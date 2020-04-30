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18:35 (мск), источник: BBC News Русская служба

Ученые подтвердили эффективность ремдесивира в лечении коронавируса

Масштабные клинические испытания антивирусного препарата ремдесивир подтверждают его эффективность в борьбе с коронавирусной инфекцией Covid-19.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 18:32 MSK, 30.04
Инфицировано106 498+7 099
Скончалось1 073+101
Выздоровело11 619+1 333
Инфицировано3 224 079+80 524
Скончалось228 908+10 181
Выздоровело993 029+44 207
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Источник: GETTY IMAGES

Исследование продолжается, пока подведены лишь его предварительные итоги. Однако они оказались достаточно убедительными для того, чтобы Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний США (NIAID) выпустил по этому поводу специальное заявление, подтверждающее эффективность препарата.

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Если сидишь дома

«Данные показывают, что ремдесивир оказывает однозначный существенный позитивный эффект, ускоряя выздоровление», — заявил журналистам глава NIAID Энтони Фаучи.

В эксперименте, начавшемся более двух месяцев назад, 21 февраля, принимают участие более 1000 пациентов из США, Азии и Европы с подтвержденным диагнозом Covid-19.

Исследователи используют метод двойного слепого тестирования: больных делят на две группы, в одной из которых пациенты получают ремдесивир (в дополнение к обычному симптоматическому лечению), а в другой — плацебо. При этом в которой из групп находится тот или иной конкретный пациент, не знает ни он сам, ни его лечащие врачи.

По предварительным данным, больные, принимающие экспериментальный препарат, выздоравливают почти в полтора раза быстрее — в среднем за 11 дней, против 15 у пациентов из контрольной группы.

Есть разница и в показателях смертности, хоть и не такая существенная: в контрольной группе скончалось 11,6% больных, в экспериментальной — 8%.

«Достаточно данных»

Если окончательные результаты исследования не будут сильно расходиться с его промежуточными итогами, ремдесивир станет первым лекарством, успешно прошедшим клинические испытания против Covid-19.

Специфической терапии против коронавируса, унесшего уже более 200 тысяч жизней, по-прежнему не существует. Пациентам оказывают лишь симптоматическую помощь, то есть борьба идет не с самой инфекцией, а с ее проявлениями.
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«Теперь у нас достаточно данных, чтобы рассмотреть возможность в экстренном порядке разрешить врачам использовать [ремдесивир]", — написал в «Твиттере» бывший глава Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов Скотт Готлиб.

Интересно, что буквально на день раньше в журнале Lancet были опубликованы результаты другого исследования по проверке влияния ремдесивира на коронавирус.

Эксперимент проводился в Китае и был завершен с противоположным результатом: эффективность препарата доказать не удалось.

Однако эксперты отмечают, что китайское исследование, проведенное всего на 237 пациентах, не является достаточно репрезентативным, чтобы делать подобные выводы. Эксперимент даже пришлось прекратить досрочно — именно по причине нехватки участников.

Справка
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Николай Воронин
корреспондент по вопросам науки

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