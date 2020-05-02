Вирус их не берет

В мире уже более 3,2 млн случаев заражения COVID-19, а география пандемии охватывает более 180 стран. В четверг к этому списку добавилась еще одна: власти Таджикистана официально заявили о выявлении первых заболевших COVID-19, хотя долгое время утверждали, что в их стране инфицированных нет.
Лесото стало одной из двух африканских стран, в которых до сих пор официально не было зарегистрировано ни одного случая заражения COVID-19. Местные власти ставят это себе в заслугу: они не стали ждать, когда COVID-19 придет в королевство, и решили действовать на опережение, введя ограничения на передвижение с 29 марта по 21 апреля. Впоследствии ограничения были продлены до 5 мая.
Из дома можно выходить только за товарами первой необходимости и для получения медицинской помощи. Ограничена работа супермаркетов и продуктовых магазинов (они открыты с 8 до 14 часов и только в будни). Общественный транспорт работает чуть дольше: с 8 до 16 часов.
Приостановлена работа школ.
Однако количество участников не должно превышать 50 человек.
Въезд и выезд из Лесото запрещен, за исключением доставки необходимых товаров, в том числе медицинских.
При передвижении между Лесото и другими странами, преимущественно Южной Африкой, для оказания или получения срочной медицинской помощи необходимо получить разрешение Министерства внутренних дел.
Впрочем, хотя режим самоизоляции в стране будет действовать до начала мая, алмазодобывающие компании получили возможность возобновить работу уже в конце апреля. Среди них — британская компания Gem Diamonds, работающая на руднике «Летсенг».
Второй страной, избежавшей распространения на своей территории COVID-19, стали Коморские Острова.
Однако при всей схожести с Лесото ограничительные меры здесь оказались немного иными.
С 23 марта в стране было приостановлено авиасообщение. Порты закрыты для путешественников из стран с подтвержденными случаями нового коронавируса. Собраться большой и шумной компанией тут тоже не получится. Так, жителям Комор придется подождать с празднованием свадеб и памятных дат, а также с проведением политических собраний. Приостановили свою работу и учреждения образования. Ограничено число пассажиров в общественном транспорте. Например, 11-й пассажир в автобусе уже окажется лишним. При этом жителя Комор не пустят в банки, аптеки и медицинские центры без маски. С 25 апреля любой, кто выйдет на улицу с 8 часов вечера до 5 часов утра, считается нарушителем комендантского часа.
Правоохранительные органы строго следят за соблюдением введенных мер.
Очевидцы заявляют о пострадавших. «Большинство людей бежали из мечетей через окна, один из них сломал ногу», — сообщает NNN. Запах газа был якобы настолько сильным, что даже наутро можно было его почувствовать.
«Если бы был один подтвержденный случай коронавируса, мы бы немедленно сообщили Всемирной организации здравоохранения в соответствии с нашими обязательствами», — заверил министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов 22 апреля. Тем самым глава туркменской дипломатии попытался дезавуировать публикации ряда СМИ о сокрытии реальной ситуации с новым коронавирусом в стране.
Превентивные меры туркменские власти начали принимать еще в феврале.
Помимо гонок лошадей прошли конкурс красоты этих животных, особо любимых президентом Туркмении Гурбангулы Бердымухаммедовым, а также другие развлекательные мероприятия. При этом новый коронавирус все же внес некоторые корректировки в проведение празднеств в этом центральноазиатском государстве. Например, в мероприятиях, посвященных празднику Новруз, не приняли участие иностранные дипломаты и представители международных организаций, передает «РИА Новости».
Официальным сводкам туркменских чиновников склонны верить далеко не все, сомневаются в «азиатском чуде» в том числе и российские власти.
Власти Северной Кореи тоже отрицают наличие подтвержденных случаев заражения COVID-19. Еще в январе Северная Корея закрыла свою границу с Китаем, а часть собственных граждан и иностранцев правительство отправило в изоляцию. Жителей обязали носить маски.
Впрочем, многие полагают, что власти КНДР скрывают правду.
При этом возможности медицинской системы Северной Кореи весьма ограниченны. Более того, 40% населения хронически недоедает. Все это значит, что при распространении вируса ситуация в стране может вылиться в гуманитарную катастрофу, сообщает Bloomberg.
К такому же выводу приходит и президент Государственного комитета гигиены Северной Кореи Пак Мён Су. «Если такой вирус распространится в нашей стране с небольшим населением и небольшой территорией, избежать катастрофы не удастся», — передает его слова The Mainichi.
В небольшом государстве Науру в Океании тоже нет зарегистрированных случаев заражения COVID-19.
Несмотря на это 16 марта глава государства Лайонел Энгимея подписал декларацию о введении в стране чрезвычайного положения сроком на 30 дней. Так, был введен 14-дневный карантин для приехавших в страну иностранных граждан, а также сокращено авиасообщение с другими странами.
«Науру особенно уязвим к угрозе коронавируса. В случае его попадания в страну последствия могут быть разрушительными. Наша первая и главная цель — защитить людей», — говорится в заявлении правительства, размещенном в Twitter .
Так, в апреле президент страны заявил, что такая ситуация будет сохраняться в стране
Еще одним государством без COVID-19 остается Тувалу. Правительство этой небольшой страны 20 марта тоже стало на путь борьбы с проникновением болезни. Несмотря на отсутствие подтвержденных случаев заражения, оно объявило о введении в стране чрезвычайного положения. Властями были введены ограничения на въезд, а также карантин и медицинские проверки для всех прибывших из других стран. Границы страны были закрыты для прибытия судов и самолетов, кроме тех, которые доставляют жизненно необходимые товары. Ограничения коснулись также и публичных собраний, а школы и вовсе были закрыты. За нарушение этих ограничений и распространение
Также правительство приняло решение поддержать бизнес посредством кредитования.
Сообщается, что нет коронавируса и на Маршалловых Островах, где правительство приостановило въезд в страну, а также внутреннее сообщение международными авиалиниями.
Для выявления коронавируса и принятия превентивных мер Маршалловым Островам была выделена иностранная помощь. Всемирный банк предоставил $2,5 млн на усиление системы здравоохранения.
Королевство Тонга — островное государство, находящееся к югу от Самоа и к востоку от Фиджи. Как и его северный сосед, Королевство Тонга не зарегистрировало пока случаев заражения. Однако решение о введении ограничительных мер все же было принято: 20 марта правительством было введено чрезвычайное положение. Оно продлится до 15 мая, если не будет принято иного решения. Соответственно, в этот период всем пожелавшим посетить королевство придется отложить поездку. Все международные рейсы, которые должны прибыть в Тонга до 12 июня, будут перенаправлены в другие места. Единственное исключение составят рейсы, которые будут одобрены Министерством здравоохранения.
Впрочем, и здесь есть ограничения. Также без особого разрешения нельзя выйти на улицу с 9 вечера до 5 часов утра. Жителям государства советуют соблюдать социальную дистанцию и пользоваться средствами защиты.
Столь строгие меры для государства, в котором не зарегистрировано ни одного случая заражения, объясняются тем, что система здравоохранения страны не имеет возможностей борьбы с пандемией в случае распространения COVID-19.
«Мы отдаленные, мы маленькие, и поэтому мы сможем справиться с проблемной ситуацией. Тем не менее, если вирус проникнет в страну, ситуация резко усложнится, и необходимо этого не допустить», — заявил президент Республики Палау Томас Ременгесау агентству Reuters.
Не желая столкнуться с многочисленными заражениями новым коронавирусом, правительство пошло по пути многих других микрогосударств, введя свои превентивные меры.
Как и во многих других странах, туда не летают самолеты коммерческой авиации, а школьники там не ходят на занятия.
Особые меры были приняты и для того, чтобы встретить «врага» во всеоружии, если коронавирус все же проникнет в страну. Так, Национальный госпиталь Палау приводят в готовность для борьбы с COVID-19 (.pdf).
Еще одно государство без коронавируса — Федеративные Штаты Микронезии, где также были введены свои ограничительные меры. Те, кто посещал Китай начиная с 6 января, не смогут въехать на территорию Микронезии. Ограничения коснулись и приезжающих из других стран с подтвержденными случаями COVID-19.
Помимо мер, касающихся путешественников, ограничения были введены и для местных граждан. Например, как и во многих других странах, школы пока не работают.
В середине апреля президент Дэвид Пануэло одобрил пакет мер для стимулирования экономики, включающий прежде всего субсидии по зарплате. Размер этого пакета составил $15 млн.
Нет зарегистрированных случаев заражения новым коронавирусом и в Республике Кирибати. Однако и там правительство не намерено сидеть сложа руки в ожидании их появления. Для предупреждения неблагоприятного развития ситуации любителям путешествий временно запретили въезд в страну. Так, в постановлении, выпущенном 17 марта, местным жителям также советуют воздержаться от поездок в страны, где есть подтвержденные случаи коронавируса.
В свою очередь, желающие посетить республику сегодня, когда мир охвачен пандемией, должны провести 14 дней на карантине в стране, где нет подтвержденных случаев заражения.
Однако это еще не все. В ответственные органы Кирибати необходимо предоставить справку о том, что прибывающий здоров. При этом нарушитель правил карантина будет помещен на карантин.
В то же время крошечное островное государство не осталось и без внешней помощи. Например, Австралия выделила $4,5 млн австралийских долларов ($2,9 млн) для помощи в противостоянии последствиям возможной эпидемии. Глава МИД Австралии Марис Пейн и министр по вопросам международного развития и Тихого океана Алекс Хоук уверены, что решение проблемы требует коллективных усилий.
«Мы никогда не сталкивались с проблемой масштаба COVID-19, но мы будем бороться с ней вместе как тихоокеанская семья», — передает их слова в Facebook верховный комиссар Австралии в Кирибати Брюс Коулд.
К северу от Республики Кирибати находится еще одно государство Океании — Самоа. Несмотря на сохранение этой страной статуса свободной от нового коронавируса, ее правительство также ввело ограничительные меры. Так, 17 апреля было продлено действие чрезвычайного положения.
Сходить за продуктами и товарами первой необходимости теперь можно только в определенные часы. В воскресенье придется и вовсе успеть совершить покупки в течение небольшого временного промежутка — с 15 до 18 часов.
Так же, как и до многих других стран, до Самоа сегодня нельзя добраться ни по воздуху, ни по морю. Собраться компанией более пяти человек тоже не получится. Все общественные места и школы для посещения закрыты.
Как и многие другие островные государства, Самоа столкнулось с экономическими последствиями COVID-19. В силу введенных ограничений 50 отелей были закрыты.
Риск увеличения числа безработных остается высоким, считают в Ассоциации отелей Самоа. Для помощи туристической отрасли правительство Самоа приняло пакет экономической помощи. Открытия границ пока не предвидится.
Однако один на один с этой проблемой, в том числе с экономическими последствиями превентивных мер, Самоа не осталось. Так, помощь государству окажет Азиатский банк развития. Размер ее составит около $3 млн.
Хотя новый коронавирус так и не проник в Республику Вануату, он уже значительно осложнил жизнь ее жителям.
При этом не разрешается въезд в страну иностранным гражданам, желающим помочь в борьбе с последствиями циклона.
Соломоновы Острова пока тоже остаются зоной без коронавируса. Для того чтобы сохранить статус страны, не затронутой пандемией, на Соломоновых Островах был введено чрезвычайное положение.
Для распространения информации об угрозе пандемии в стране была сформирована группа медицинских работников и волонтеров. Людям советуют соблюдать дистанцию, избегать общественных мест и придерживаться правил гигиены.
Помимо кампании по информированию населения правительство закрыло морскую границу с островом Бугенвиль, являющимся территорией Папуа—Новой Гвинеи.
Светлана Кочеткова