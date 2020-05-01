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06:05 (мск), источник: Вести.Ru

Скончалась солистка группы «Фристайл» Нина Кирсо

В украинской Полтаве скончалась после тяжелой продолжительной болезни солистка популярной в свое время поп-группы «Фристайл» Нина Кирсо. Летом 2018 года она перенесла инсульт, после которого впала в кому.

О кончине исполнительницы сообщил участник группы Сергей Кузнецов. По его словам, ее вклад в жизнь группы и каждого ее участника невозможно переоценить — песни в исполнении Нирны Кирсо знали и любили не только в СССР, но и во многих странах мира. Она была и соавтором многих композиций группы.

Группа «Фристайл» — советская и украинская группа из Полтавы, созданная в 1988 году.

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Нина Кирсо работала в коллективе со времен его основания и оставалась вокалисткой группы вплоть до болезни, передает РИА Новости.

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