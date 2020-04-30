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15:12 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Швеция: «ароматная» борьба с толпой в Вальпургиеву ночь

Власти университетского города Лунд на юге Швеции намерены разбросать в центральном парке тонну куриного помета, чтобы специфический запах отпугнул всех, кто собирался в ночь на 1 мая по традиции отметить в парке Вальпургиеву ночь, пишет Guardian.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 15:32 MSK, 30.04
Инфицировано106 498+7 099
Скончалось1 073+101
Выздоровело11 619+1 333
Инфицировано3 212 262+72 847
Скончалось228 299+9 843
Выздоровело986 062+38 558
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Источник: Getty Images
Новость
Коронавирус: почему в Швеции не вводят карантин?

Густав Лундблад, глава муниципальной комиссии по защите окружающей среды, сказал, что таким образом власти пытаются предотвратить распространение коронавируса.

Правительство Швеции запретило жителям собираться группами более 50 человек, а также рекомендовало соблюдать дистанцию в два метра друг от друга. Магазины и рестораны в стране остаются открытыми. Смертность от COVID-19 в Швеции в несколько раз превышает статистку соседних скандинавских стран.

Швеция остается одной из немногих стран, которые до сих пор не ввели жесткий карантин из пандемии коронавируса. Поначалу жители приветствовали такой подход, однако по мере роста числа жертв коронавируса в стране действия властей стали подвергаться все большей критике.

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