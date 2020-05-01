06:05 (мск), источник: Вести.Ru
Скончалась солистка группы «Фристайл» Нина Кирсо
В украинской Полтаве скончалась после тяжелой продолжительной болезни солистка популярной в свое время
О кончине исполнительницы сообщил участник группы Сергей Кузнецов. По его словам, ее вклад в жизнь группы и каждого ее участника невозможно переоценить — песни в исполнении Нирны Кирсо знали и любили не только в СССР, но и во многих странах мира. Она была и соавтором многих композиций группы.
Группа «Фристайл» — советская и украинская группа из Полтавы, созданная в 1988 году.
Нина Кирсо работала в коллективе со времен его основания и оставалась вокалисткой группы вплоть до болезни, передает РИА Новости.