Скворцова: в последние недели РФ уже почти была на плато по распространению коронавируса

Нам удалось существенно снизить темпы наращивания коронавирусной инфекции. По сути, в последние недели мы были практически уже на плато по числу новых случаев.
Вероника Скворцоваруководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА)
Скворцова отметила, что, исходя из опыта других стран, после выхода на плато могут происходить колебания в числе заразившихся.
Глава ФМБА напомнила, что во время майских праздников необходимо минимизировать социальные контакты. «Если есть дачи, можно выезжать и на дачи, — добавила она. — Но на дачах люди должны оставаться [в контакте только] со своими домашними».
ФМБА подало заявку на регистрацию тестов на антитела к коронавирусу и ожидает ее завершения в ближайшее время, заявила Вероника Скворцова. «Вот вчера мы подали на регистрацию отечественные плашки иммуноферментного анализа на выявление антител G к РНК, соответственно вируса к антигену. И надеемся, что сегодня в течение дня или в ближайший период времени эти плашки будут зарегистрированы», — сказала она.
По ее словам, тесты имеют очень высокую чувствительность, превышающую 95−97% и минимум возможных псевдоположительных и псевдоотрицательных результатов.
Глава ФМБА также отметила, что в первую очередь агентство хотело бы протестировать своих сотрудников, работающих в лабораториях и в медицинских организациях, а затем уже предложить более широкое использование тестов. «Мы планируем пока мощность около 100 тыс. исследований в неделю. Это не очень много, на самом деле, но мы готовы это масштабировать. Мы готовы с теми производителями, которые могут тиражировать подобные технологии, войти в контакт и это сделать», — добавила Скворцова.
Коронавирусом в мире заразились более 3,1 млн человек, свыше 220 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 106 498 случаев заражения, выздоровели 11 619 человек, умерли 1 073. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.