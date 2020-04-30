16:08 (мск), источник: Lenta.Ru
Более 150 тысяч человек присоединились к «Бессмертному полку онлайн»
Более 150 тысяч человек подали заявки на участие в
Из полученной базы материалов будет сформирован видеоряд для
Чтобы присоединиться к шествию, нужно заполнить анкету, приложив необходимую информацию, свою фотографию и портреты участников Великой Отечественной войны. Сделать это можно на сайте «Бессмертного полка России» или через мобильные приложения соцсетей «ВКонтакте» и «Одноклассники».
Трансляцию шествия покажут на медиаэкранах России, площадках
Акция «Бессмертный полк» проходит 9 мая в России и других странах. Участники шествия несут в руках фотографии своих родственников — воинов и ветеранов Великой Отечественной войны, партизанов, узников концлагерей, тружеников тыла, блокадников и других.