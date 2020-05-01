Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 Путин отчитал банки за пустые обещания По словам президента, мало объявить о принятых решениях, нужно еще их и реализовать
Фоторепортажи
20Самые удивительные места на Земле
3135 лет перестройке и гласности
07:00 (мск), источник: Lenta.Ru

Названы особенности протекания коронавируса у детей

Руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова назвала особенности протекания коронавируса у детей. Об этом она рассказала в эфире Первого канала, передает РИА Новости.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 07:32 MSK, 01.05
Инфицировано106 498+7 099
Скончалось1 073+101
Выздоровело11 619+1 333
Инфицировано3 257 520+62 857
Скончалось233 405+5 734
Выздоровело1 014 809+41 349
Идёт загрузка
Источник: AP 2020

По ее словам, угроза осложнения коронавируса для детей существует, однако она возникает редко. Скворцова отметила, что чаще всего дети являются носителями коронавируса, то есть заболевание у них протекает бессимптомно.

Что полезно знать
Если сидишь дома

При этом ранее в Минздраве России заявили, что четверть детей переносят коронавирус без симптомов, а госпитализации в стационар требует до 10 процентов детей. Тяжелое течение отмечается в среднем в 1 проценте случаев инфекции COVID-19 у детей, чаще всего осложненные формы болезни развиваются у детей с тяжелыми сопутствующими заболеваниями.

29 апреля сообщалось, что специалисты из Италии и Великобритании нашли связь между коронавирусом и целым рядом случаев воспалительных заболеваний у детей. Так, в США у троих зараженных коронавирусом детей выявили редкий воспалительный синдром. Он схож с тем, что был обнаружен у множества несовершеннолетних в Европе, которые поступили в больницы с высокой температурой и вздутыми артериями. Однако эксперт Всемирной организации здравоохранения Майк Райан заявил, что в большинстве случаев дети легко переносят болезнь и полностью выздоравливают.

Во время загрузки произошла ошибка.
Справка
Коронавирус: вопросы, на которые пока нет ответовНесмотря на колоссальные усилия ученых всего мира, многое в поведении этого вируса остается непонятым.
Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Рекомендации по дезинфекции квартиры
Источник:©Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
Карта распространения COVID-19 в Российской Федерации. Данные предоставлены ИД "Коммерсантъ" на 23:20 MSK, 30.04
 Влад Топалов расплакался в прямом эфире после травли его жены
Кремль заявил о становлении Путина вирусологом
Коронавирус COVID-19
Ученые подтвердили эффективность ремдесивира в лечении коронавируса
В ВОЗ предупредили о второй волне пандемии коронавируса
Какие органы поражает коронавирус. Главное о пандемии из зарубежных СМИ
Коронавирус COVID-19: главные события 28 апреля
Сделка ОПЕК+ о сокращении добычи нефти вступила в силу
Скончалась солистка группы «Фристайл» Нина Кирсо
Демонтирована мозаика с изображением Путина в храме ВС
Скандал с закупкой масок в Саратове привел к отставке министра
Скворцова рассказала о выходе России на плато по коронавирусу
Надежду Бабкину выписали из больницы
Школы завершат учебный год с 15 мая до 5 июня
Здоровье
Чем опасен месяц май: шпаргалка в 12 картинках Быть может, в 2020 году май для россиян будет не совсем обычным. Но это не отменяет его опасностей, верно?
Hi-Tech
«Убийцы» Apple AirPods с шикарным звуком и суперценой Твои идеальные наушники!
Авто
Страховщики ждут всплеска угонов: под угрозой популярные машины Сейчас число краж и угонов автомобилей в России сократилось, но это продлится недолго — ровно столько, сколько и самоизоляция. Когда все выйдут на работу, начнутся проблемы
Кино
Победитель «Маски» ответил на обвинения в плагиате в шоу Артист заявил, что создал кавер, по поводу которого к нему предъявляют претензии в сети, «с нуля»
Новости партнеров
Ургант глаз не мог оторвать от похудевшей Лолиты в телесном комбинезоне
Степаненко прокомментировала возвращение Петросяна
Самоизоляция была ошибкой: выводы доктора Мясникова
Бабкина заразила коронавирусом множество людей, включая маленького ребенка
Дети
Заранее все себе простила: как живет мама-одиночка на карантине Каково женщинам, которые растят ребенка одни
Леди
Как выглядят квартира и собака 59-летней Елены Малышевой (фото) Рассказываем, как живет автор и ведущая телепрограммы «Жить здорово!» — Елена Малышева.
Дом
Что делать с инфекционными больницами после окончания эпидемии
Когда москвичи начнут съезжать из съемных квартир из-за пандемии
Как уберечь свой дом от проникновения вируса
Москвичи испугались за свои квартиры из-за самоизоляции
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь