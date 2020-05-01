Роспотребнадзор: снятие ограничений из-за COVID-19 начнется с разрешения прогулок и пробежек

«Послабления начнутся с небольших прогулок по два-три человека, с утренних пробежек, которые будут разрешены, занятий физкультурой и спортом на улице, прогулок с детьми, но, конечно, в ограниченном количестве людей с соблюдением социальной дистанции», — заявила госпожа Попова в интервью ТАСС 1 мая.
Она также назвала критерии, которые могут позволить начать снимать ограничения:
Ранее глава Роспотребнадзора заявила, что за период ограничений темпы роста заболеваемости существенно снизились. По ее словам, решение о продлении ограничений было принято из-за того, что вирус долго живет на поверхности и быстро передается от человека к человеку. Но если россияне будут соблюдать карантин, то у них появится возможность вернуться к обычной жизни, хотя и «с определенными особенностями».
Напомним, президент Владимир Путин продлил режим «нерабочих дней» до 12 мая. Изначально глава государства объявил нерабочей неделю с 30 марта по 5 апреля, а затем продлил этот период до конца месяца. Общее число заразившихся коронавирусом в России к началу мая превысило 100 тыс. человек, погибших — более 1 тыс. человек.