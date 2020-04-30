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16:24 (мск), источник: RNS

В ВОЗ предупредили о второй волне пандемии коронавируса

Вторая волна пандемии коронавируса неизбежна, потому что у большинства населения нет от него иммунитета, заявила официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в интервью ТАСС.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 15:32 MSK, 30.04
Инфицировано106 498+7 099
Скончалось1 073+101
Выздоровело11 619+1 333
Инфицировано3 212 262+72 847
Скончалось228 299+9 843
Выздоровело986 062+38 558
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Источник: AP 2020

«Это абсолютно новый вирус, и иммунитет к этому вирусу есть у очень маленькой прослойки населения. Так что до того момента, когда будет создана специальная профилактика, вакцина, мы не можем говорить, что способны предупредить вторую волну», — рассказала Вуйнович.

По ее словам, необходимо использовать опыт первой волны, чтобы не допустить уже во время второй резкой вспышки распространения инфекции.

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Если сидишь дома

«Мы ожидаем, что и система здравоохранения, и система санитарно-эпидемиологического надзора смогут работать вместе, чтобы выявлять мелкие очаги, искать контакты инфицированных», — сказала Вуйнович.

Представитель ВОЗ обратила особое внимание на необходимость ограничения контактов.

В конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань произошла вспышка новой коронавирусной инфекции, затем вирус стал распространяться в других странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) охарактеризовала распространение коронавируса в мире как пандемию. По состоянию на 30 апреля число зараженных в мире составило 3 207 248 человек.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 30 апреля, число случаев заражения в России увеличилось за сутки на 7099 — до 106 498. За весь период в России выздоровели 11619 заболевших, зафиксировано 1073 смерти, связанные с коронавирусом.

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