В ВОЗ предупредили о второй волне пандемии коронавируса

«Это абсолютно новый вирус, и иммунитет к этому вирусу есть у очень маленькой прослойки населения. Так что до того момента, когда будет создана специальная профилактика, вакцина, мы не можем говорить, что способны предупредить вторую волну», — рассказала Вуйнович.
По ее словам, необходимо использовать опыт первой волны, чтобы не допустить уже во время второй резкой вспышки распространения инфекции.
«Мы ожидаем, что и система здравоохранения, и система
Представитель ВОЗ обратила особое внимание на необходимость ограничения контактов.
В конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань произошла вспышка новой коронавирусной инфекции, затем вирус стал распространяться в других странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) охарактеризовала распространение коронавируса в мире как пандемию. По состоянию на 30 апреля число зараженных в мире составило 3 207 248 человек.
По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 30 апреля, число случаев заражения в России увеличилось за сутки на 7099 — до 106 498. За весь период в России выздоровели 11619 заболевших, зафиксировано 1073 смерти, связанные с коронавирусом.