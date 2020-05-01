Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
От бинта: где и как ослабляют режим изоляцииКоронавирус не побежден, но от жизни взаперти устали и власти, и люди.
Фоторепортажи
16Одинокий остров: знаменитый Мон-Сен-Мишель превращается в город-призрак
20Самые удивительные места на Земле
10:28 (мск), источник: Новости Mail.ru

Австралийцы начали ловить рыбу дронами (видео)

Беспилотники могут доставлять не только пиццу.

Находчивый житель Сиднея придумал, как ему порыбачить, не нарушая самоизоляции. Он прикрепил леску с крючком к дрону и отправил его на рыбалку на пляж через дорогу от дома.

Во время загрузки произошла ошибка.

Беспилотник не только поймал рыбу, но и записал, как она подплыла к приманке и попалась на крючок. По словам австралийца, процесс занял около получаса. А рыбку он отпустил обратно — она оказалась маленькой.

Анна Лысенко

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
В России за сутки выявлено 7933 заразившихся коронавирусом
Скончалась солистка группы «Фристайл» Нина Кирсо
Роспотребнадзор: снятие карантина начнется с прогулок и пробежек
Ученый рассчитал пики эпидемии COVID-19 для федеральных округов
Россияне смогут бесплатно переводить до 100 тыс. рублей в месяц
Скандал с закупкой масок в Саратове привел к отставке министра
Надежду Бабкину выписали из больницы
Здоровье
Чем опасен месяц май: шпаргалка в 12 картинках Быть может, в 2020 году май для россиян будет не совсем обычным. Но это не отменяет его опасностей, верно?
Hi-Tech
«Убийцы» Apple AirPods с шикарным звуком и суперценой Твои идеальные наушники!
Авто
Страховщики ждут всплеска угонов: под угрозой популярные машины Сейчас число краж и угонов автомобилей в России сократилось, но это продлится недолго — ровно столько, сколько и самоизоляция. Когда все выйдут на работу, начнутся проблемы
Кино
Победитель «Маски» ответил на обвинения в плагиате в шоу Артист заявил, что создал кавер, по поводу которого к нему предъявляют претензии в сети, «с нуля»
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Gnezdo.ru
Уже не секрет, что ждет Украину в конце мая
Как выглядит жена красавца из Великолепного века
Отыскали старую сберкнижку? Поздравляю - вы богаты
1 мая коснется всех пенсионеров: приказ Мишустина
Леди
Звезды, которые неоднозначно высказываются о домашнем насилии А потом получают за свои слова публичное неодобрение.
Дом
Что делать с инфекционными больницами после окончания эпидемии
Когда москвичи начнут съезжать из съемных квартир из-за пандемии
Как уберечь свой дом от проникновения вируса
Москвичи испугались за свои квартиры из-за самоизоляции
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь