08:46 (мск), источник: ТАСС
Глава Минздрава рассказал, в чем «коварство» коронавируса
МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/ — Течение заболевания может внезапно меняться, и в этом заключается коварство коронавируса, заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко.
«Этот вирус коварен, и иногда течение заболевания внезапно меняет свой курс. На фоне вроде как улучшения и достаточно хорошего регрессирования симптомов вдруг появляется новая волна. Вот здесь вот очень важно не упустить изменение состояния пациента», — сказал он в эфире телеканала «Россия-1».
В то же время, он отмечал, что ограничительные меры