В России выявили за сутки более 7000 случаев заражения коронавирусом

Предыдущий рекорд был зафиксирован 28 апреля, когда оперштаб отчитался о 6 411 выявленных случаях заражения за сутки. С начала эпидемии коронавирусной инфекцией заболели уже 106 498 человек.
Москва продолжает лидировать по числу выявленных случаев заражения коронавирусом — за сутки диагноз COVID-19 подтвердился у 3093 жителей столицы. Рост заболеваемости в столице снова ускорился — накануне оперштаб сообщал о 2220 новых случаях заражения коронавирусом и был зафиксирован минимальный с начала эпидемии суточный прирост зараженных 4,6%. Сегодня он составил 6,1% по Москве (7,1% по России).
Умерли в столице с начала эпидемии 611 пациентов с коронавирусом (плюс 65 за сутки). Выздоровели — 5135 человек, за минувшие сутки вылечились 525 горожан, сообщила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.
Помимо Москвы больше всего новых случаев заражения коронавирусом за сутки выявлено в Московской области — 793 инфицированных, всего в регионе коронавирус обнаружен у 11 710 жителей. На третьем месте по числу новых случаев —
В пятерку лидеров среди регионов по выявленным случаям заражения коронавирусом также входят Нижегородская область, где число заболевших выросло за сутки на 150 до 1944 человек, и Дагестан: в республике COVID-19 обнаружили у 158 жителей за сутки, всего заболевших — 1389 человек.
В топ-10 регионов по общему числу заразившихся коронавирусом жителей, по данным оперштаба на 30 апреля, также входят Мурманская область (1227 заразившихся, плюс 101 за сутки), Краснодарский край (1017/66), Тульская (965/92), Ростовская (943/79) и Брянская (901/118) области.
В первую пятерку стран по заболеваемости COVID-19 входят Соединенные Штаты (более 1 млн подтвержденных случаев заражения), Испания (почти 237 000), Италия (около 203 600), Франция и Германия (более 166 000 случаев в каждой). Россию также опережают по числу выявленных случаев Великобритания, где насчитывается 166 441 заболевший, и Турция с 117 589 подтвержденными случаями заражения.
Заболевание COVID-19 зафиксировано в 185 странах. Всего в мире коронавирусом заразились уже почти 3,2 млн человек, более 973 000 из них выздоровели, а почти 228 000 инфицированных— скончались. По числу жертв COVID-19 также лидируют США, там умерло почти 61 000 пациентов с коронавирусом. Более чем в два раза меньше умерших в Италии — там скончалось 27 682 инфицированных. На третье место по числу летальных исходов вышла Великобритания, обогнав Испанию и Францию за последние сутки. В Соединенном Королевстве умерло 26 000 заразившихся коронавирусом, в Испании — 24 275 человек, во Франции — 24 087 жителей.