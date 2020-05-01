10:28 (мск), источник: Новости Mail.ru
Австралийцы начали ловить рыбу дронами (видео)
Беспилотники могут доставлять не только пиццу.
Находчивый житель Сиднея придумал, как ему порыбачить, не нарушая самоизоляции. Он прикрепил леску с крючком к дрону и отправил его на рыбалку на пляж через дорогу от дома.
Беспилотник не только поймал рыбу, но и записал, как она подплыла к приманке и попалась на крючок. По словам австралийца, процесс занял около получаса. А рыбку он отпустил обратно — она оказалась маленькой.
Анна Лысенко