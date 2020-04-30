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08:46 (мск), источник: ТАСС

Глава Минздрава рассказал, в чем «коварство» коронавируса

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/ — Течение заболевания может внезапно меняться, и в этом заключается коварство коронавируса, заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 08:32 MSK, 30.04
Инфицировано99 399+5 841
Скончалось972+105
Выздоровело10 286+1 830
Инфицировано3 194 663+76 907
Скончалось227 671+10 464
Выздоровело973 460+41 346
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Источник: РИА "Новости"

«Этот вирус коварен, и иногда течение заболевания внезапно меняет свой курс. На фоне вроде как улучшения и достаточно хорошего регрессирования симптомов вдруг появляется новая волна. Вот здесь вот очень важно не упустить изменение состояния пациента», — сказал он в эфире телеканала «Россия-1».

В то же время, он отмечал, что ограничительные меры из-за коронавируса повлияли на структуру заболеваемости в России, люди стали более осторожны, и это помогает системе здравоохранения.

Справка
Коронавирус: вопросы, на которые пока нет ответовНесмотря на колоссальные усилия ученых всего мира, многое в поведении этого вируса остается непонятым.
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