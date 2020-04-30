Коронавирус COVID-19: главные события 30 апреля

Источник: Пресс-служба Президента России
Михаил Мишустин заразился коронавирусом
Премьер-министр РФ сообщил о заболевании президенту Владимиру Путину. Глава государства согласился назначить и. о. премьера Андрея Белоусова и подписал соответствующий указ.
Только что стало известно, что тесты, которые я сдал на коронавирус, дали положительный результат. В этой связи и в соответствии с требованиями Роспотребнадзора
я должен соблюдать самоизоляцию, выполнять предписания врачей, это необходимо сделать, чтобы обезопасить моих коллег.
В России зафиксирован рекордный рост числа заболевших коронавирусом
7099 случаев заражения коронавирусом выявили за последние сутки в 85 регионах. Это рекордное для страны число новых заразившихся. С начала эпидемии коронавирусной инфекцией заболели уже 106 498 человек. Выздоровели на данный момент 11 619 человек, 1 073 человека умерли.
Динамика числа заразившихся коронавирусом говорит, что россиянам пока «далеко не время успокаиваться, расслабляться и выходить на улицы», отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя темпы прироста числа заразившихся за минувшие сутки.
Вторая волна пандемии коронавируса неизбежна, потому что у большинства населения нет от него иммунитета, заявила официальный представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович. Также она сообщила, что наличие антител к вирусу не гарантирует, что человек не заразится им снова.
Коронавирусный уикенд: что можно, а чего нельзя делать москвичам в майские праздники
Майские праздники в России в этом году пройдут в условиях самоизоляции. На дачу поехать можно — но там нельзя жарить шашлыки с друзьями. Как оформить цифровой пропуск для поездки на дачу на майские праздники — читайте в подробной инструкции. При выходе на улицу в Подмосковье скоро нужно будет обязательно носить маски.
Какие органы поражает коронавирус
Что за осложнения бывают при COVID-19, кроме воспаления легких, почему разработать вакцину будет очень трудно и как в США решили лечить болезнь женскими гормонами — в обзоре зарубежных СМИ.
Граффити на одной из стен Бухареста, Румыния | Источник: AP 2020
Ученые подтвердили эффективность ремдесивира в лечении коронавируса
Масштабные клинические испытания антивирусного препарата ремдесивир подтверждают его эффективность в борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом заявили в Национальном институте аллергии и инфекционных заболеваний США (NIAID).
Интересно, что буквально на день раньше в журнале Lancet были опубликованы результаты другого исследования по проверке влияния ремдесивира на коронавирус. Эксперимент проводился в Китае и был завершен с противоположным результатом: эффективность препарата доказать не удалось.
Президент США Дональд Трамп и госсекретарь Майк Помпео не раз упрекали Китай в недостаточной прозрачности данных о происхождении вируса. Помпео многократно призывал Китай сообщить, не мог ли вирус «сбежать» из лаборатории в Уханьском институте вирусологии, где ведутся исследования опасных инфекционных заболеваний. Однако офис директора национальной разведки США в четверг сообщил, что разведывательное сообщество США считает, что коронавирус COVID-19 не был создан искусственно.
Монахи на праздновании дня рождения Будды на площади Кванхвамун в Сеуле, Южная Корея | Источник: AP 2020
Китай обвинили в искажении данных о коронавирусе
Почему Вьетнам смог задушить пандемию в зародыше
За 3 последних месяца эпидемии во Вьетнаме COVID-19 заразились лишь 270 человек, и ни один из них не умер. Как такое может случиться, если в развитых странах Европы, Азии и Америки новейшим вирусом инфицированы миллионы, а скончались уже сотни тысяч пациентов?
От бинта: где и как ослабляют режим изоляции
Страх экономического упадка и усталость от заточения медленно, но верно берут вверх над опасностью коронавируса. В последние дни немалое число стран объявило о некоторых послаблениях в режиме строгой изоляции. В Испании детям впервые за долгие недели разрешили выйти на улицы, а в других странах, вроде Германии и Норвегии, их вновь усадили за парты. В Швейцарии и ряде американских штатов приоткрыли парикмахерские и салоны красоты, а Новая Зеландия разрешила жителям снова выйти на работу.
Cтанция метро Синтагма рядом с греческим парламентом в центре Афин | Источник: AP 2020
Швеция — наоборот, остается одной из немногих стран, которые до сих пор не ввели жесткий карантин из-за пандемии коронавируса. Поначалу жители приветствовали такой подход, однако по мере роста числа жертв коронавируса в стране, действия государства стали подвергаться все большей критике. Власти университетского города Лунд на юге страны, гадают, как отпугнуть тех, кто собирался в ночь на 1 мая по традиции отметить в парке Вальпургиеву ночь.
Как Швеция справляется с пандемией