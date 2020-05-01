Ученые показали, как один пассажир с коронавирусом заражает весь самолет

Специалисты университета Пердью сделали визуализацию, которая показывает, как COVID-19 распространяется по салону самолета.
На модели один из пассажиров в центральной части салона заражен коронавирусом. В
Пассажиры, которые на визуализации подсвечиваются, во время пятичасового полета на Boeing-767 имеют шанс заразиться 1:3. При более коротком рейсе риск составляет 1:5. Снизить его может вентиляция, расположенная не сверху, а снизу.
В мире количество случаев COVID-19 превышает три миллиона. Ранее эксперт Роспотребнадзора спрогнозировал пик пандемии коронавируса в России. Накануне было выявлено рекордное количество новых заразившихся за сутки -7 099 в 85 регионах.