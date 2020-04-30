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16:34 (мск), источник: Новости Mail.ru

Два жителя Британии самоизолировались в лондонском пабе

Они признались, что им не на что жаловаться

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 15:32 MSK, 30.04
Инфицировано106 498+7 099
Скончалось1 073+101
Выздоровело11 619+1 333
Инфицировано3 212 262+72 847
Скончалось228 299+9 843
Выздоровело986 062+38 558
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29-летний Дом Таунсенд и 39-летний Стив Понд могут похвастаться одной из самых неожиданных и веселых самоизоляций в мире. Дело в том, что друзья проводят карантин не где-нибудь, а в пабе The Prince в Северном Лондоне.

Дом и Стив делят не только бар, но и общую квартиру над ним и небольшую террасу, на которой время от времени жарят барбекю.

Однако большую часть времени британцы все-таки проводят внутри пустующего бара: они пьют пиво, играют в настольный гольф, шахматы и видеоигры.

Друзья признаются, что не могут жаловаться на свои условия самоизоляции, так как у них есть все необходимое, а самое главное — большой выбор пива и привычная обстановка. Однако им очень не хватает посетителей и соответствующего шума, без которых паб превратился в одинокое и пустое место, пишет Metro.

Екатерина Гура

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