Регионы показали рекорд

С начала года в пяти регионах России резко увеличилась заболеваемость пневмонией, сразу в полтора раза. В лидерах с января по февраль оказались Москва, Сахалинская и Астраханская области, Чечня и Мордовия. Это следует из данных Роспотребнадзора, на которые обратили внимание журналисты РБК. Известно, что коронавирус приводит к осложнениям как раз в виде пневмонии. Но первый случай заражения новой инфекцией в столице был зафиксирован лишь в марте. Почему же увеличилось число заболевших? Разбирался Владислав Викторов.
Традиционно рост заболеваемости пневмонией приходится на
И хотя сезонный фактор играет большую роль, в то же время директор
«Разные вирусы хорошо вспахивают поляну наших слизистых оболочек дыхательных путей. Они становятся очень подвержены воздействию всяких микробов. Сейчас, конечно, мы все рассматриваем сквозь призму коронавируса, нельзя исключить во всяком случае, что в
В пользу этого говорит и еще один фактор. Чтобы точно поставить диагноз «пневмония», врачи обычно проводят исследования на выявление возбудителя заболевания. В основном у пациентов берут мазок на бактерии, а дальше уже с помощью рентгена или компьютерной томографии проводят осмотр. Однако уже по снимку врач может понять, что возбудителем стал вирус, а не бактерии. Но вот что это за вирус, как правило, никто не выясняет, отмечает руководитель департамента по развитию медицины компании BestDoctor Юлия Ткаченко:
«На КТ бактериальную пневмонию отличить от вирусной можно. В то же время после того, как делают КТ, берут или посевы мокроты, или это посевы промывной жидкости из бронхов. Если пневмония имеет признаки вирусной пневмонии на КТ, как правило, анализ берется реже».
Вирусная пневмония ведется одинаково, нет специальных препаратов для каждого вируса. Вот этот факт, что было больше пневмоний, вызывает сейчас сомнение, действительно были ли это обычные вирусные или это были пневмонии, завезенные коронавирусные, о которых мы не знали.
В Роспотребнадзоре говорят, что проводят обязательные тесты на коронавирус с середины февраля, а значит, январские пациенты остались неучтенными. Да и в целом, как отмечают собеседники «Ъ FM», точность самых первых
«Коронавирус определенно начался из Китая. Непохоже, чтобы это было такое распространение в
А ведь известно, что коронавирус вызывает осложнения в виде пневмонии у взрослых, а не детей. При этом раскладку заболевших по возрасту за февраль Роспотребнадзор журналистам не предоставил.
Судя по данным Роспотребнадзора, за последние шесть лет заболеваемость пневмонией в России выросла почти в два раза.