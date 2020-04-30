did it work? pic.twitter.com/HAR9bFNgd2— cooper ⎊ (@superiorironmen) April 29, 2020
13:29 (мск), источник: Новости Mail.ru
Звезды и поп-персонажи обзавелись красивыми ногами в новом флешмобе (фото)
Началом послужила специфичная обрезка картинок.
У каждой соцсети есть свои особенности. Например, в Instagram можно публиковать фото только в формате квадрата, а Twitter обрезает картинки к постам так, что иногда вообще сложно понять, что на них происходит.
Именно этот нюанс вдохновил пользователей Twitter на создание нового флешмоба под названием Did it work? («Сработало?»). Участники совмещают две картинки — ноги участницы
Екатерина Гура