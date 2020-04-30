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16:08 (мск), источник: Lenta.Ru

Более 150 тысяч человек присоединились к «Бессмертному полку онлайн»

Более 150 тысяч человек подали заявки на участие в онлайн-шествии «Бессмертный полк» с начала текущей недели. Об этом сообщается на сайте движения.

Источник: Агентство «Москва»
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Из полученной базы материалов будет сформирован видеоряд для онлайн-шествия, которое состоится 9 мая.

Чтобы присоединиться к шествию, нужно заполнить анкету, приложив необходимую информацию, свою фотографию и портреты участников Великой Отечественной войны. Сделать это можно на сайте «Бессмертного полка России» или через мобильные приложения соцсетей «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Трансляцию шествия покажут на медиаэкранах России, площадках онлайн-кинотеатров Okko, Море.тв, телеканалах СТС и «Победа», во «ВКонтакте» и «Одноклассниках», а также на различных онлайн-платформах и сайте «Бессмертного полка». «Традиционное шествие, посвященное 9 Мая, обязательно состоится в городах России после того, как страна победит эпидемию коронавируса», — отмечается в сообщении движения.

Акция «Бессмертный полк» проходит 9 мая в России и других странах. Участники шествия несут в руках фотографии своих родственников — воинов и ветеранов Великой Отечественной войны, партизанов, узников концлагерей, тружеников тыла, блокадников и других.

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