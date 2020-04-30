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30 апреля, источник: Коммерсантъ

Демонтирована мозаика с изображением Путина в храме Вооруженных сил

Как стало известно «Ъ», мозаичное изображение президента Владимира Путина в патриаршем соборе в честь Воскресения Христова в Кубинке (имеет статус главного храма Вооруженных сил РФ) демонтировано.

Источник: РИА "Новости"

Ранее были опубликованы фотографии элементов внутреннего убранства храма, на которых были видны фрагменты мозаики с изображением Путина и ряда других российских политиков и чиновников, в том числе министра обороны Сергея Шойгу, спикера Совета федерации Валентины Матвиенко, председателя Госдумы Вячеслава Володина, секретаря Совбеза Николая Патрушева, директора ФСБ Александра Бортникова и начальника генштаба ВС Валерия Герасимова. 26 апреля пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что президент знает о мозаике с его изображением, но считает, что пока рано таким образом давать оценку его работе.

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Уже после этого глава Экспертного совета РПЦ по церковному искусству, архитектуре и реставрации, глава художественного совета по строительству храма протоиерей Леонид Калинин высказал предположение, что решение о демонтаже изображения может принять «только Поместный собор Русской православной церкви». В то же время председатель Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами Московского патриархата епископ Клинский Стефан (Привалов) заявил ТАСС, что художественный совет по строительству главного храма Вооруженных сил примет решение о мозаике «с учетом мнения самого главы государства».

Главный храм Вооруженных сил РФ строится на добровольные пожертвования. Высота звонницы храма составляет 75 м, протяженность галереи «Дорога памяти» составит 1418 м — по числу дней Великой Отечественной войны. Диаметр барабана центрального купола составляет 19,45 м.

Открыть храм планировалось к 9 Мая, однако стало известно о решении перенести открытие на неопределенный срок из-за коронавируса.

«Что дата перенесена — это точно, на какое другое число — пока неизвестно. До тех пор, пока не пройдет пандемия и не будут сняты карантинные меры», — пояснил епископ Стефан ТАСС. Ранее предполагалось, что все работы в храме будут завершены к 6 мая.

Иван Тяжлов

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