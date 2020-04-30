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17:25 (мск), источник: РИА Новости

Путин отметил сплоченность россиян в борьбе с коронавирусом

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Борьба с коронавирусом стала экзаменом на человечность и способность к взаимовыручке, и он показал, что россияне сплочены, заявил президент РФ Владимир Путин.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 17:32 MSK, 30.04
Инфицировано106 498+7 099
Скончалось1 073+101
Выздоровело11 619+1 333
Инфицировано3 222 107+79 165
Скончалось228 757+10 108
Выздоровело992 592+43 899
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Источник: РИА Новости

«В дни таких сложных испытаний каждый показывает, кто он такой на самом деле, на что он способен. И прямо скажу, борьба с угрозой коронавируса стала для всех нас настоящим экзаменом на человечность, на способность к состраданию и взаимовыручке. Мы доказали, что мы вместе, мы единая, сплоченная страна. Мы разделяем общие ценности, которые передавали и передали нам наши предки. И человек, его жизнь, здоровье, будущее для нас превыше всего», — сказал Путин на встрече с участниками общероссийской акции «МыВместе».

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