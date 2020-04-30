В Роспотребнадзоре спрогнозировали пик эпидемии коронавируса

«По прогностическим данным, скорее всего, пиковая позиция — максимальная заболеваемость — придется на середину мая. После этого будет снижение заболеваемости», — спрогнозировал эксперт.
По его словам, меры разграничительного характера имеют положительный эффект на снижение темпов роста инфицирования. Однако Акимкин считает, что говорить о выходе на плато по приросту случаев заражения коронавирусом еще рано.
Мы сегодня видим реальное значение социального фактора по рассредоточению людей, по возможности отсутствия контакта. Мы видим факт сглаженной тенденции по заболеваемости.
Профессор отмечает, что на снижение темпов распространения коронавируса также может повлиять природный фактор.
«Естественная инсоляция — это солнечный свет, ультрафиолет, который на любой микроорганизм действует губительно», — заключил он.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,9 миллиона случаев заражения, свыше 202 тысяч человек скончались.
В России порядка 99 тысяч зараженных, свыше десяти тысяч вылечились, около тысячи умерли. Власти призвали жителей страны соблюдать все меры предосторожности, в том числе держать дистанцию в общественных местах.