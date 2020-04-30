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17:55 (мск), источник: BBC News Русская служба

Гусыня обустроилась на клумбе вокзала в Йорке и стала звездой соцсетей

В качестве нового дома для себя и своих будущих птенцов эта гусыня выбрала клумбу в центральном вестибюле вокзала города Йорка на севере Англии. Обычно на вокзале полно людей, но после введения всеобщего карантина он заметно опустел. Вероятно, из-за этого птица и сделала вывод, что это самое безопасное место для заботы о потомстве.

Источник: LNER/PA

Приключения гусыни моментально привлекли внимание пользователей соцсетей. Впервые ее заметил сотрудник транспортной полиции северного Йорка — тогда гусыня уже успела снести одно яйцо. В официальном аккаунте транспортной полиции в «Твиттере» появились фотографии птицы со словами благодарности всем гражданам, соблюдающим режим самоизоляции.

«Спасибо всем, кто продолжает поддерживать героев Национальной системы здравоохранения, соблюдая карантин», — говорится в сообщении.

Через несколько дней, 23 апреля, железнодорожная компания London North Eastern Railway, управляющая вокзалом, запустила в «Твиттере» хэштег «GooseCam» («Гусиная камера»). Под хэштегом компания начала публиковать записи с камер, на которых можно увидеть птицу.

На третий день пристального наблюдения за гусыней оказалось, что она не одна. Камеры запечатлели еще нескольких птиц, отдыхающих на парковке перед вокзалом.

«Матушка Гусыня пригласила нескольких друзей обосноваться на парковке у Йоркского вокзала, пока наши посетители остаются дома», — написала компания в комментарии к видео.

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Официальный представитель London North Eastern Railway сказал: «Мы счастливы наблюдать возвращение гуся на вокзал Йорка. Интерес наших клиентов, следящих за нашими регулярными постами с “Гусиной камерой”, не спадает. Мы благодарны нашим посетителям за то, что они следуют советам оставаться дома, несмотря на то, что в ближайшее время на вокзале ожидается появление нескольких новых гостей».

Представитель также добавил, что сотрудники вокзала ждут от своих подписчиков предложений, как назвать птицу, которую пока зовут «Матушка Гусыня».

Реакции

Новую волну реакций в соцсетях вызвали свежие кадры из жизни гусыни. На видео можно заметить, что в клумбе уже целых четыре яйца.

Пользователи соцсетей уже интересуются, когда можно будет увидеть вылупившихся утят, а также иронизируют о режиме самоизоляции.

«Дикая природа возвращается, Земля исцеляется», — шутят в официальном аккаунте газеты Metro в «Твиттере», комментируя новость о пополнении на клумбе.

Один из пользователей отмечает: «Гусыня на Йоркском вокзале отложила 4 яйца. Она знает о карантине что-то, чего не знаем мы? (чтобы вылупиться, гусиным яйцам нужно около 30 дней…)».

«Любой, кто пройдет мимо [гусыни], поймет, что социальное дистанцирование значит на самом деле. Мама-гусыня не подпустит к своему потомству никого ближе чем на два метра!» — комментирует другой пользователь.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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