Надежду Бабкину выписали из больницы

«Сейчас, находясь уже дома, в родных стенах, а не в больничной палате, я хочу выразить искреннюю благодарность и признательность моей семье, всем друзьям, коллегам-артистам, и, конечно, всему коллективу Московского Государственного театра “Русская песня” за любовь и заботу, которые я чувствовала и чувствую каждый день», — написала Бабкина.
Она отметила, что «благодаря своевременной помощи, грамотному лечению и высокому профессионализму наших врачей мне удалось полностью восстановиться после тяжелого заболевания».
Бабкина была госпитализирована с пневмонией. Пресс-атташе артистки Александр Велор 7 апреля сообщил «Интерфаксу», что артистка подключена к аппарату искусственной вентиляции легких и находится в медикаментозной коме. 14 апреля концертный директор артистки Сергей Горох сообщил, что Бабкина в сознании, врачи прогнозируют у нее положительную динамику.
У артистки не нашли коронавирус.