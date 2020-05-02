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18:26 (мск), источник: Forbes

Чудо на тонком льду: почему Германия остается мировым лидером в борьбе с пандемией коронавируса

Власти Германии вот уже несколько месяцев продолжают эффективно противостоять пандемии коронавируса. Что позволяет стране удерживать уровень распространения инфекции и показатель смертности на более низком уровне, чем у других развитых государств?

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 18:32 MSK, 02.05
Инфицировано124 054+9 623
Скончалось1 222+57
Выздоровело15 013+1 793
Инфицировано3 369 208+90 662
Скончалось239 448+5 427
Выздоровело1 060 875+35 813
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Источник: Reuters

Германия с самого начала глобальной пандемии коронавируса остается одним из мировых лидеров в эффективности противостояния распространению COVID-19. Что помогает правительству Ангелы Меркель успешнее властей других государств отражать натиск инфекции, почему аполитичность важна для борьбы с заболеванием и в чем ФРГ видит основные риски в ближайшем будущем, разобрались авторы газеты The Wall Street Journal. Forbes выбрал самые интересные тезисы из материала коллег.

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В каких странах у COVID-19 меньше всего шансов и почему

Согласно статистике Университета Джона Хопкинса, по состоянию на субботу 2 мая в Германии выявлено 164 197 случаев заражения COVID-19 — это шестой результат в мире. При этом уровень смертности от заболевания в стране необычайно низкий на фоне других крупных государств Европы: все 6572 летальных случая в ФРГ означают показатель 79 смертей на 1 млн жителей. Для сравнения, у Италии тот же индикатор — 463 смерти, у Франции — 364, у США — 191.

Прирост числа выявленных случаев заболевания в Германии снижается с начала апреля. С пика в 6559 новых случаев в сутки показатель снизился до 1478 по состоянию на 30 апреля, следует из статистики Института Роберта Коха.

Выдающиеся показатели Германии тем ценнее, что достигла их страна малой «карантинной» кровью — особенно на фоне соседей: многие местные промышленные предприятия и офисы работали на протяжении всего пятинедельного «локдауна», когда были закрыты школы, магазины товаров не первой необходимости и рестораны.

Источник: Reuters

Впрочем, расслабляться рано: в выступлении перед парламентом на прошлой неделе канцлер ФРГ Ангела Меркель подчеркнула, что даже малейшая ошибка в послаблении карантинных мер, которое началось в стране несколькими днями ранее, грозит новой вспышкой заболевания. Германия остается на «тонком льду», констатировала глава кабинета министров.

Власти страны пристально следят за повышением суточного уровня смертности от COVID-19: если 29 марта показатель составлял всего 0,7%, то 30 апреля достиг уже 3,8%. Это сопряжено со «старением» базы заболевших: первые зарегистрированные в Германии случаи были завезены в страну молодыми людьми, которые проводили отпуска на горнолыжных курортах Италии и Австрии.

Но постепенно средний возраст пациентов с коронавирусом добрался с 40 до 50, хотя он все еще и ниже итальянского и французского показателя (62 года).

Оставаться эффективной Германии также помогает качественная децентрализованная система здравоохранения. Страна вошла в пандемию с показателем 34 койки интенсивной терапии на 100 000 жителей: это было вдвое выше аналогичного показателя у Франции и втрое — у Великобритании и Италии. Сравнимым уровнем оснащенности больниц могли похвастать лишь США. Германия даже согласилась принять около 200 пациентов из других стран — местному бюджету это обошлось в $21,7 млн.

Источник: Reuters

Германия также активно ведет диагностику заболеваемости: в стране проведено более 2 млн тестов — показатель на душу населения здесь вдвое выше, чем даже в США. И это при этом, что власти уже объявили о намерении нарастить мощности инфраструктуры для тестирования с 900 000 до 4,5 млн тестов в неделю.

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Противовирусную стратегию Германии удобно изучать на уровне отдельных административных земель. Например, земли Баден-Вюртемберг, промышленного центра на юге страны, где работают, например, заводы Daimler и Porsche и живут 11 млн человек. На область пришлась одна из первых вспышек заболевания в Германии. Но местная администрация, которая представляет коалицию представителей разных партий, на время забывших о политических распрях, оперативно переоборудовала под прием пациентов с COVID-19 160 клиник. В их недрах были так же быстро разработаны тесты для диагностики коронавируса. А 3000 госслужащих были брошены на выявление и изоляцию всех контактов заболевших.

Помогала и промышленность: например, Porsche через китайских партнеров помогла властям договориться о поставках в Баден-Вюртемберг масок и других средств индивидуальной защиты.

В итоге вспышка была подавлена, и сегодня у региона больше свободных коек для интенсивной терапии, чем у Испании и Италии вместе взятых.
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