ВОЗ: антитела не гарантируют защиту от коронавируса

«Абсолютно не означает, даже если вирус не мутирует. Мы не знаем, насколько антитела, которые развиваются при контакте с вирусом, будут защищать в будущем от инфекции», — сказала Вуйнович в интервью ТАСС.
Представитель ВОЗ рассказала, что в России проводится много исследований по коронавирусу. «Очень важно набирать знания об этом вирусе и понимать, что и как происходит», — сказала она.
Всемирная организация здравоохранения уже предупреждала об отсутствии доказательств того, что люди, переболевшие COVID-19, защищены от повторного заражения. При этом несколько лабораторий в ближайшее время начнут проводить тесты на антитела. Для лечения пациентов начали использовать плазму крови выздоровевших от COVID-19, в частности, в Москве. По словам заместителя мэра Анастасии Раковой, люди шли на поправку быстрее.