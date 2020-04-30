Ученые подтвердили эффективность ремдесивира в лечении коронавируса

Исследование продолжается, пока подведены лишь его предварительные итоги. Однако они оказались достаточно убедительными для того, чтобы Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний США (NIAID) выпустил по этому поводу специальное заявление, подтверждающее эффективность препарата.
«Данные показывают, что ремдесивир оказывает однозначный существенный позитивный эффект, ускоряя выздоровление», — заявил журналистам глава NIAID Энтони Фаучи.
В эксперименте, начавшемся более двух месяцев назад, 21 февраля, принимают участие более 1000 пациентов из США, Азии и Европы с подтвержденным диагнозом Covid-19.
Исследователи используют метод двойного слепого тестирования: больных делят на две группы, в одной из которых пациенты получают ремдесивир (в дополнение к обычному симптоматическому лечению), а в другой — плацебо. При этом в которой из групп находится тот или иной конкретный пациент, не знает ни он сам, ни его лечащие врачи.
Есть разница и в показателях смертности, хоть и не такая существенная: в контрольной группе скончалось 11,6% больных, в экспериментальной — 8%.
Если окончательные результаты исследования не будут сильно расходиться с его промежуточными итогами, ремдесивир станет первым лекарством, успешно прошедшим клинические испытания против Covid-19.
«Теперь у нас достаточно данных, чтобы рассмотреть возможность в экстренном порядке разрешить врачам использовать [ремдесивир]", — написал в «Твиттере» бывший глава Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов Скотт Готлиб.
Интересно, что буквально на день раньше в журнале Lancet были опубликованы результаты другого исследования по проверке влияния ремдесивира на коронавирус.
Эксперимент проводился в Китае и был завершен с противоположным результатом: эффективность препарата доказать не удалось.
Однако эксперты отмечают, что китайское исследование, проведенное всего на 237 пациентах, не является достаточно репрезентативным, чтобы делать подобные выводы. Эксперимент даже пришлось прекратить досрочно — именно по причине нехватки участников.
Николай Воронин
корреспондент по вопросам науки