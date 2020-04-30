Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
От бинта: где и как ослабляют режим изоляцииКоронавирус не побежден, но от жизни взаперти устали и власти, и люди.
Фоторепортажи
12Стрельба в канадской провинции Новая Шотландия
3135 лет перестройке и гласности
11:09 (мск), источник: Ведомости

В России выявили за сутки более 7000 случаев заражения коронавирусом

В России выявили 7099 случаев заражения коронавирусом за последние сутки в 85 регионах, говорится на сайте федерального оперативного штаба стопкоронавирус.рф. Это рекордное для России число новых случаев заражения коронавирусом.

Коронавирус COVID-19
12:01 (мск)Российские авиакомпании рискуют потерять полтриллиона рублей из-за эпидемии
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 11:32 MSK, 30.04
Инфицировано106 498+7 099
Скончалось1 073+101
Выздоровело11 619+1 333
Инфицировано3 204 705+79 438
Скончалось227 847+10 484
Выздоровело982 818+48 056
Идёт загрузка
Источник: Агентство «Москва»

Предыдущий рекорд был зафиксирован 28 апреля, когда оперштаб отчитался о 6 411 выявленных случаях заражения за сутки. С начала эпидемии коронавирусной инфекцией заболели уже 106 498 человек.

Умер за последние сутки 101 пациент с коронавирусом, общее число жертв выросло до 1073 человек. Вылечились от коронавируса 1333 человек за сутки, с начала эпидемии — 11 619 человек.

Москва продолжает лидировать по числу выявленных случаев заражения коронавирусом — за сутки диагноз COVID-19 подтвердился у 3093 жителей столицы. Рост заболеваемости в столице снова ускорился — накануне оперштаб сообщал о 2220 новых случаях заражения коронавирусом и был зафиксирован минимальный с начала эпидемии суточный прирост зараженных 4,6%. Сегодня он составил 6,1% по Москве (7,1% по России).

Что полезно знать
Если сидишь дома

Умерли в столице с начала эпидемии 611 пациентов с коронавирусом (плюс 65 за сутки). Выздоровели — 5135 человек, за минувшие сутки вылечились 525 горожан, сообщила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.

Помимо Москвы больше всего новых случаев заражения коронавирусом за сутки выявлено в Московской области — 793 инфицированных, всего в регионе коронавирус обнаружен у 11 710 жителей. На третьем месте по числу новых случаев — Санкт-Петербург, там коронавирус нашли у 336 человек за сутки и у 4062 жителей за весь период.

В пятерку лидеров среди регионов по выявленным случаям заражения коронавирусом также входят Нижегородская область, где число заболевших выросло за сутки на 150 до 1944 человек, и Дагестан: в республике COVID-19 обнаружили у 158 жителей за сутки, всего заболевших — 1389 человек.

В топ-10 регионов по общему числу заразившихся коронавирусом жителей, по данным оперштаба на 30 апреля, также входят Мурманская область (1227 заразившихся, плюс 101 за сутки), Краснодарский край (1017/66), Тульская (965/92), Ростовская (943/79) и Брянская (901/118) области.

Россия занимает восьмое место в мире по числу выявленных случаев заражения коронавирусом, следует из данных американского Университета Джонса Хопкинса.

В первую пятерку стран по заболеваемости COVID-19 входят Соединенные Штаты (более 1 млн подтвержденных случаев заражения), Испания (почти 237 000), Италия (около 203 600), Франция и Германия (более 166 000 случаев в каждой). Россию также опережают по числу выявленных случаев Великобритания, где насчитывается 166 441 заболевший, и Турция с 117 589 подтвержденными случаями заражения.

Заболевание COVID-19 зафиксировано в 185 странах. Всего в мире коронавирусом заразились уже почти 3,2 млн человек, более 973 000 из них выздоровели, а почти 228 000 инфицированных— скончались. По числу жертв COVID-19 также лидируют США, там умерло почти 61 000 пациентов с коронавирусом. Более чем в два раза меньше умерших в Италии — там скончалось 27 682 инфицированных. На третье место по числу летальных исходов вышла Великобритания, обогнав Испанию и Францию за последние сутки. В Соединенном Королевстве умерло 26 000 заразившихся коронавирусом, в Испании — 24 275 человек, во Франции — 24 087 жителей.

Во время загрузки произошла ошибка.
Как коронавирус распространяется при чихании
Источник:©Аргументы и факты
Карта распространения COVID-19 в Российской Федерации. Данные предоставлены ИД "Коммерсантъ" на 11:20 MSK, 30.04
 Зачем Крису Хемсворту грабли
Самые популярные развлекательные программы на ТВ за последние пять лет
Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19: главные события 28 апреля
Владимир Путин выступил с обращением к россиянам из-за коронавируса
Президент РФ поручил подготовить параметры поэтапного снятия COVID-ограничений с 12 мая
Путин продлил нерабочий период до конца майских праздников
Число заразившихся коронавирусом в России превысило 100 тысяч
Японцы просят Медведеву покинуть страну за нарушение карантина
Как изменится жизнь россиян с 1 мая
Умер мэр Ставрополя Андрей Джатдоев
Почему Вьетнам справляется с пандемией
В Кремле назвали появление Саакашвили плохой приметой
Песков надеется, что Россия вышла на плато по коронавирусу
Здоровье
Невидимые последствия карантина: что нас ждет в мае и летом Фраза «Мир не будет прежним» уже стала банальностью. Но что же на самом деле изменится по окончании пандемии?
Hi-Tech
«Убийцы» Apple EarPods с шикарным звуком и суперценой Твои идеальные наушники!
Авто
Страховщики ждут всплеска угонов: под угрозой популярные машины Сейчас число краж и угонов автомобилей в России сократилось, но это продлится недолго — ровно столько, сколько и самоизоляция. Когда все выйдут на работу, начнутся проблемы
Кино
Победитель «Маски» ответил на обвинения в плагиате в шоу Артист заявил, что создал кавер, по поводу которого к нему предъявляют претензии в сети, «с нуля»
Новости партнеров
Ургант глаз не мог оторвать от похудевшей Лолиты в телесном комбинезоне
Почему весь женский пол в королевской семье ненавидит Кейт Миддлтон
20-летняя миллиардерша всколыхнула Сеть этим видео
"Россия вымрет": священник рассказал, что ждет народ после карантина
Популярные темы на «Детях»
Ну вот вроде и не охота материться, но прям сил нет. Или зря пылю? 322
Деньги 139
Студия. 123
Наши сны 84
Леди
Звезды, которые неоднозначно высказываются о домашнем насилии А потом получают за свои слова публичное неодобрение.
Дом
Что делать с инфекционными больницами после окончания эпидемии
Когда москвичи начнут съезжать из съемных квартир из-за пандемии
Как уберечь свой дом от проникновения вируса
Москвичи испугались за свои квартиры из-за самоизоляции
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь