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13:25 (мск), источник: ТАСС

«Ситимобил» предоставит бесплатные поездки донорам крови с антителами на коронавирус

Переболевшие COVID-19 смогут бесплатно добраться на донацию в центры и отделения переливания крови.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 12:32 MSK, 30.04
Инфицировано106 498+7 099
Скончалось1 073+101
Выздоровело11 619+1 333
Инфицировано3 206 333+79 527
Скончалось227 958+10 403
Выздоровело983 547+48 239
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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Агрегатор «Ситимобил» предоставит донорам крови с антителами на коронавирус нового типа бесплатные поездки для сдачи плазмы. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

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«Сервис заказа такси “Ситимобил” организовал бесплатные поездки на сдачу плазмы для вылечившихся от коронавируса. Добровольцы, переболевшие COVID-19, смогут бесплатно добраться на донацию в центры и отделения переливания крови, чтобы сдать плазму с антителами: НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского, Центр крови имени О. К. Гаврилова и Городскую клиническую больницу № 52», — сообщили в компании.

В Москве с 9 апреля используют данную методику для лечения заразившихся коронавирусом и предлагают переболевшим стать донорами плазмы.

«К сожалению, из-за противопоказаний далеко не все выздоровевшие могут стать донорами. Мы обзваниваем выписавшихся из больниц с подтвержденным диагнозом, выясняем наличие противопоказаний к донорской процедуре, их возраст, но не все потенциальные доноры могут оперативно приехать на донацию», — цитирует пресс-служба доктора медицинских наук, трансфузиолога Татьяну Фотееву, которая ежедневно занимается заготовкой такой плазмы в Центре крови имени О. К. Гаврилова.

Чтобы стать донором плазмы, переболевшим необходимо позвонить предварительно в НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского, Центр крови им. О. К. Гаврилова или Городскую клиническую больницу № 52 и записаться на донацию. По телефону желающих сдать плазму проинструктируют о том, как получить промокод на бесплатную поездку до места донации и обратно.

Ранее «Ситимобил» начал организовывать бесплатные поездки для доноров крови по всей стране. Добровольцы, желающие сдать кровь и ее компоненты, получают промокоды на поездки до 15 центров и отделений переливания крови в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Ростове-на-Дону и Красноярске. На данный момент более 3 000 человек смогли бесплатно и безопасно добраться для донации крови. Компания также поддерживает врачей и помогает ежедневно добираться медицинскому персоналу, который работает с заразившимися коронавирусом в НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского, НИКИ оториноларингологии им. Л. И. Свержевского, НМИЦ хирургии им. А. В. Вишневского.

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