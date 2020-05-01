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11:46 (мск), источник: Новости Mail.ru

Хозяева стали строить танки для своих кошек (фото)

Новое занятие для карантина.

Владельцы кошек запустили в соцсетях забавный флешмоб: в самоизоляции они строят танки для своих питомцев.

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Известно, что кошки обожают забираться во всякие коробки. Но в картонных танках они сидят не с меньшим удовольствием. Особенно, если сделать удобный люк и положить внутрь «танка» мягкую подушку. Хозяевам только и остается, что делать фото и делиться ими в соцсетях.

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Анна Лысенко

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