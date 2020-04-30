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13:29 (мск), источник: Новости Mail.ru

Звезды и поп-персонажи обзавелись красивыми ногами в новом флешмобе (фото)

Началом послужила специфичная обрезка картинок.

У каждой соцсети есть свои особенности. Например, в Instagram можно публиковать фото только в формате квадрата, а Twitter обрезает картинки к постам так, что иногда вообще сложно понять, что на них происходит.

Именно этот нюанс вдохновил пользователей Twitter на создание нового флешмоба под названием Did it work? («Сработало?»). Участники совмещают две картинки — ноги участницы кей-поп группы Blackpink Лалисы «Лисы» Манобан и верхнюю часть туловища других людей или персонажей. Благодаря автоматической обрезке Twitter картинки должны идеально совпасть и превратиться в одно целое. Что одновременно выглядит безумно, и очень смешно.

Екатерина Гура

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