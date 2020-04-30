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08:21 (мск), источник: РИА Новости

В Роспотребнадзоре спрогнозировали пик эпидемии коронавируса

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Пик распространения коронавирусной инфекции в России может наступить в середине мая. Таким мнением поделился директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН Василий Акимкин в эфире Первого канала.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 08:32 MSK, 30.04
Инфицировано99 399+5 841
Скончалось972+105
Выздоровело10 286+1 830
Инфицировано3 194 663+76 907
Скончалось227 671+10 464
Выздоровело973 460+41 346
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Источник: РИА Новости

«По прогностическим данным, скорее всего, пиковая позиция — максимальная заболеваемость — придется на середину мая. После этого будет снижение заболеваемости», — спрогнозировал эксперт.

По его словам, меры разграничительного характера имеют положительный эффект на снижение темпов роста инфицирования. Однако Акимкин считает, что говорить о выходе на плато по приросту случаев заражения коронавирусом еще рано.

Мы сегодня видим реальное значение социального фактора по рассредоточению людей, по возможности отсутствия контакта. Мы видим факт сглаженной тенденции по заболеваемости.
Василий Акимкин
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Профессор отмечает, что на снижение темпов распространения коронавируса также может повлиять природный фактор.

«Естественная инсоляция — это солнечный свет, ультрафиолет, который на любой микроорганизм действует губительно», — заключил он.

Пандемия COVID-19

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,9 миллиона случаев заражения, свыше 202 тысяч человек скончались.

В России порядка 99 тысяч зараженных, свыше десяти тысяч вылечились, около тысячи умерли. Власти призвали жителей страны соблюдать все меры предосторожности, в том числе держать дистанцию в общественных местах.

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