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09:53 (мск), источник: Коммерсантъ

Роспотребнадзор: снятие ограничений из-за COVID-19 начнется с разрешения прогулок и пробежек

Ослабление ограничений, введенных для граждан в связи с угрозой коронавируса COVID-19, начнется с разрешения занятий спортом на свежем воздухе и прогулок небольшими группами, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 09:32 MSK, 01.05
Инфицировано106 498+7 099
Скончалось1 073+101
Выздоровело11 619+1 333
Инфицировано3 257 996+61 332
Скончалось233 429+5 706
Выздоровело1 014 931+33 803
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Источник: Агентство «Москва»

«Послабления начнутся с небольших прогулок по два-три человека, с утренних пробежек, которые будут разрешены, занятий физкультурой и спортом на улице, прогулок с детьми, но, конечно, в ограниченном количестве людей с соблюдением социальной дистанции», — заявила госпожа Попова в интервью ТАСС 1 мая.

Она также назвала критерии, которые могут позволить начать снимать ограничения:

  • снижение темпов прироста заразившихся
  • наличие свободных коек для лечения пациентов с коронавиурсом
  • наращивание числа проводимых тестов на COVID-19.

Ранее глава Роспотребнадзора заявила, что за период ограничений темпы роста заболеваемости существенно снизились. По ее словам, решение о продлении ограничений было принято из-за того, что вирус долго живет на поверхности и быстро передается от человека к человеку. Но если россияне будут соблюдать карантин, то у них появится возможность вернуться к обычной жизни, хотя и «с определенными особенностями».

Напомним, президент Владимир Путин продлил режим «нерабочих дней» до 12 мая. Изначально глава государства объявил нерабочей неделю с 30 марта по 5 апреля, а затем продлил этот период до конца месяца. Общее число заразившихся коронавирусом в России к началу мая превысило 100 тыс. человек, погибших — более 1 тыс. человек.

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