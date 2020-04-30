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15:40 (мск), источник: Ведомости

Путин одобрил идею расширить на волонтеров некоторые меры поддержки медиков

Некоторые программы поддержки медицинских работников, работающих с больными коронавирусной инфекцией, нужно распространить и на волонтеров, заявил президент России Владимир Путин во время видеоконференции с участниками общероссийской акции «МыВместе».

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Источник: Пресс-служба Президента России

«То, что нужно некоторые программы поддержки, которые мы разработали для медработников, распространить на волонтеров, я с вами согласен, конечно. Вы правы», — сказал Путин, комментируя эту идею. О каких конкретно программах идет речь президент не уточнил.

По словам Путина, помощь волонтеров россиянам во время пандемии коронавируса является гражданским героизмом.

«Такими великодушными, смелыми людьми всегда славилась Россия. У нас “подвиг” и “подвижничество” — это слова близкие по смыслу», — подчеркнул президент, добавив, что «во все исторические эпохи мы противостояли любой напасти всем миром, объединяя усилия».

8 апреля президент России Владимир Путин в своем обращении к нации объявил, что врачи, работающие с больными коронавирусной инфекцией, в течение трех месяцев будут получать дополнительную выплату в 80 000 руб. Врачам скорой помощи, работающим с зараженными коронавирусом, доплатят 50 000 руб. Младшему медицинскому персоналу — 25 000 руб.

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