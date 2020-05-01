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16:52 (мск), источник: Lenta.Ru

В Подмосковье анонсировали проверки пропусков у всех водителей без исключения

В Подмосковье сотрудники ДПС будут проверять наличие пропуска у всех водителей без исключения. Об этом заявил губернатор Андрей Воробьев, передает радиостанция «Говорит Москва».

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 16:32 MSK, 01.05
Инфицировано114 431+7 933
Скончалось1 169+96
Выздоровело13 220+1 601
Инфицировано3 278 546+60 116
Скончалось234 021+5 396
Выздоровело1 025 062+33 063
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Он также объявил о готовности полицейских к наплыву дачников и напомнил о скором введении обязательного масочного режима. «Всем, кого останавливаете, говорите, что мы вводим ношение маски, об этом оповещайте», — сказал Воробьев, обращаясь к сотрудникам ДПС.

О том, что власти Московской области планируют сделать обязательным ношение масок, стало известно в четверг, 30 апреля. По мнению Воробьева, эта мера необходима, чтобы динамика прироста заражений коронавирусом стала отрицательной.

Московская область сейчас находится на втором месте после Москвы по числу зафиксированных с начала эпидемии случаев коронавируса. В Подмосковье у 12 507 пациентов подтвердили коронавирусную инфекцию. По данным сайта стопкоронавирус.рф, 458 человек выздоровели, 109 скончались.

На 1 мая в России зарегистрирован 114 431 случай заражения коронавирусом во всех 85 регионах. За все время эпидемии 1169 человек скончались, 13 220 пациентов выздоровели.

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