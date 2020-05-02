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03:36 (мск), источник: РИА Новости

Проценко рассказал о значении выхода на плато по коронавирусу

МОСКВА — РИА Новости. Главврач московской больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко предостерег от напрасных надежд на то, что эпидемия коронавируса выходит на плато. Об этом он сказал во время прямого эфира в фейсбуке.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 03:32 MSK, 02.05
Инфицировано114 431+7 933
Скончалось1 169+96
Выздоровело13 220+1 601
Инфицировано3 341 309+86 582
Скончалось238 380+5 123
Выздоровело1 051 859+37 364
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Источник: РИА Новости

«Мы проанализировали все известные эпидемии гриппа, которые были в мире с начала прошлого века. Все эпидемии не протекали по сценарию: рост, плато, падение», — сказал врач.

Он добавил, что у эпидемий часто бывает три волны, которые растягивались на длительные сроки.

«Я считаю, что выход на плато, снижение числа зараженных — это еще не конец истории и не полная победа над коронавирусом», — заключил Проценко.

Что полезно знать
Если сидишь дома

Пандемия нового коронавируса, возбудителя болезни COVID-19, охватила абсолютное большинство стран мира. По данным ВОЗ, вирусом заражены более 3,1 миллиона человек, из которых около 218 тысяч умерли и порядка миллиона выздоровели. Наибольшее количество зараженных и жертв зафиксировано в США, Испании и Италии.

Россия занимает восьмое место по числу инфицированных. COVID-19 диагностировали у 114 431 человека (прирост за сутки 7,4%), из них поправились более 13 тысяч человек. Жертвами болезни стали 1169 пациентов.

Россиян попросили оставаться дома в период эпидемии. Во многих регионах действует пропускной режим. Кроме того, приостановлено международное авиа- и железнодорожное сообщение.

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