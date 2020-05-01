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10:29 (мск), источник: РИА Новости

Ученый рассчитал пики эпидемии COVID-19 для федеральных округов

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Математическая модель позволила определить пики эпидемии по федеральным округам, сообщил РИА Новости кандидат экономических наук, эксперт Центра экономических исследований Агаси Тавадян.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 10:32 MSK, 01.05
Инфицировано114 431+7 933
Скончалось1 169+96
Выздоровело13 220+1 601
Инфицировано3 259 167+54 462
Скончалось233 439+5 592
Выздоровело1 015 183+32 365
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Источник: РИА Новости

Расчеты ведутся по логарифмической кривой, построенной на статистических данных по заболеваемости.

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«Динамика, к которой у меня самое большое доверие — это Москва, здесь наиболее подробно публикуются данные. Кроме того, эпидемия здесь началась раньше и временные ряды данных длиннее. Динамика здесь четко характеризуется кривыми логистического роста», — отметил Тавадян.

Как отметил ученый, пик пандемии в столице ожидается в ближайшее время. Динамика заболевания в Москве напоминает динамику больших городов Европы и США.

«Следует отметить, что с 17 апреля 2020 года ускорение динамики слегка снизилось и она уже изменилась в лучшую сторону. Столица в первых числах мая пройдет пик эпидемии», — сказал Тавадян.

Он уточнил, что окончания эпидемии в столице стоит ожидать к началу августа, общее число заболевших в городе составит к этому моменту от 130 до 170 тысяч человек.

Подмосковье, по его словам, пройдет пик заболеваемости чуть раньше Москвы.

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«Динамика ЦФО в совокупности напоминает динамику Москвы. Только в Москве прогнозируется около пяти тысяч ежедневных случаев в период пика. По окончанию этой волны в субъектах ЦФО, не считая Москву и Московскую область, будет зарегистрировано около 60 тысяч позитивных случаев», — сказал ученый.

Он также уточнил, что в Санкт-Петербурге в данных есть несколько пиков.

«Это означает, что был не один эпицентр заражения, а несколько эпицентров, которые развиваются по-отдельности. В городской динамике видны несколько мини-волн распространения инфекции, которые ускорили общий рост зараженности. С 13 апреля 2020 года динамика стала стабильной без заметного роста», — сказал собеседник агентства.

Тавадян уточнил, что в модель заложены всплески, поэтому она не исключает повторения таких всплесков неконтролируемого распространения.

Ожидаемый пик распространения вируса в Санкт-Петербурге приходится на конец мая 2020 года. Надо отметить, что в ближайшее семь дней ожидается локальный пик заболеваемости. Пик заболеваемости во всем Северо-Западном округе должен прийтись на вторую декаду мая.

В Поволжском федеральном округе (ПФО), отметил он, видна отрицательная динамика распространения вируса.

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«На динамику влияет интенсивность общения людей между собой. Если люди редко общаются, соблюдают социальную дистанцию, то динамика распространения будет замедляться, то есть будет положительной, и пик заболевания будет другим, может и в августе наступить. Если же люди продолжают общаться и не соблюдают ограничений, то динамика заболеваний растет и пик тоже сдвигается», — сказал Тавадян.

Согласно модели, жители ПФО до 22 апреля, предположительно, плохо соблюдали карантин, общались и динамика прироста была сильной, но после этого числа случился перелом и динамика замедлилась.

«Сейчас прогноз таков — пик в ПФО наступит начале мая. В данный момент есть вероятность, что заражений будет больше в Поволжье, чем в Северо-Западном федеральном округе», — сказал Тавадян.

По словам эксперта, в Сибирском федеральном округе сложно выделить четкую динамику — много шума, но сейчас угол ускорения относительно позитивный.

«Пик ожидается около середины мая 2020 года, когда будет зарегистрировано около 200 случаев на пике», — уточнил ученый.

Согласно расчетам, пик в Северо-Кавказском федеральном округе придется на вторую неделю мая, в Уральском федеральном округе — на середину июня, в Южном федеральном округе — на конец мая, в Дальневосточном федеральном округе пик наступит в первую декаду мая.

Как пояснил эксперт, «далекий» пик эпидемии на Урале связан с самой большой неопределенностью данных, поэтому утверждать, что Урал позже всех пройдет пик эпидемии будет некорректно.

Общее число зараженных в России будет около 350−450 (тысяч), если судить по модельным расчетам.

Россия находится на восьмом месте по числу инфицированных. По ситуации на 30 апреля общее количество заразившихся достигло 106 498 человек, 1073 из них погибли, 11 619 выздоровели. За последние сутки COVID-19 диагностировали у 7099 пациентов.

Как отметила в четверг глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова, темпы прироста новых случаев коронавируса в России удалось существенно снизить, плато по новым случаем заболевания уже, фактически, достигнуто.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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