11:46 (мск), источник: Новости Mail.ru
Хозяева стали строить танки для своих кошек (фото)
Новое занятие для карантина.
Владельцы кошек запустили в соцсетях забавный флешмоб: в самоизоляции они строят танки для своих питомцев.
Известно, что кошки обожают забираться во всякие коробки. Но в картонных танках они сидят не с меньшим удовольствием. Особенно, если сделать удобный люк и положить внутрь «танка» мягкую подушку. Хозяевам только и остается, что делать фото и делиться ими в соцсетях.
Анна Лысенко