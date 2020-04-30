17:29 (мск), источник: Агентство городских новостей «Москва»
Жителей Подмосковья обяжут носить маски при выходе на улицу
Об этом сообщает
«Жители Подмосковья должны будут обязательно носить маски при выходе на улицу. Андрей Воробьев отметил, что данная мера необходима, чтобы остановить распространение коронавируса и снизить нагрузку на систему здравоохранения региона. Губернатор добавил, система обязательного ношения масок при выходе из дома будет внедряться поэтапно», — следует из сообщения, опубликованного в Instagram
Кроме того, данная мера касается и работодателей, которые собираются возобновить свою деятельность — строительство, сфера услуг.
Также в Подмосковье продолжат бесплатно раздавать средства индивидуальной защиты. «Наши региональные подразделения по мере возможности будут раздавать маски тем, кто по