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17:29 (мск), источник: Агентство городских новостей «Москва»

Жителей Подмосковья обяжут носить маски при выходе на улицу

Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона Андрея Воробьева.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 18:32 MSK, 30.04
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Источник: Агентство «Москва»

«Жители Подмосковья должны будут обязательно носить маски при выходе на улицу. Андрей Воробьев отметил, что данная мера необходима, чтобы остановить распространение коронавируса и снизить нагрузку на систему здравоохранения региона. Губернатор добавил, система обязательного ношения масок при выходе из дома будет внедряться поэтапно», — следует из сообщения, опубликованного в Instagram пресс-службы Воробьева.

Отмечается, что носить маски надо будет в общественном транспорте, магазинах, и во всех местах, где человек соприкасается с другими людьми.

Кроме того, данная мера касается и работодателей, которые собираются возобновить свою деятельность — строительство, сфера услуг.

Также в Подмосковье продолжат бесплатно раздавать средства индивидуальной защиты. «Наши региональные подразделения по мере возможности будут раздавать маски тем, кто по каким-либо причинам не может их купить или взять у друзей, знакомых. Это серьезный вклад сегодня для того, чтобы мы ушли с 5−7% прироста по заболеваемости на отрицательную динамику», — приводятся слова Воробьева.

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