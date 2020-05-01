Прогноз на вчера смотрите завтра: как пытаются предугадать ход пандемии и можно ли этому верить

В конце апреля ученые из Сингапурского университета технологии и дизайна в очередной раз обновили свои прогнозы относительно продолжительности эпидемии в разных странах мира. По их расчетам улучшение обстановки, в частности, в России стоит ожидать уже к 23 мая. Полностью же эпидемия в стране закончится только к 19 августа.
Также ученые спрогнозировали сроки окончания эпидемии и в других странах: так, США могут избавиться от вируса к 9 сентября, Италия — к 31 августа, Великобритания — к 22 августа, Германия — к 6 августа, а Франция — к 9 августа. Пандемия же во всем мире, по прогнозам ученых, может закончиться не раньше 1 декабря.
Медицинский советник китайского правительства Чжун Наньшань посоветовал властям всех стран следовать рекомендациям ВОЗ и пытаться сдержать распространение коронавируса. По его мнению, в этом случае эпидемию удастся остановить уже к июню, но только если мировое сообщество будет действовать сообща. Чжун исходил, по его словам, из того, что в теплые месяцы коронавирусы менее активны.
Но попытками предсказать развитие эпидемии занимаются не только ученые, но и просто публичные личности. Например, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью RTVI выразил надежду, что страна уже выходит на плато. Чуть раньше он говорил, что ожидает выхода на плато к середине мая, а «в первый месяц лета, наверное, уже станет полегче». Свою точку зрения он подкрепил тем, что в Италии и Испании самый сложный период эпидемии продлился около полутора месяцев.
О ненадежности прогнозов относительно эпидемиологической ситуации можно судить, например, по заявлению американского президента Дональда Трампа. В феврале он, выступая перед сторонниками, предположил, что коронавирус «чудесным образом исчезнет» к апрелю, когда на улице потеплеет.
В итоге к середине апреля в стране уже насчитывалось больше 600 тысяч зараженных, а к концу месяца их число перевалило за миллион.
Впрочем, пальцем в небо попадают и эксперты: например, в середине марта Томас Макэндрю из Университета Массачусетса спросил у 18 коллег по всей Америке о том, как, по их мнению, будет развиваться эпидемия.
Они предположили, что к концу месяца в США зарегистрируют от 10,5 до 81,5 тысячи случаев. 31 марта в стране было 188 тысяч зараженных коронавирусом.
Если говорить про более ранние прогнозы, то в конце января, когда пик эпидемии был в Китае, доктор Чжун Наньшань ожидал пика заражений в течение десяти дней. Через несколько дней он пересмотрел свое предположение и увеличил максимальный срок до двух недель. А уже в середине месяца Чжун Наньшань заявил, что пика следует ждать в конце февраля, после чего последует плато и спад числа зараженных. Окончание пандемии в Китае, по мнению медика, пришлось бы на конец апреля.
Несмотря на то, что первую вспышку эпидемии в Ухане удалось остановить и число новых случаев коронавируса в Китае долгое время не увеличивалось, в середине апреля Хэйлунцзян (граничащая с Россией провинция с центром в Харбине) стала лидером среди китайских провинций по числу пациентов с COVID-19. Сейчас новых заражений в регионе уже не зафиксировано, но этот случай показывает, как стремительно может измениться ситуация.
Есть и примеры того, как прогнозы по мере появления новой информации становятся менее мрачными: например, в вашингтонском Институте оценки здоровья (IHME) ученые разработали модель, которая может предсказывать развитие пандемии на основе реальных данных. Еще 7 апреля она прогнозировала больше 80 тысяч смертей в США от коронавирусной инфекции к августу, а уже через два дня снизила их число до 60 тысяч. По данным на 30 апреля, от COVID-19 в стране уже умерли больше 60 тысяч пациентов.
Сами прогнозы бывают разными — одни делают мало знакомые с ситуацией люди, а другие гипотезы выдвигают настоящие специалисты. Закономерно, что первые чаще подают свою позицию безапелляционно, в то время как вторые постоянно оговаривают, что это не точные данные, а лишь с определенной долей вероятности.
Ученые постоянно напоминают о неточности любых подобных предсказаний — какой бы сложной и проработанной ни была система, она не сможет учесть всего.
Развитие пандемии зависит от слишком многих факторов, поэтому создать идеальный алгоритм с нынешними технологиями невозможно. Дело и в недостатке данных для полноценного анализа, и в непредсказуемости человеческого поведения.
Но это вовсе не значит, что все прогнозы бесполезны — даже будучи неточными, они могут дать некое представление о том, что ждет впереди. Безусловно, наибольшее доверие следует оказывать прогнозам, которые составляли ученые на основе реальных данных, а к догадкам (даже научным) стоит относиться со скепсисом.