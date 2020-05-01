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02:11 (мск), источник: Интерфакс

Надежду Бабкину выписали из больницы

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU — Певицу, народную артистку РСФСР, руководителя театра «Русская песня» Надежду Бабкину выписали из больницы, об этом артистка сообщила в своем инстаграме.

Источник: Агентство «Москва»

«Сейчас, находясь уже дома, в родных стенах, а не в больничной палате, я хочу выразить искреннюю благодарность и признательность моей семье, всем друзьям, коллегам-артистам, и, конечно, всему коллективу Московского Государственного театра “Русская песня” за любовь и заботу, которые я чувствовала и чувствую каждый день», — написала Бабкина.

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Она отметила, что «благодаря своевременной помощи, грамотному лечению и высокому профессионализму наших врачей мне удалось полностью восстановиться после тяжелого заболевания».

Бабкина была госпитализирована с пневмонией. Пресс-атташе артистки Александр Велор 7 апреля сообщил «Интерфаксу», что артистка подключена к аппарату искусственной вентиляции легких и находится в медикаментозной коме. 14 апреля концертный директор артистки Сергей Горох сообщил, что Бабкина в сознании, врачи прогнозируют у нее положительную динамику.

У артистки не нашли коронавирус.

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 Надежду Бабкину выписали из больницы
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