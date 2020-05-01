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14:44 (мск), источник: Аргументы и факты

Ученые показали, как один пассажир с коронавирусом заражает весь самолет

Особенно высок риск заражения для тех, кто находится рядом с инфцицированным.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 14:32 MSK, 01.05
Инфицировано114 431+7 933
Скончалось1 169+96
Выздоровело13 220+1 601
Инфицировано3 274 747+62 485
Скончалось233 792+5 493
Выздоровело1 023 911+37 849
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Источник: Reuters

Специалисты университета Пердью сделали визуализацию, которая показывает, как COVID-19 распространяется по салону самолета.

На модели один из пассажиров в центральной части салона заражен коронавирусом. В какой-то момент он чихает и патоген начинает распространяться. Особенно высок риск для пассажиров, места которых расположены вокруг зараженного, но не исключается инфицирование всех, кто находится на борту.

Пассажиры, которые на визуализации подсвечиваются, во время пятичасового полета на Boeing-767 имеют шанс заразиться 1:3. При более коротком рейсе риск составляет 1:5. Снизить его может вентиляция, расположенная не сверху, а снизу.

В мире количество случаев COVID-19 превышает три миллиона. Ранее эксперт Роспотребнадзора спрогнозировал пик пандемии коронавируса в России. Накануне было выявлено рекордное количество новых заразившихся за сутки -7 099 в 85 регионах.

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Как коронавирус распространяется при чихании
Источник:©Аргументы и факты
Карта распространения COVID-19 в мире. По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 14:32 MSK, 01.05
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