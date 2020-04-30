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21:02 (мск), источник: Российская газета

Школы завершат учебный год с 15 мая до 5 июня

Министерство просвещения направило в регионы рекомендации по срокам завершения 2019/20 учебного года. Они выстроены таким образом, чтобы сохранить учащимся полноценные летние каникулы и время для отдыха.

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Источник: РИА "Новости"

— Для 1−8 классов рекомендовано завершить обучение до 15 мая / 16 мая (для пятидневки и шестидневки).

— Для 10 классов рекомендовано завершить общеобразовательные программы до 29 мая / 30 мая соответственно.

— 9 и 11 классам рекомендовано завершить обучение до 5 июня.

Как рассказали «РГ» в Министерстве просвещения, окончательное решение о сроках завершения учебы каждый регион принимает сам.

При этом нужно учитывать специфику и меры по защите здоровья людей, применяемые в регионе.

— Мы подготовили данные рекомендации в тесном диалоге с психологами, с экспертным сообществом, исходя из необходимости, прежде всего, обеспечить ребятам полноценный отдых и в психологическом и в физическом плане, — рассказал министр Сергей Кравцов, — Мы рассчитываем, что осенью ребята смогут полноценно вернуться в школу, сесть за парты, и сейчас мы тщательно ведем процесс подготовки учебного года так, чтобы учащиеся не выпадали из общей программы и в тоже время, программа не превысила допустимые нагрузки.

В Минпросвещения также рекомендовали школам в период с 15 до 25 мая оказать дополнительную поддержку по реализации программ внеурочной деятельности, дополнительных общеразвивающих программ, а также программ воспитания.

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