05:46 (мск), источник: РИА Новости
Малышева объяснила рост числа россиян с коронавирусом
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Врач и телеведущая Елена Малышева в эфире Первого канала призвала не бояться роста числа заражений коронавирусом в России.
Почему мы так боимся, что у нас растет количество инфицированных? Даже по официальной статистике половина из них без симптомов — здоровые люди. Пришли, обследовались, у них нашли коронавирус. То есть они не болеют. Многие пишут: количество заболевших выросло на четыре, шесть тысяч. Но это же реально не заболевшие.
Она обратила внимание, что Россия занимает второе место в мире по количеству тестов на коронавирус.
«У нас уже почти четыре миллиона тестов. Мы такие массы народу тестируем, что у нас поневоле будет много людей с коронавирусом», — подчеркнула Малышева.
В качестве обратного примера телеведущая привела Швецию, где, по ее словам, тестируют только тех, кто попал в больницу в тяжелом состоянии.
«Никого больше, а мы здоровых, больных, всех. Ну, и пусть растет», — заключила она.
В России порядка 99 тысяч зараженных, свыше десяти тысяч вылечились. Власти призвали жителей страны соблюдать все меры предосторожности, в том числе держать дистанцию в общественных местах.