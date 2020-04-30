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14:21 (мск), источник: РИА Новости

В двух населенных пунктах Ленинградской области ввели карантин

С. -ПЕТЕРБУРГ, 30 апр — РИА Новости. С сегодняшнего дня вводится карантин в поселке Первомайском в Выборгском районе и в городе Пикалево Бокситогорского района, сообщили в пресс-службе правительства Ленинградской области.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 13:32 MSK, 30.04
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Инфицировано3 207 248+79 729
Скончалось227 971+10 402
Выздоровело984 161+48 515
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«Введен режим карантина в Пикалево и Первомайском с 30 апреля. Соответствующее постановление об этом подписал губернатор Александр Дрозденко на основании предписания Главного санитарного врача по Ленинградской области», — сообщили в пресс-службе правительства Ленобласти.

Как следует из постановления, режим самоизоляции обязателен для всех жителей этих населенных пунктов. Покидать свой дом можно для похода на работу, в ближайший продуктовый магазин, выгула собаки не дальше 100 метров от дома и выноса мусора. Также в Первомайском и Пикалево приостановлена работа общепита, включая услуги на вынос, за исключением столовых предприятий.

Что полезно знать
Если сидишь дома

Въезд на территорию населенных пунктов запрещен для любого транспорта, за исключением автомобилей местных жителей, доставки товаров и транспорта, который обеспечивает работу предприятий, расположенных на данных территориях.

Ежедневно во всех общественных местах, включая жилые дома, магазины, общественный транспорт, пешеходные зоны, будет проводиться дезинфекция.

Ранее сообщалось, что власти региона заявили, что после майских праздников могут как смягчить, так и ужесточить ограничения по коронавирусу в зависимости от эпидемиологической ситуации в каждом районе и отдельных населенных пунктах.

По данным Роспотребнадзора Ленобласти, сегодня в регионе зафиксированы 53 новых случая заболевания коронавирусом, всего заболевших — 834 человека.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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