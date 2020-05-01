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03:14 (мск), источник: Известия

Число заразившихся коронавирусом на предприятиях «Роскосмоса» достигло 173

На предприятиях «Роскосмоса» зафиксировано 173 случая заражения коронавирусом. Об этом в четверг, 30 апреля, заявил гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 02:32 MSK, 01.05
Инфицировано106 498+7 099
Скончалось1 073+101
Выздоровело11 619+1 333
Инфицировано3 251 925+61 182
Скончалось233 014+5 646
Выздоровело986 464+14 340
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Источник: РИА "Новости"

«Данные о работниках ракетно-космической отрасли, заразившихся новой коронавирусной инфекцией на 20:00 30.04.2020: всего заболевших ― 173, выздоровевших ― 16, умерших ― шестеро», ― написал он на своей странице в Twitter.

Накануне сообщалось, что на трех предприятиях «Роскосмоса» начали шить защитные маски.

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Производство масок запущено в Центре обеспечения компонентов ракетного топлива, а также в двух филиалах Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) — конструкторском бюро «Мотор» и Научно-исследовательском институте прикладной механики имени академика В. И. Кузнецова.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По состоянию на 30 апреля в России общее число заболевших достигло 106 498 человек, умерли 1073 пациента, выздоровели 11 619.

Справка
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