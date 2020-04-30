13:25 (мск), источник: ТАСС
«Ситимобил» предоставит бесплатные поездки донорам крови с антителами на коронавирус
Переболевшие COVID-19 смогут бесплатно добраться на донацию в центры и отделения переливания крови.
МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Агрегатор «Ситимобил» предоставит донорам крови с антителами на коронавирус нового типа бесплатные поездки для сдачи плазмы. Об этом сообщили в
«Сервис заказа такси “Ситимобил” организовал бесплатные поездки на сдачу плазмы для вылечившихся от коронавируса. Добровольцы, переболевшие COVID-19, смогут бесплатно добраться на донацию в центры и отделения переливания крови, чтобы сдать плазму с антителами: НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского, Центр крови имени О. К. Гаврилова и Городскую клиническую больницу № 52», — сообщили в компании.
В Москве с 9 апреля используют данную методику для лечения заразившихся коронавирусом и предлагают переболевшим стать донорами плазмы.
«К сожалению,
Чтобы стать донором плазмы, переболевшим необходимо позвонить предварительно в НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского, Центр крови им. О. К. Гаврилова или Городскую клиническую больницу № 52 и записаться на донацию. По телефону желающих сдать плазму проинструктируют о том, как получить промокод на бесплатную поездку до места донации и обратно.
Ранее «Ситимобил» начал организовывать бесплатные поездки для доноров крови по всей стране. Добровольцы, желающие сдать кровь и ее компоненты, получают промокоды на поездки до 15 центров и отделений переливания крови в Москве,