Число заразившихся коронавирусом на предприятиях «Роскосмоса» достигло 173

«Данные о работниках ракетно-космической отрасли, заразившихся новой коронавирусной инфекцией на 20:00 30.04.2020: всего заболевших ― 173, выздоровевших ― 16, умерших ― шестеро», ― написал он на своей странице в Twitter.
Накануне сообщалось, что на трех предприятиях «Роскосмоса» начали шить защитные маски.
Производство масок запущено в Центре обеспечения компонентов ракетного топлива, а также в двух филиалах Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) — конструкторском бюро «Мотор» и Научно-исследовательском институте прикладной механики имени академика В. И. Кузнецова.
Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.
По состоянию на 30 апреля в России общее число заболевших достигло 106 498 человек, умерли 1073 пациента, выздоровели 11 619.