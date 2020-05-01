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00:43 (мск), источник: ТАСС

Скворцова: в последние недели РФ уже почти была на плато по распространению коронавируса

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/ — Россия в последние недели уже практически находилась на плато по количеству заразившихся новой коронавирусной инфекцией, заявила в четверг руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова в эфире программы «Док-Ток» на Первом канале.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 00:32 MSK, 01.05
Инфицировано106 498+7 099
Скончалось1 073+101
Выздоровело11 619+1 333
Инфицировано3 271 692+83 773
Скончалось232 807+6 036
Выздоровело1 011 110+40 437
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Источник: РИА "Новости"
Нам удалось существенно снизить темпы наращивания коронавирусной инфекции. По сути, в последние недели мы были практически уже на плато по числу новых случаев.
Вероника Скворцова
руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА)

Скворцова отметила, что, исходя из опыта других стран, после выхода на плато могут происходить колебания в числе заразившихся.

Глава ФМБА напомнила, что во время майских праздников необходимо минимизировать социальные контакты. «Если есть дачи, можно выезжать и на дачи, — добавила она. — Но на дачах люди должны оставаться [в контакте только] со своими домашними».

Тесты на антитела

ФМБА подало заявку на регистрацию тестов на антитела к коронавирусу и ожидает ее завершения в ближайшее время, заявила Вероника Скворцова. «Вот вчера мы подали на регистрацию отечественные плашки иммуноферментного анализа на выявление антител G к РНК, соответственно вируса к антигену. И надеемся, что сегодня в течение дня или в ближайший период времени эти плашки будут зарегистрированы», — сказала она.

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По ее словам, тесты имеют очень высокую чувствительность, превышающую 95−97% и минимум возможных псевдоположительных и псевдоотрицательных результатов.

Глава ФМБА также отметила, что в первую очередь агентство хотело бы протестировать своих сотрудников, работающих в лабораториях и в медицинских организациях, а затем уже предложить более широкое использование тестов. «Мы планируем пока мощность около 100 тыс. исследований в неделю. Это не очень много, на самом деле, но мы готовы это масштабировать. Мы готовы с теми производителями, которые могут тиражировать подобные технологии, войти в контакт и это сделать», — добавила Скворцова.

Коронавирусом в мире заразились более 3,1 млн человек, свыше 220 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 106 498 случаев заражения, выздоровели 11 619 человек, умерли 1 073. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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Источник:©Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
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