Путин одобрил идею расширить на волонтеров некоторые меры поддержки медиков

«То, что нужно некоторые программы поддержки, которые мы разработали для медработников, распространить на волонтеров, я с вами согласен, конечно. Вы правы», — сказал Путин, комментируя эту идею. О каких конкретно программах идет речь президент не уточнил.
«Такими великодушными, смелыми людьми всегда славилась Россия. У нас “подвиг” и “подвижничество” — это слова близкие по смыслу», — подчеркнул президент, добавив, что «во все исторические эпохи мы противостояли любой напасти всем миром, объединяя усилия».
8 апреля президент России Владимир Путин в своем обращении к нации объявил, что врачи, работающие с больными коронавирусной инфекцией, в течение трех месяцев будут получать дополнительную выплату в 80 000 руб. Врачам скорой помощи, работающим с зараженными коронавирусом, доплатят 50 000 руб. Младшему медицинскому персоналу — 25 000 руб.