостановлено, а возможности оказания консультационной помощи практически отсутствуют.
Сокращение более чем на 90% возможностей профессиональной деятельности способно повлечь необратимые последствия для такого системообразующего института правосудия, как адвокатура.
По его словам, отмечается также тенденция, которая, как предполагает Галоганов, будет нарастать по отказу от ранее заключенных с адвокатами соглашений. Сам он это связывает с убытками, которые несут клиенты, стремящиеся сократить расходы. Между тем, как напоминают представители палат, каждый адвокат — лично или в составе образования — оплачивает все расходы: на аренду, зарплату бухгалтерам, секретарям и прочему персоналу, и эти траты «не могут быть отменены или уменьшены».
При этом адвокаты, несмотря на угрозу заражения коронавирусом, участвуют в следственных действиях и судах. Но у защитников, в отличие от госслужащих, нет никаких гарантий сохранения заработка, а также оплаты больничного или выплат в случае смерти. В этой ситуации адвокаты просят принять комплекс мер на региональном и муниципальных уровнях в вопросах оплаты аренды помещений, находящихся в госсобственности.
Глава совета АП Москвы Игорь Поляков в своем письме Сергею Собянину отметил, что именно аренда является основной финансовой нагрузкой на адвокатов, которые регулярно помогают столичным властям. «Адвокаты города Москвы всегда активно участвовали в правовом просвещении граждан, в оказании бесплатной юридической помощи, в том числе по вопросам реновации, оказывая помощь Мосгордуме», — подчеркнул Поляков.
Как он утверждает, для таких собственников важнее следовать логике утвержденных на вышестоящем уровне мер поддержки.
«В настоящий момент все усилия федерального и регионального правительства направлены на укрепление здравоохранения и стабилизацию сфер экономики, которые в большей степени пострадали от распространения коронавируса, — сообщили “Ъ” в министерстве имущественных отношений Московской области.— Правительство Московской области уже ввело ряд мер поддержки предпринимателей. В случае с арендаторами введена отсрочка на оплату аренды за областное имущество и землю, а также земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена». В министерстве пояснили, что мера поддержки касается отраслей, утвержденных правительством РФ, а также сферы торговли, которые понесли наибольшие потери от спада деловой активности в связи с распространением коронавируса и введением режима повышенной готовности.
Согласно федеральному закону «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», адвокатская деятельность не является предпринимательской, поэтому мера по предоставлению отсрочки либо освобождению от уплаты арендной платы за имущество им не может быть предоставлена, отметили в министерстве.
Сергей Сергеев, Александр Воронов