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16:45 (мск), источник: Коммерсантъ

ВОЗ: антитела не гарантируют защиту от коронавируса

Наличие антител к коронавирусу не гарантирует, что человек не заразится им снова, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович. Она призвала дождаться результатов исследований.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 17:32 MSK, 30.04
Инфицировано106 498+7 099
Скончалось1 073+101
Выздоровело11 619+1 333
Инфицировано3 222 107+79 165
Скончалось228 757+10 108
Выздоровело992 592+43 899
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«Абсолютно не означает, даже если вирус не мутирует. Мы не знаем, насколько антитела, которые развиваются при контакте с вирусом, будут защищать в будущем от инфекции», — сказала Вуйнович в интервью ТАСС.

Представитель ВОЗ рассказала, что в России проводится много исследований по коронавирусу. «Очень важно набирать знания об этом вирусе и понимать, что и как происходит», — сказала она.

Всемирная организация здравоохранения уже предупреждала об отсутствии доказательств того, что люди, переболевшие COVID-19, защищены от повторного заражения. При этом несколько лабораторий в ближайшее время начнут проводить тесты на антитела. Для лечения пациентов начали использовать плазму крови выздоровевших от COVID-19, в частности, в Москве. По словам заместителя мэра Анастасии Раковой, люди шли на поправку быстрее.

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