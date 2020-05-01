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21:34 (мск), источник: ТАСС

Илон Маск объявил о намерении продать почти все свое имущество

НЬЮ-ЙОРК, 1 мая. /ТАСС/. Предприниматель Илон Маск предполагает распродать почти все свое имущество. Соответствующая запись размещена в пятницу в Twitter Маска.

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«Я продаю почти все свое имущество. У меня не будет дома», — объявил он. Какие-либо пояснения или подробности отсутствуют.

Маск также написал, что считает слишком высокой стоимость акций его компании Tesla. Котировки ценных бумаг этого предприятия в пятницу снизились на $71,81 (9,18%), достигнув $710,07.

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Согласно опубликованному 23 апреля докладу американской неправительственной организации Institute for Policy Studies, с 1 января 2020 года по 10 апреля 2020 года глава компаний Tesla и SpaceX стал богаче на $5 млрд. Одной из причин этого стал выпуск Tesla аппаратов искусственной вентиляции легких.

По последним оценкам агентства Bloomberg, состояние Маска превышает $39,7 млрд. Он занимает 22-е место в списке самых богатых людей мира.

Маск, помимо Tesla, возглавляет также компанию SpaceX. Его основные инвестиции связаны с альтернативной электроэнергетикой и коммерческими космическими услугами.

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