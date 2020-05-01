Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 В Крыму нашли затопленный в 1941 году корабль Тайна одной из самых масштабных трагедий в истории судоходства раскрыта в Крыму
Фоторепортажи
60Телескоп «Хаббл» 30 лет делает нас ближе к звездам
10Блок-пост: как в разгар пандемии проходит Рамадан
13:32 (мск), источник: Коммерсантъ-FM

Регионы показали рекорд

Что стало причиной роста заболеваемости пневмонией в начале года.

Коронавирус COVID-19
13:44 (мск)Прогноз на вчера смотрите завтра: как пытаются предугадать ход пандемии и можно ли этому верить
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 13:32 MSK, 01.05
Инфицировано114 431+7 933
Скончалось1 169+96
Выздоровело13 220+1 601
Инфицировано3 271 961+64 713
Скончалось233 704+5 733
Выздоровело1 022 331+38 170
Идёт загрузка
Источник: РИА "Новости"

С начала года в пяти регионах России резко увеличилась заболеваемость пневмонией, сразу в полтора раза. В лидерах с января по февраль оказались Москва, Сахалинская и Астраханская области, Чечня и Мордовия. Это следует из данных Роспотребнадзора, на которые обратили внимание журналисты РБК. Известно, что коронавирус приводит к осложнениям как раз в виде пневмонии. Но первый случай заражения новой инфекцией в столице был зафиксирован лишь в марте. Почему же увеличилось число заболевших? Разбирался Владислав Викторов.

Традиционно рост заболеваемости пневмонией приходится на осенне-зимний сезон, а пик выпадает на январь-февраль. Так вот по данным Роспотребнадзора, за эти два месяца в России пневмонией заболели более 170 тыс. человек. Это немного меньше чем, за аналогичный период прошлого года. Но отдельные регионы показали стремительный прирост. Например, Москва.

В феврале в столице было зафиксировано свыше 7 тыс. заболевших, что на 54% больше, чем год назад. Сейчас, когда мир столкнулся с пандемией коронавируса, подобная динамика кажется подозрительной.

И хотя сезонный фактор играет большую роль, в то же время директор Санкт-Петербургского института фтизиопульмонологи, декан медицинского факультета СПбГУ Петр Яблонский не уверен, что это единственная причина:

Читайте также
Ей пришёл Ханой. Почему Вьетнам смог задушить пандемию в зародыше

«Разные вирусы хорошо вспахивают поляну наших слизистых оболочек дыхательных путей. Они становятся очень подвержены воздействию всяких микробов. Сейчас, конечно, мы все рассматриваем сквозь призму коронавируса, нельзя исключить во всяком случае, что в какой-то мере увеличение количества пневмоний связано с появлением коронавируса. В этом году действительно пневмоний стало больше, выше тренда где-то на 20%. И другой причины пока что придумать не удается».

В пользу этого говорит и еще один фактор. Чтобы точно поставить диагноз «пневмония», врачи обычно проводят исследования на выявление возбудителя заболевания. В основном у пациентов берут мазок на бактерии, а дальше уже с помощью рентгена или компьютерной томографии проводят осмотр. Однако уже по снимку врач может понять, что возбудителем стал вирус, а не бактерии. Но вот что это за вирус, как правило, никто не выясняет, отмечает руководитель департамента по развитию медицины компании BestDoctor Юлия Ткаченко:

«На КТ бактериальную пневмонию отличить от вирусной можно. В то же время после того, как делают КТ, берут или посевы мокроты, или это посевы промывной жидкости из бронхов. Если пневмония имеет признаки вирусной пневмонии на КТ, как правило, анализ берется реже».

Вирусная пневмония ведется одинаково, нет специальных препаратов для каждого вируса. Вот этот факт, что было больше пневмоний, вызывает сейчас сомнение, действительно были ли это обычные вирусные или это были пневмонии, завезенные коронавирусные, о которых мы не знали.
Читайте также
Роспотребнадзор: снятие ограничений из-за COVID-19 начнется с разрешения прогулок и пробежек

В Роспотребнадзоре говорят, что проводят обязательные тесты на коронавирус с середины февраля, а значит, январские пациенты остались неучтенными. Да и в целом, как отмечают собеседники «Ъ FM», точность самых первых тест-систем составляла в лучшем случае 60%. В то же время вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн сомневается, что коронавирус мог стать причиной вспышки пневмонии — к этому моменту он еще не добрался до России. Хотя есть способы убедиться в этом наверняка.

«Коронавирус определенно начался из Китая. Непохоже, чтобы это было такое распространение в январе-феврале в России. Скорее всего, это другой природы пневмонии. Станет яснее, когда войдут в ход тесты на антитела, и можно будет проверять население, и можно будет сопоставить плечи антител с теми пневмониями, которые были в январе-феврале», — уверен Анатолий Альтштейн.

Немаловажно и то, что по данным Роспотребнадзора из всех заболевших в Москве пневмонией за январь 40% — это дети до 18 лет. Именно за счет них произошел существенный прирост больных.

А ведь известно, что коронавирус вызывает осложнения в виде пневмонии у взрослых, а не детей. При этом раскладку заболевших по возрасту за февраль Роспотребнадзор журналистам не предоставил.

Судя по данным Роспотребнадзора, за последние шесть лет заболеваемость пневмонией в России выросла почти в два раза.

Читайте также
Карта распространения COVID-19 в Российской Федерации. Данные предоставлены ИД "Коммерсантъ" на 12:00 MSK, 01.05
 Статистика по коронавирусу: в России уже более 100 тыс. зараженных
Осужденный экс-полковник Захарченко исчез
Коронавирус COVID-19
Ученые подтвердили эффективность ремдесивира в лечении коронавируса
В ВОЗ предупредили о второй волне пандемии коронавируса
Какие органы поражает коронавирус. Главное о пандемии из зарубежных СМИ
Коронавирус COVID-19: главные события 28 апреля
В России за сутки выявлено 7933 заразившихся коронавирусом
Европа считает убытки от коронавируса. Худшие прогнозы сбываются
Роспотребнадзор: снятие карантина начнется с прогулок и пробежек
Россияне смогут бесплатно переводить до 100 тыс. рублей в месяц
Трамп заявил, что коронавирус — из китайской лаборатории
Песков опроверг сообщения об уходе Мишустина с поста премьера
Ученый рассчитал пики эпидемии COVID-19 для федеральных округов
Здоровье
Чем опасен месяц май: шпаргалка в 12 картинках Быть может, в 2020 году май для россиян будет не совсем обычным. Но это не отменяет его опасностей, верно?
Hi-Tech
Раскрыты все коды на AliExpress. Их полезно знать Собрали лучшее!
Авто
Страховщики ждут всплеска угонов: под угрозой популярные машины Сейчас число краж и угонов автомобилей в России сократилось, но это продлится недолго — ровно столько, сколько и самоизоляция. Когда все выйдут на работу, начнутся проблемы
Кино
И уму, и сердцу: 50 идеальных фильмов для длинных выходных Затянувшиеся выходные — прекрасное время для отдыха и развлечений, которые доступны вам дома. Ведь на свете есть так много прекрасных фильмов, которые вы еще не видели. И «Кино Mail.ru» поможет это исправить
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Популярные темы на «Детях»
"Проблемный" ребенок. 290
Второй ребенок. 175
Победительницы конкурсов красоты 145
Фото Нижнего Новгорода 135
Леди
В моду вошли кудри, завитые с помощью носков Девушки на карантине плетут косы с носками, считая, что таким образом получают идеальные кудри.
Новости партнеров
"Россия вымрет": священник рассказал, что ждет народ после карантина
Перенесшая инсульт Буланова осталась жить в нищете
Коронавирус забрал мужа у Сати Казановой
Степаненко прокомментировала возвращение Петросяна
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь