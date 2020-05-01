07:00 (мск), источник: Lenta.Ru
Названы особенности протекания коронавируса у детей
Руководитель Федерального
По ее словам, угроза осложнения коронавируса для детей существует, однако она возникает редко. Скворцова отметила, что чаще всего дети являются носителями коронавируса, то есть заболевание у них протекает бессимптомно.
При этом ранее в Минздраве России заявили, что четверть детей переносят коронавирус без симптомов, а госпитализации в стационар требует до 10 процентов детей. Тяжелое течение отмечается в среднем в 1 проценте случаев инфекции COVID-19 у детей, чаще всего осложненные формы болезни развиваются у детей с тяжелыми сопутствующими заболеваниями.
29 апреля сообщалось, что специалисты из Италии и Великобритании нашли связь между коронавирусом и целым рядом случаев воспалительных заболеваний у детей. Так, в США у троих зараженных коронавирусом детей выявили редкий воспалительный синдром. Он схож с тем, что был обнаружен у множества несовершеннолетних в Европе, которые поступили в больницы с высокой температурой и вздутыми артериями. Однако эксперт Всемирной организации здравоохранения Майк Райан заявил, что в большинстве случаев дети легко переносят болезнь и полностью выздоравливают.