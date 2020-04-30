Гусыня обустроилась на клумбе вокзала в Йорке и стала звездой соцсетей
В качестве нового дома для себя и своих будущих птенцов эта гусыня выбрала клумбу в центральном вестибюле вокзала города Йорка на севере Англии. Обычно на вокзале полно людей, но после введения всеобщего карантина он заметно опустел. Вероятно, из-за этого птица и сделала вывод, что это самое безопасное место для заботы о потомстве.
Источник:LNER/PA
Приключения гусыни моментально привлекли внимание пользователей соцсетей. Впервые ее заметил сотрудник транспортной полиции северного Йорка — тогда гусыня уже успела снести одно яйцо. В официальном аккаунте транспортной полиции в «Твиттере» появились фотографии птицы со словами благодарности всем гражданам, соблюдающим режим самоизоляции.
«Спасибо всем, кто продолжает поддерживать героев Национальной системы здравоохранения, соблюдая карантин», — говорится в сообщении.
This afternoon PCSO Ridley was on patrol at York Train Station when he noticed this goose had laid an egg amongst the flowers in the normally extremely busy main entrance. Amazing. Thank you to all those who continue to support our #NHSheroes in obeying the #lockdown ? ?♂️?? pic.twitter.com/D9pBZVBSjf
Через несколько дней, 23 апреля, железнодорожная компания London North Eastern Railway, управляющая вокзалом, запустила в «Твиттере» хэштег «GooseCam» («Гусиная камера»). Под хэштегом компания начала публиковать записи с камер, на которых можно увидеть птицу.
Официальный представитель London North Eastern Railway сказал: «Мы счастливы наблюдать возвращение гуся на вокзал Йорка. Интерес наших клиентов, следящих за нашими регулярными постами с “Гусиной камерой”, не спадает. Мы благодарны нашим посетителям за то, что они следуют советам оставаться дома, несмотря на то, что в ближайшее время на вокзале ожидается появление нескольких новых гостей».
Представитель также добавил, что сотрудники вокзала ждут от своих подписчиков предложений, как назвать птицу, которую пока зовут «Матушка Гусыня».
Реакции
Новую волну реакций в соцсетях вызвали свежие кадры из жизни гусыни. На видео можно заметить, что в клумбе уже целых четыре яйца.
Another egg has been spotted in the flowerbed at #York and we've seen Mother Goose patrolling the station entrance with a companion! And yes, we did save the best shot for last. pic.twitter.com/Rru9DQwuRz
«Любой, кто пройдет мимо [гусыни], поймет, что социальное дистанцирование значит на самом деле. Мама-гусыня не подпустит к своему потомству никого ближе чем на два метра!» — комментирует другой пользователь.
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