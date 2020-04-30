Швеция: «ароматная» борьба с толпой в Вальпургиеву ночь

Густав Лундблад, глава муниципальной комиссии по защите окружающей среды, сказал, что таким образом власти пытаются предотвратить распространение коронавируса.
Правительство Швеции запретило жителям собираться группами более 50 человек, а также рекомендовало соблюдать дистанцию в два метра друг от друга. Магазины и рестораны в стране остаются открытыми. Смертность от COVID-19 в Швеции в несколько раз превышает статистку соседних скандинавских стран.
Швеция остается одной из немногих стран, которые до сих пор не ввели жесткий карантин из пандемии коронавируса. Поначалу жители приветствовали такой подход, однако по мере роста числа жертв коронавируса в стране действия властей стали подвергаться все большей критике.