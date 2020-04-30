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05:39 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Защитники запросили защиты

Адвокаты обеднели из-за отсутствия клиентов и арендных платежей.

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Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Как стало известно «Ъ», советы адвокатских палат и юридические коллегии как Москвы и Подмосковья, так и других регионов России обратились к властям с просьбой снизить ставки оплаты или хотя бы отсрочить платежи за арендуемые у них помещения. Адвокаты заявляют, что из-за ограничений, связанных с коронавирусом, они несут колоссальные убытки, а арендные платежи — основной вид расходов. При почти полной невозможности работать в судах, представлять интересы и давать консультации объем их работы сократился на 90%, поставив, как утверждают защитники, их семьи в условия борьбы за выживание.

По данным «Ъ», одними из первых обратились к местным руководителям главы адвокатских палат (АП) столичного региона. Президент совета АП Москвы Игорь Поляков написал письмо мэру Сергею Собянину, а аналогичный документ в адрес губернатора Московской области Андрея Воробьева вскоре поступил от главы подмосковной АП Алексея Галоганова.

Отметим, что эти адвокатские образования являются самыми многочисленными в России.
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Ссылаясь на закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ», главы АП напоминают, что в соответствии с Конституцией на адвокатов возложена реализация прав граждан на квалифицированную юридическую помощь, а потому адвокатура является неотъемлемым механизмом отправления правосудия в целом. Но в условиях пандемии коронавируса защитники просят, чтобы чиновники оказали им поддержку. Они отмечают, что сталкиваются со значительными трудностями — несут убытки и не могут получать доход от профессиональной деятельности в связи с ограничением режима работы судов, СИЗО и других органов и организаций, в которых защитники представляют своих доверителей.

«Многие адвокаты, а также члены их семей в связи с резким сокращением доходов оказались в условиях фактической борьбы за выживание», — сообщил Галоганов, отметив, что гражданские, административные и арбитражные дела практически не рассматриваются судами. Кроме того, он напомнил, что расследование и рассмотрение большинства уголовных дел также отложено или приостановлено, а возможности оказания консультационной помощи практически отсутствуют.

Сокращение более чем на 90% возможностей профессиональной деятельности способно повлечь необратимые последствия для такого системообразующего института правосудия, как адвокатура.
Алексей Галоганов
глава совета АП Московской области
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По его словам, отмечается также тенденция, которая, как предполагает Галоганов, будет нарастать по отказу от ранее заключенных с адвокатами соглашений. Сам он это связывает с убытками, которые несут клиенты, стремящиеся сократить расходы. Между тем, как напоминают представители палат, каждый адвокат — лично или в составе образования — оплачивает все расходы: на аренду, зарплату бухгалтерам, секретарям и прочему персоналу, и эти траты «не могут быть отменены или уменьшены».

При этом адвокаты, несмотря на угрозу заражения коронавирусом, участвуют в следственных действиях и судах. Но у защитников, в отличие от госслужащих, нет никаких гарантий сохранения заработка, а также оплаты больничного или выплат в случае смерти. В этой ситуации адвокаты просят принять комплекс мер на региональном и муниципальных уровнях в вопросах оплаты аренды помещений, находящихся в госсобственности.

Речь идет о «заморозке» аренды на несколько месяцев, снижении ставок арендной платы, предоставлении отсрочек по платежам и рассрочек по уплате долга.

Глава совета АП Москвы Игорь Поляков в своем письме Сергею Собянину отметил, что именно аренда является основной финансовой нагрузкой на адвокатов, которые регулярно помогают столичным властям. «Адвокаты города Москвы всегда активно участвовали в правовом просвещении граждан, в оказании бесплатной юридической помощи, в том числе по вопросам реновации, оказывая помощь Мосгордуме», — подчеркнул Поляков.

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Вице-президент Федеральной палаты адвокатов (ФПА) РФ Михаил Толчеев заявил «Ъ», что проблема оплаты аренды адвокатами не ограничивается только столичным регионом, а «безусловно, актуальна практически для всей Российской Федерации». Сейчас ФПА анализирует поступающие из регионов данные, но уже понятно, что проблемы есть в Ханты-Мансийском автономном округе, Дагестане, Чувашии, Тамбовской области и других. По мнению Толчеева, они являются следствием «определенной негибкости» управления государственным и муниципальным имуществом. «Понятно, что все сегодня несут потери, связанные с невозможностью осуществлять деятельность, и адвокатские образования — не исключение», — заявил вице-президент ФПА РФ, отметив, что его коллегам приходится нести расходы на аренду, несмотря на отсутствие дохода и вообще возможности использования арендованных помещений. «С учетом нормативных возможностей отказа от исполнения договора в связи с чрезвычайными и непредвиденными обстоятельствами арендодатели коммерческой недвижимости, как правило, идут на разумное снижение размеров арендной платы на какой-то период, предоставляют отсрочки и другие льготы», — сообщил Михаил Толчеев, пояснив, что последние просто заинтересованы в сохранении самих арендных отношений.

Но, по его словам, муниципальные органы редко руководствуются такой бизнес-логикой и часто адвокатские образования получают отказ в пересмотре условий договора на период ограничений из-за COVID-19.

Как он утверждает, для таких собственников важнее следовать логике утвержденных на вышестоящем уровне мер поддержки.

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«В настоящий момент все усилия федерального и регионального правительства направлены на укрепление здравоохранения и стабилизацию сфер экономики, которые в большей степени пострадали от распространения коронавируса, — сообщили “Ъ” в министерстве имущественных отношений Московской области.— Правительство Московской области уже ввело ряд мер поддержки предпринимателей. В случае с арендаторами введена отсрочка на оплату аренды за областное имущество и землю, а также земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена». В министерстве пояснили, что мера поддержки касается отраслей, утвержденных правительством РФ, а также сферы торговли, которые понесли наибольшие потери от спада деловой активности в связи с распространением коронавируса и введением режима повышенной готовности.

Отсрочка действует с 1 марта по 1 октября 2020 года, и арендатор сможет погасить ее равными частями в течение двух лет — в 2021—2022 годах.

Согласно федеральному закону «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», адвокатская деятельность не является предпринимательской, поэтому мера по предоставлению отсрочки либо освобождению от уплаты арендной платы за имущество им не может быть предоставлена, отметили в министерстве.

Сергей Сергеев, Александр Воронов

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