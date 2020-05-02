Проценко рассказал о значении выхода на плато по коронавирусу

«Мы проанализировали все известные эпидемии гриппа, которые были в мире с начала прошлого века. Все эпидемии не протекали по сценарию: рост, плато, падение», — сказал врач.
Он добавил, что у эпидемий часто бывает три волны, которые растягивались на длительные сроки.
«Я считаю, что выход на плато, снижение числа зараженных — это еще не конец истории и не полная победа над коронавирусом», — заключил Проценко.
Пандемия нового коронавируса, возбудителя болезни COVID-19, охватила абсолютное большинство стран мира. По данным ВОЗ, вирусом заражены более 3,1 миллиона человек, из которых около 218 тысяч умерли и порядка миллиона выздоровели. Наибольшее количество зараженных и жертв зафиксировано в США, Испании и Италии.
Россия занимает восьмое место по числу инфицированных. COVID-19 диагностировали у 114 431 человека (прирост за сутки 7,4%), из них поправились более 13 тысяч человек. Жертвами болезни стали 1169 пациентов.
Россиян попросили оставаться дома в период эпидемии. Во многих регионах действует пропускной режим. Кроме того, приостановлено международное авиа- и железнодорожное сообщение.