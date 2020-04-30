Два жителя Британии самоизолировались в лондонском пабе

29-летний Дом Таунсенд и 39-летний Стив Понд могут похвастаться одной из самых неожиданных и веселых самоизоляций в мире. Дело в том, что друзья проводят карантин не где-нибудь, а в пабе The Prince в Северном Лондоне.
Дом и Стив делят не только бар, но и общую квартиру над ним и небольшую террасу, на которой время от времени жарят барбекю.
Однако большую часть времени британцы все-таки проводят внутри пустующего бара: они пьют пиво, играют в настольный гольф, шахматы и видеоигры.
Друзья признаются, что не могут жаловаться на свои условия самоизоляции, так как у них есть все необходимое, а самое главное — большой выбор пива и привычная обстановка. Однако им очень не хватает посетителей и соответствующего шума, без которых паб превратился в одинокое и пустое место, пишет Metro.