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05:46 (мск), источник: РИА Новости

Малышева объяснила рост числа россиян с коронавирусом

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Врач и телеведущая Елена Малышева в эфире Первого канала призвала не бояться роста числа заражений коронавирусом в России.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 05:32 MSK, 30.04
Инфицировано99 399+5 841
Скончалось972+105
Выздоровело10 286+1 830
Инфицировано3 193 886+77 206
Скончалось227 638+10 470
Выздоровело972 719+44 007
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Источник: РИА Новости
Почему мы так боимся, что у нас растет количество инфицированных? Даже по официальной статистике половина из них без симптомов — здоровые люди. Пришли, обследовались, у них нашли коронавирус. То есть они не болеют. Многие пишут: количество заболевших выросло на четыре, шесть тысяч. Но это же реально не заболевшие.
Елена Малышева

Она обратила внимание, что Россия занимает второе место в мире по количеству тестов на коронавирус.

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Если сидишь дома

«У нас уже почти четыре миллиона тестов. Мы такие массы народу тестируем, что у нас поневоле будет много людей с коронавирусом», — подчеркнула Малышева.

В качестве обратного примера телеведущая привела Швецию, где, по ее словам, тестируют только тех, кто попал в больницу в тяжелом состоянии.

«Никого больше, а мы здоровых, больных, всех. Ну, и пусть растет», — заключила она.

В России порядка 99 тысяч зараженных, свыше десяти тысяч вылечились. Власти призвали жителей страны соблюдать все меры предосторожности, в том числе держать дистанцию в общественных местах.

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Источник:©Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
Карта распространения COVID-19 в Российской Федерации. Данные предоставлены ИД "Коммерсантъ" на 00:00 MSK, 30.04
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